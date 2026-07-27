Tușnad: începutul revenirii lui Orbán

La primul său discurs de la Tușnad ca lider al opoziției, Viktor Orbán nu și-a explicat înfrângerea. A încercat să demonstreze că proiectul politic construit în jurul său este încă viu și că pierderea guvernării ar putea fi doar începutul unei noi bătălii pentru putere.

Există puține discursuri politice în Europa care sunt urmărite anual cu aceeași atenție precum intervenția lui Viktor Orbán de la Universitatea de Vară de la Băile Tușnad. De mai bine de două decenii, „Tusványos” nu mai este doar o întâlnire a comunității maghiare din Transilvania. A devenit laboratorul ideologic al liderului FIDESZ, locul în care acesta și-a testat ideile înainte ca ele să devină politici de stat și, uneori, teme de dezbatere pentru întreaga Europă.

Aici, în 2014, Orbán a lansat celebra teorie a „statului iliberal”, inspirată, după propriile sale afirmații, din modelele unor state precum Singapore, Turcia, Rusia sau China. Tot aici și-a construit, an după an, discursul despre declinul Occidentului, despre limitele liberalismului și despre necesitatea unei Europe organizate în jurul națiunilor, nu al birocrației de la Bruxelles.

Ani la rând, ceea ce se spunea la Tușnad devenea, câteva luni mai târziu, politică oficială la Budapesta.

În primii ani, Universitatea de Vară de la Băile Tușnad era percepută mai degrabă ca o reuniune a intelectualității maghiare din Transilvania și a elitei politice de la Budapesta. Treptat însă, odată cu consolidarea puterii lui Viktor Orbán după revenirea sa la guvernare în 2010, evenimentul și-a schimbat natura. Nu mai era o simplă conferință de vară, ci devenea locul unde liderul FIDESZ își testa marile idei înainte de a le transforma în politică de stat.

Aproape fiecare ediție a produs o temă care avea să domine ulterior dezbaterea europeană. În 2014, Orbán a anunțat că Ungaria construiește un „stat iliberal”, provocând una dintre cele mai puternice reacții ale Bruxellesului din ultimul deceniu. În 2015, criza migrației a transformat discursul său despre apărarea frontierelor într-o platformă politică ce avea să influențeze întreaga dreaptă europeană. După invazia Rusiei în Ucraina, Tușnadul a devenit locul unde Orbán și-a justificat refuzul de a urma fără rezerve linia occidentală privind sancțiunile și sprijinul militar pentru Kiev.

Discursul din 25 iulie 2026 rupe însă această continuitate.

Pentru prima dată după aproape două decenii, Viktor Orbán a urcat pe scena de la Tușnad fără autoritatea funcției de prim-ministru. Nu mai vorbea în numele guvernului ungar, nu mai reprezenta statul în Consiliul European și nici nu mai avea instrumentele executive prin care să transforme rapid ideile în decizii. În fața publicului s-a aflat un politician care încearcă să-și reconstruiască puterea după cea mai dureroasă înfrângere electorală din cariera sa.

Acest detaliu schimbă complet cheia de lectură a discursului.

În trecut, Tușnadul era locul unde Orbán își proiecta viitorul politic. Anul acesta, discursul a fost dominat de trecut, de justificări și de încercarea de a explica de ce FIDESZ nu mai conduce Ungaria. Nu a fost un discurs de guvernare, ci unul de opoziție. Nu a fost un program pentru stat, ci începutul unei campanii de revenire la putere.

Din această perspectivă, ediția din acest an poate fi considerată cea mai importantă de după cea din 2014. Atunci Orbán anunța începutul unei noi ere politice. Astăzi încearcă să demonstreze că acea eră nu s-a încheiat, ci doar a fost întreruptă.

Un Orbán obligat să se apere

Cei care îi urmăresc de ani buni discursurile observă imediat schimbarea de ton.

Viktor Orbán și-a construit imaginea unui lider care nu cere scuze, nu admite greșeli și rareori oferă explicații. Discursurile sale au fost întotdeauna construite în jurul ideii de certitudine. El nu dezbate, ci afirmă. Nu argumentează îndelung, ci formulează verdicte.

