Acuzații grave la Budapesta: Viktor Orbán, bănuit că a cerut sprijinul spionajului rus pentru a câștiga alegerile

Liderul opoziției din Ungaria, Peter Magyar, îl acuză pe premierul Viktor Orbán că ar fi invitat agenți ai serviciilor secrete ruse la Budapesta pentru a influența alegerile parlamentare programate pe 12 aprilie. Declarațiile au fost făcute publice de liderul partidului Tisza și au fost relatate de publicația The Moscow Times.

Magyar, în vârstă de 44 de ani și considerat favorit în sondaje pentru funcția de prim-ministru, susține că agenți ai serviciului militar secret al Rusiei, GRU, se află deja în capitala Ungariei. Într-un mesaj publicat pe Facebook, liderul opoziției afirmă că agenții ruși ar avea misiunea de a influența rezultatul alegerilor.

„De la János Kádár încoace, Viktor Orbán este primul (lider de stat din Ungaria – n.r.) care îi invită pe ruși în țara noastră. Cerem încetarea imediată a interferențelor externe în alegerile din Ungaria! Potrivit informațiilor venite din mai multe surse, agenți ai serviciului secret militar rus (GRU) au sosit de câteva săptămâni la Budapesta, cu scopul și misiunea de a influența rezultatul alegerilor din Ungaria. Au făcut același lucru și în Moldova”.

Magyar susține că situația este fără precedent și îi cere premierului să oprească imediat această acțiune și să expulzeze agenții ruși aflați în țară sub acoperire diplomatică.

„Este complet fără precedent ca un guvern aflat în pragul colapsului să dorească să influențeze alegerile din Ungaria prin interferențe străine în propriul beneficiu. Îi cer lui Viktor Orbán să oprească imediat acțiunea și să-i expulzeze pe agenții secreți ruși care au ajuns aici, în Ungaria, sub acoperire diplomatică”.

Liderul opoziției a mai declarat că Ungaria trebuie să rămână un partener de încredere pentru aliații occidentali.

„Ungaria are nevoie de o conducere care să nu expună țara niciunei amenințări dinspre Est, fie că vine de la Putin sau de la Zelenski. Interesul național este ca Ungaria să rămână un partener stabil, previzibil, considerat de încredere de către aliații săi”.

Referire la revolta din 1956 și apel la vot

În mesajul său, Peter Magyar a făcut referire și la revolta anticomunistă din 1956, înăbușită de trupele sovietice, îndemnându-i pe maghiari să meargă la vot.

„Maghiarii nu vor sta cu mâinile în sân în timp ce Viktor Orbán îi cheamă pe ruși la noi. Fiecare maghiar care își iubește țara trebuie să meargă la vot pe 12 aprilie, pentru ca Orbán și rușii să poată vedea voința maghiarilor tocmai de pe Lună. Trăiască Ungaria liberă, independentă și europeană! Rușilor, întoarceți-vă acasă!”

La un miting electoral organizat în orașul Pécs, în fața a aproximativ zece mii de oameni, Magyar a spus că actuala campanie electorală este de o „brutalitate fără precedent” și i-a îndemnat pe alegători să rămână vigilenți.

„Dacă are loc o operațiune sub steag fals, dacă apare o dronă albastră-galbenă (culorile naționale ale Ucrainei – n.r.), întrebați cui servește acest lucru”.

Politicianul a sugerat că premierul ungar ar putea încerca să provoace un incident și să dea vina pe Ucraina pentru a speria alegătorii înainte de alegeri. De asemenea, el l-a comparat pe Viktor Orbán cu fostul lider comunist János Kádár, care a condus Ungaria între 1956 și 1988.