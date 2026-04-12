Analiză Societatea maghiară nu este pregătită pentru provocările economice de după alegeri

Economia Ungaria traversează o perioadă de stagnare prelungită, însoțită de dezechilibre semnificative, potrivit mai multor evaluări economice. În ultimii trei ani, creșterea economică a fost aproape inexistentă, iar finanțarea statului a devenit mai dificilă și mai costisitoare.

Datele arată că produsul intern brut din 2025 a depășit cu doar 0,1% nivelul din 2022. Prin comparație, economia Uniunea Europeană a crescut cu aproximativ 3% în aceeași perioadă, în timp ce Polonia a înregistrat un avans de circa 7%.

Această stagnare este însoțită de evoluții nefavorabile ale indicatorilor macroeconomici. Inflația a rămas ridicată, după niveluri de două cifre în anii 2022–2023, iar deficitul bugetar a depășit constant țintele oficiale. În primele luni ale anului curent, deficitul a ajuns deja la o mare parte din nivelul planificat pentru întregul an.

Investiții în scădere și incertitudine

Volumul investițiilor a scăzut semnificativ, ajungând la aproximativ trei sferturi din nivelul de acum trei ani. Printre cauze se numără blocarea fondurilor europene, dar și lipsa de predictibilitate a politicilor economice, care afectează încrederea investitorilor.

Criticii susțin că politicile economice au fost marcate de intervenții frecvente și imprevizibile, inclusiv modificări de taxe și controale administrative ale prețurilor. În acest context, companiile tind fie să evite vizibilitatea, fie să se concentreze pe accesarea resurselor publice.

Modelul economic este asociat frecvent cu guvernarea condusă de Viktor Orbán, caracterizată de cicluri de relaxare și înăsprire a politicilor, adesea corelate cu perioadele electorale, scrie publicația maghiară independentă Telex.

Relația cu Uniunea Europeană

Relațiile tensionate cu Uniunea Europeană au dus la suspendarea unei părți semnificative a fondurilor europene destinate Ungariei. În același timp, orientarea externă a țării a generat critici în cadrul blocului comunitar, inclusiv din cauza pozițiilor considerate apropiate de Rusia.

Economiștii avertizează că izolarea economică și politică ar putea avea consecințe pe termen lung, în condițiile în care alternativele – precum intensificarea relațiilor economice cu state din afara UE – nu au generat până acum rezultate semnificative.

Presiuni financiare și riscuri de retrogradare

Pe fondul creșterii deficitului și al costurilor de finanțare, Ungaria devine tot mai dependentă de încrederea investitorilor. Agențiile de rating au avertizat recent asupra riscului de retrogradare, subliniind importanța credibilității politicilor fiscale după alegeri.

O eventuală scădere a ratingului ar putea duce la costuri mai mari de împrumut și la acces mai dificil la finanțare externă.

Posibile scenarii după alegeri

Indiferent de rezultatul alegerilor, viitorul guvern va trebui să gestioneze o situație economică dificilă. Experiența anilor anteriori arată că măsurile de corecție sunt adesea amânate, dar devin inevitabile.

Dacă partidul Fidesz își menține puterea, analiștii se așteaptă la ajustări treptate, posibil prin măsuri indirecte, fără schimbări structurale majore.

În cazul unei schimbări de guvern, formațiunea Tisza, condusă de Péter Magyar, a indicat drept priorități deblocarea fondurilor europene, reforme fiscale și reevaluarea bugetului. Totuși, implementarea acestor măsuri ar putea fi complicată de constrângeri economice și instituționale.

Un context extern complicat

Situația este agravată de evoluțiile internaționale, inclusiv tensiunile din Orientul Mijlociu și impactul acestora asupra piețelor energetice. Prognozele recente indică o încetinire a creșterii economice și o deteriorare a echilibrelor bugetare.

O societate nepregătită?

În acest context, analiștii consideră că societatea nu este pe deplin pregătită pentru eventualele măsuri de ajustare economică. Dezbaterea publică privind aceste riscuri a fost limitată, iar măsurile necesare – inclusiv reduceri de cheltuieli sau reforme structurale – ar putea fi dificil de acceptat.

Pe termen mediu, direcția economică a Ungariei va depinde de capacitatea viitorului guvern de a restabili echilibrele macroeconomice și de a recâștiga încrederea investitorilor, într-un mediu intern și internațional complex.