La Tușnad, această siguranță a rămas în aparență intactă. În profunzime însă, discursul trădează o schimbare importantă: pentru prima dată după foarte mulți ani, Orbán vorbește dintr-o poziție defensivă.

Principala țintă a atacurilor sale a fost noul guvern condus de Péter Magyar și partidul TISZA. Fostul premier a descris actuala putere drept un regim care concentrează autoritatea, reduce pluralismul și folosește instituțiile statului împotriva adversarilor politici. Comparația cu Venezuela nu a fost întâmplătoare. Ea urmărește să transmită electoratului conservator imaginea unei țări care alunecă spre autoritarism, deși schimbarea de guvern fusese prezentată de opoziție drept o revenire la normalitatea democratică.

Ironia este evidentă.

Timp de peste un deceniu, exact acestea au fost acuzațiile formulate de Comisia Europeană și Parlamentul European împotriva guvernelor FIDESZ. Bruxellesul reproșa Budapestei controlul asupra instituțiilor, limitarea independenței justiției și presiunea asupra presei. Astăzi, Orbán întoarce complet narațiunea și susține că Uniunea Europeană sprijină tocmai practicile pe care înainte le condamna.

Este una dintre cele mai inteligente mutări retorice ale discursului.

În loc să răspundă criticilor formulate împotriva sa în ultimii cincisprezece ani, Orbán încearcă să demonstreze că problema nu a fost niciodată democrația, ci faptul că Bruxellesul acceptă orice abatere de la regulile statului de drept atunci când la Budapesta se află un guvern favorabil instituțiilor europene.

Scuzele care nu sunt, de fapt, scuze

Momentul cel mai surprinzător al discursului a fost însă altul.

Viktor Orbán le-a cerut scuze alegătorilor FIDESZ pentru faptul că actualul premier, Péter Magyar, provine din propriul său partid.

La prima vedere, pare un gest de modestie politică. În realitate, este un calcul rece.

Orbán știe că ascensiunea spectaculoasă a lui Péter Magyar reprezintă cea mai serioasă fisură produsă vreodată în interiorul sistemului construit de FIDESZ. Nu un adversar extern l-a învins, ci un politician format chiar în interiorul mecanismului său de putere.

De aceea, fostul premier încearcă să rescrie povestea.

Nu partidul ar fi greșit. Nu modelul politic construit în ultimii șaisprezece ani ar fi eșuat. Singura eroare ar fi fost încrederea acordată unei persoane care, în viziunea sa, și-a trădat propriul partid și propriul electorat.

Această distincție este esențială.

Pentru orice lider care încearcă să revină la putere, recunoașterea unui eșec de sistem ar însemna începutul sfârșitului. În schimb, identificarea unui „trădător” permite păstrarea intactă a mitologiei politice. Electoratului i se transmite că proiectul FIDESZ rămâne valid și că doar un accident de parcurs l-a întrerupt temporar.

Nu este o strategie nouă în istoria politică. Ea apare frecvent după marile înfrângeri electorale, când liderii încearcă să transforme pierderea puterii într-un episod trecător și să evite orice dezbatere despre propriile erori. Din acest punct de vedere, discursul de la Tușnad spune mai puțin despre Péter Magyar și mult mai mult despre modul în care Viktor Orbán încearcă să-și reconstruiască legitimitatea.

Iar acesta este, probabil, primul mare mesaj al discursului din 2026: Viktor Orbán nu vorbește ca un fost prim-ministru retras din viața publică. Vorbește ca un lider care consideră înfrângerea doar o etapă și care a început deja campania pentru revenirea la putere.

O opoziție fără Parlament

Dincolo de atacurile la adresa guvernului, cea mai importantă decizie anunțată de Viktor Orbán aproape că a trecut neobservată.

Liderul FIDESZ a declarat că nu își va prelua mandatul de deputat în noul Parlament de la Budapesta. Decizia este cu atât mai interesantă cu cât vine din partea unui politician care și-a construit întreaga carieră pe controlul instituțiilor. După victoria zdrobitoare din 2010, FIDESZ a modificat Constituția, a reformat sistemul electoral și a construit una dintre cele mai stabile majorități parlamentare din Europa Centrală. Astăzi, același lider pare să transmită că instituțiile pe care le considera odinioară fundamentul puterii nu mai reprezintă principalul teren al confruntării polit

Explicația oficială este că actualul legislativ nu mai oferă posibilitatea unui dialog politic autentic și că opoziția riscă să legitimeze prin simpla prezență un sistem pe care îl consideră profund viciat.

