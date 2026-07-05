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Zeci de activiști anti-NATO, arestați în Turcia înaintea summitului Alianței. Opoziția vorbește despre un proces politic

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Poliția turcă a arestat duminică, 5 iulie, zeci de activiști ai partidelor de opoziție și ai unor organizații de stânga critice la adresa NATO, în cadrul unor operațiuni desfășurate înaintea summitului Alianței Nord-Atlantice, care va fi pe 7 și 8 iulie, la Ankara.

Zeci de activiști anti-NATO, arestați în Turcia. FOTO: Shutterstock
Zeci de activiști anti-NATO, arestați în Turcia. FOTO: Shutterstock

Potrivit publicației Cumhuriyet, descinderile au avut loc în zorii zilei în mai multe provincii din Turcia și au vizat membri ai unei platforme care militează împotriva apartenenței țării la NATO, sub sloganul „Nu coordonării cu NATO”. Gruparea a lansat în ultimele zile apeluri la proteste împotriva reuniunii liderilor statelor membre ale Alianței.

În provincia Kocaeli, din nord-vestul țării, trei persoane, între care un lider local al Partidului Laburist și un membru al organizației de tineret a formațiunii, au fost reținute după ce polițiștii au intrat în locuințele lor.

Operațiuni similare au avut loc și în provincia Antalya, unde au fost arestați membri ai Partidului Muncitorilor din Turcia, ai organizației Tineretul Muncitor și doi lideri sindicali.

Totodată, organizația „Inițiativa de Luptă Socialistă” a anunțat că cinci dintre membrii săi au fost arestați în provincia Izmir, fiind acuzați că au desfășurat „activități împotriva NATO”.

Opoziția și avocații acuză arestări motivate politic

Asociația „Avocați Contemporani” a condamnat valul de rețineri și a susținut că acestea au un caracter politic.

„Președinta filialei noastre din Istanbul a fost reținută într-o operațiune polițienească desfășurată la domiciliul său înainte de răsărit. De asemenea, am aflat că mulți dintre clienții ei au fost arestați simultan”, a transmis organizația.

Avocații au cerut încetarea operațiunilor, despre care spun că sunt menite „să ofere NATO o imagine idilică”.

Potrivit presei locale, în ultimele zile, instanțele turce au dispus arestarea preventivă a 178 dintre cei peste 220 de activiști reținuți în cadrul măsurilor de securitate adoptate înaintea summitului.

Liderul opoziției: „Vor fi eliberați după plecarea lui Donald Trump”

Liderul principalului partid de opoziție, social-democratul Özgür Özel, a criticat dur acțiunile autorităților, pe care le-a calificat drept „rușinoase”.

„Sunt arestări preventive, este închisoare preventivă. Toată lumea știe că aceste persoane nu au comis nicio infracțiune. Toată lumea știe că ele vor fi eliberate de îndată ce Donald Trump va pleca”, a declarat acesta.

Începând din 28 iunie, autoritățile au interzis în întreaga capitală Ankara organizarea oricăror manifestații, marșuri sau proteste, precum și afișarea de pancarte ori distribuirea de materiale informative, măsurile fiind justificate prin necesitatea asigurării securității summitului NATO, la care participă liderii celor 32 de state membre ale Alianței.

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