În realitate, această alegere spune mult mai multe despre strategia viitoare a FIDESZ decât toate atacurile la adresa lui Péter Magyar.

Parlamentul este, prin definiție, locul compromisului. Chiar și cea mai dură opoziție este obligată să participe la dezbateri, să negocieze amendamente, să voteze legi și, inevitabil, să accepte regulile jocului instituțional. Or, Orbán pare să fi ajuns la concluzia că o asemenea strategie nu îi mai poate aduce beneficii.

În schimb, el încearcă să transforme FIDESZ dintr-un partid de guvernământ într-o mișcare politică permanentă.

Conceptul de „coaliție pentru libertate”, lansat la Tușnad, merge exact în această direcție. Nu este doar un slogan electoral. Este încercarea de a muta centrul confruntării din Parlament în societate, acolo unde emoția cântărește adesea mai mult decât argumentele juridice sau procedurile legislative.

Este o schimbare majoră.

Timp de șaisprezece ani, Viktor Orbán a fost omul instituțiilor. A controlat Guvernul, majoritatea parlamentară, agenda legislativă și, într-o mare măsură, ritmul vieții politice din Ungaria. Astăzi, fără aceste instrumente, încearcă să construiască un alt tip de putere: una bazată pe mobilizarea permanentă a electoratului și pe contestarea legitimității adversarului.

Strategia nu este lipsită de precedente.

Donald Trump a procedat într-o manieră asemănătoare după pierderea alegerilor din 2020. În loc să accepte rolul clasic al liderului opoziției republicane, a preferat să transforme Partidul Republican într-o mișcare construită în jurul propriei persoane, organizând mitinguri, mobilizând electoratul și menținând permanent ideea că adevărata confruntare nu se poartă în Congres, ci între „popor” și establishment.

Orbán pare să urmeze aceeași logică.

Nu întâmplător, în discursul său aproape că nu a vorbit despre proiecte legislative. Nu a prezentat un program economic alternativ și nici nu a încercat să demonstreze că FIDESZ ar administra mai bine finanțele publice.

Pariul său este cu totul altul.

El mizează pe timpul politic.

În analiza sa, guvernul TISZA va trebui, inevitabil, să ia decizii nepopulare. Economia ungară traversează încă o perioadă complicată, investițiile sunt afectate de incertitudinile externe, iar presiunile bugetare limitează marja de manevră a oricărui executiv. În aceste condiții, Orbán pare convins că dezamăgirea alegătorilor va lucra în favoarea sa fără ca FIDESZ să fie obligat să propună, deocamdată, un proiect alternativ.

Este o strategie cunoscută în teoria politică sub numele de opoziție prin uzură. Nu încerci să învingi adversarul prin idei mai bune, ci aștepți ca acesta să fie erodat de realitatea guvernării.

În acest sens, discursul de la Tușnad nu a fost unul revoluționar.

A fost unul extrem de pragmatic.

De la politica Ungariei la destinul Occidentului

Ca de fiecare dată, după politica internă, Orbán și-a mutat privirea către scena internațională.

Este poate trăsătura care îl diferențiază de majoritatea liderilor europeni. Chiar și atunci când vorbește despre alegeri sau despre adversarii politici, Viktor Orbán încearcă să integreze totul într-o narațiune istorică mult mai amplă. În discursurile sale, Ungaria nu este niciodată doar Ungaria. Ea devine un laborator al confruntării dintre două modele de civilizație.

Nici ediția din acest an nu a făcut excepție.

Orbán a reluat una dintre ideile care îl urmăresc de mai bine de un deceniu: Occidentul își pierde treptat poziția dominantă în lume, iar centrul de greutate al economiei globale se mută irevocabil spre Asia.

În opinia sa, peste aproximativ un sfert de secol Uniunea Europeană nu va mai arăta deloc așa cum o cunoaștem astăzi. Nu este exclus, spune el, ca actuala arhitectură instituțională să dispară complet, inclusiv funcția de președinte al Comisiei Europene, pe care o consideră expresia unei birocrații supranaționale tot mai îndepărtate de interesele statelor membre.

Afirmația poate părea spectaculoasă. Ideea nu este nouă în discursul lui Orbán. Încă din anii 2010 el susținea că secolul XXI nu va mai aparține Atlanticului, ci Asiei. La vremea respectivă, mulți au considerat afirmațiile simple exerciții retorice. Între timp însă, ascensiunea Chinei, dezvoltarea tehnologică a Indiei, extinderea BRICS și dificultățile economice ale Uniunii Europene au făcut ca unele dintre aceste tendințe să devină imposibil de ignorat. Orbán exploatează această realitate pentru a susține că modelul european actual și-a atins limitele istorice.

În realitate, ideea reprezintă continuarea unei linii ideologice începute chiar la Tușnad în urmă cu doisprezece ani.

Atunci, Orbán argumenta că modelul liberal occidental și-a consumat energia și că statele care vor domina secolul XXI vor fi cele capabile să combine eficiența economică cu un stat puternic și o identitate națională solidă. Astăzi, aceeași idee reapare, dar într-un context diferit.

În 2014, Viktor Orbán vorbea din postura unui premier aflat în plină ascensiune, convins că poate remodela politica europeană din interior.

În 2026, el formulează aceeași teorie din postura liderului opoziției.

Este o diferență fundamentală.

În trecut, aceste idei aveau în spate autoritatea unui șef de guvern care participa la toate reuniunile Consiliului European și negocia direct cu Berlinul, Parisul sau Bruxellesul. Astăzi, ele au mai degrabă rolul unei profeții politice.

Cu cât puterea instituțională este mai mică, cu atât orizontul istoric invocat devine mai larg.

Nu este o întâmplare. Liderii aflați în opoziție compensează adesea lipsa instrumentelor executive prin construirea unor narațiuni despre transformări istorice inevitabile. Mesajul implicit este simplu: chiar dacă au pierdut prezentul, viitorul le va da dreptate.

Exact aceasta pare să fie și strategia lui Viktor Orbán.

Tușnadul, Transilvania și mesajul pentru București

Ca în fiecare an, dimensiunea transilvăneană a reuniunii nu a lipsit. Universitatea de Vară de la Băile Tușnad rămâne, înainte de toate, un spațiu de întâlnire al comunității maghiare din Bazinul Carpatic, iar mesajele privind identitatea națională și drepturile minorităților continuă să ocupe un loc important în discursurile participanților.

În acest context, intervenția pastorului reformat László Tőkés nu a surprins prin conținut. Apelul său privind autonomia teritorială a Ținutului Secuiesc a reluat o temă prezentă de ani de zile la Tusványos și care face parte din repertoriul politic tradițional al unei părți a elitei maghiare din Transilvania.

Totuși, contextul politic în care acest mesaj este rostit s-a schimbat radical.

Ani la rând, declarațiile de la Tușnad erau percepute la București și la Bruxelles și prin prisma faptului că veneau din proximitatea unui prim-ministru aflat în funcție. Chiar dacă Viktor Orbán evita, de cele mai multe ori, să transforme autonomia într-o prioritate diplomatică oficială, simplul fapt că era șeful guvernului ungar conferea acestor teme o greutate politică suplimentară. În spatele retoricii exista întotdeauna posibilitatea folosirii instrumentelor statului ungar – de la diplomație și finanțarea comunităților maghiare din afara granițelor până la influența exercitată în interiorul Uniunii Europene.

Astăzi, această ecuație este diferită.

FIDESZ nu mai controlează Guvernul de la Budapesta. În consecință, capacitatea Ungariei de a transforma retorica identitară într-o presiune politică directă asupra României este, cel puțin temporar, diminuată. Discursul rămâne, însă, iar acest lucru nu trebuie ignorat.

Ar fi o greșeală ca Bucureștiul să interpreteze schimbarea de putere de la Budapesta drept sfârșitul unei politici.

În realitate, asistăm mai degrabă la o schimbare de etapă.

Ce înseamnă pentru România?

Privit de la București, discursul lui Viktor Orbán trebuie citit dincolo de retorica electorală.

Miza nu este dacă FIDESZ se află astăzi la guvernare sau în opoziție. Miza este dacă această perioadă reprezintă începutul unei retrageri definitive sau doar o pauză înaintea unei noi reveniri. Bucureștiul a avut tendința să personalizeze aproape exclusiv relația cu Viktor Orbán. În realitate, în ultimii cincisprezece ani Budapesta a construit o infrastructură politică, economică și culturală extinsă în comunitățile maghiare din afara granițelor. Finanțarea școlilor, bisericilor, fundațiilor și proiectelor economice nu dispare odată cu schimbarea guvernului. Chiar dacă executivul TISZA va avea alte priorități, această infrastructură va continua să existe și să producă efecte politice pe termen lung.

Istoria politică a lui Orbán obligă la prudență.

În ultimele trei decenii, liderul ungar a demonstrat de mai multe ori că știe să transforme momentele de slăbiciune în oportunități politice. A pierdut puterea în 2002, dar a revenit mai puternic în 2010 și a rămas la conducerea Ungariei timp de șaisprezece ani. Din acest motiv, ar fi prematur ca actuala schimbare de guvern să fie interpretată drept sfârșitul „erei Orbán”.

Mai mult, există un paradox pe care Bucureștiul nu ar trebui să îl ignore.

Un Viktor Orbán aflat la guvernare era obligat să respecte constrângerile funcției. Trebuia să negocieze în Consiliul European, să gestioneze relațiile economice cu partenerii occidentali, să răspundă presiunilor investitorilor și să mențină un anumit echilibru între retorică și realitatea guvernării.

Un Viktor Orbán aflat în opoziție este mult mai liber.

Nu mai are responsabilitatea administrării statului și nici obligația compromisului instituțional. Își poate permite un discurs mai radical, poate experimenta noi teme politice și poate transforma frustrările unei părți a electoratului într-un instrument de mobilizare.

Aceasta este, probabil, schimbarea cea mai importantă pe care discursul de la Tușnad o transmite României.

În ultimii ani, Bucureștiul a ajuns să trateze relația cu Budapesta aproape exclusiv prin prisma guvernului ungar. În realitate, ceea ce s-a construit în jurul lui Viktor Orbán depășește cu mult un simplu partid politic. Este o rețea ideologică, culturală și instituțională care continuă să funcționeze chiar și atunci când FIDESZ nu mai controlează executivul.

Dincolo de Ungaria

Există însă un alt motiv pentru care discursul de la Tușnad merită urmărit cu atenție.

El nu vorbește doar despre viitorul Ungariei.

Vorbește despre o transformare mai amplă care traversează aproape toate democrațiile occidentale.

Tot mai mulți lideri politici nu mai încearcă să cucerească centrul electoratului, ci să își transforme propriul electorat într-o comunitate permanent mobilizată. Nu mai construiesc partide în sensul clasic al termenului, ci mișcări politice centrate pe identitate, emoție și loialitate personală.

Donald Trump în Statele Unite, Marine Le Pen în Franța, Geert Wilders în Olanda, Robert Fico în Slovacia sau, până de curând, Viktor Orbán în Ungaria fac parte din aceeași tendință, chiar dacă diferențele dintre ei sunt evidente.

În această nouă logică politică, pierderea alegerilor nu mai înseamnă sfârșitul carierei.

Ea devine începutul unei noi campanii.

Discursul de la Tușnad trebuie citit exact în această cheie.

Nu a fost discursul unui fost prim-ministru care își justifică înfrângerea.

A fost discursul unui lider care încearcă să își reorganizeze tabăra și să convingă electoratul că adevărata confruntare abia începe.

Orbán după Orbán

Există o întrebare pe care aproape nimeni nu și-o pune atunci când analizează discursurile lui Viktor Orbán. Nu dacă va reveni la putere. Ci ce se va întâmpla cu sistemul construit de el dacă nu va mai reveni niciodată.

Timp de aproape două decenii, FIDESZ și Viktor Orbán au devenit aproape sinonime. Partidul nu mai este perceput ca o organizație politică în sensul clasic al termenului, ci ca expresia unui singur lider. Toate deciziile importante, marile orientări strategice și chiar discursul ideologic al formațiunii au fost asociate cu numele lui Orbán. Este avantajul unui lider carismatic, dar și vulnerabilitatea unui sistem construit în jurul unei singure personalități.

Până acum, această întrebare putea fi amânată. FIDESZ câștiga alegeri, controla instituțiile și nu exista niciun motiv aparent pentru o discuție despre succesiune. Înfrângerea electorală schimbă însă datele problemei. Pentru prima dată după foarte mulți ani, partidul este obligat să se gândească nu doar cum recucerește puterea, ci și cum își conservă identitatea dacă liderul său nu mai reprezintă garanția victoriei.

Paradoxal, discursul de la Tușnad pare să ofere și un răspuns.

Orbán nu încearcă să pregătească un succesor. Dimpotrivă. Își reafirmă poziția de lider incontestabil și transmite că înfrângerea electorală nu schimbă nimic în raporturile de putere din interiorul FIDESZ. Mesajul este limpede: partidul nu intră într-o etapă post-Orbán, ci într-o etapă de așteptare până la revenirea lui Orbán.

Această strategie poate funcționa pe termen scurt. Ea menține unitatea partidului și împiedică apariția luptelor interne pentru succesiune. Pe termen lung însă, ea ascunde o problemă pe care toate partidele dominate de lideri puternici ajung, mai devreme sau mai târziu, să o înfrunte.

Ce se întâmplă atunci când omul devine mai important decât instituția?

Istoria recentă oferă numeroase exemple. În Italia, Forza Italia a intrat într-o perioadă de incertitudine după dispariția lui Silvio Berlusconi. În Franța, Frontul Național a supraviețuit doar prin transformarea sa radicală sub conducerea lui Marine Le Pen. În Statele Unite, Partidul Republican continuă să graviteze în jurul lui Donald Trump, iar întrebarea dacă trumpismul poate exista fără Trump rămâne deschisă.

FIDESZ riscă aceeași dilemă.

Dacă Viktor Orbán va reveni la putere, problema succesiunii va fi din nou amânată. Dacă nu, partidul va trebui să demonstreze că ideologia construită în jurul liderului său poate supraviețui și fără el.

Din acest punct de vedere, discursul de la Tușnad spune ceva mai profund decât pare la prima vedere. Nu este doar încercarea unui politician de a reveni la guvernare. Este încercarea de a convinge că proiectul politic numit „Orbán” este mai mare decât omul Viktor Orbán.

Rămâne însă întrebarea pe care nici discursul de la Tușnad și nici FIDESZ nu o pot evita la nesfârșit: este vorba despre o doctrină capabilă să se perpetueze sau despre un sistem care depinde în întregime de energia, autoritatea și carisma unui singur lider?

Răspunsul nu va decide doar viitorul FIDESZ. El va influența și echilibrul politic al Europei Centrale, unde Viktor Orbán a fost, timp de aproape două decenii, cel mai influent lider al curentului suveranist european.

Concluzie

În urmă cu doisprezece ani, Viktor Orbán venea la Tușnad pentru a anunța apariția „statului iliberal”. Atunci vorbea din postura unui lider aflat la apogeul puterii, convins că poate remodela Ungaria și influența direcția Europei.

În vara lui 2026, același om s-a întors pe aceeași scenă, dar într-o cu totul altă ipostază. Nu mai conduce guvernul, nu mai stabilește agenda Uniunii Europene și nu mai dispune de instrumentele executive care îi permiteau să transforme rapid discursul în politică de stat.

Și totuși, ar fi o eroare să privim intervenția sa doar ca pe exercițiul nostalgic al unui lider învins.

Dimpotrivă.

Discursul de la Tușnad a arătat că Viktor Orbán încearcă deja să redefinească rolul FIDESZ și propriul său rol în politica ungară. Renunțarea la Parlament, construirea unei „coaliții pentru libertate”, apelul la mobilizare permanentă și proiectarea confruntării interne într-o narațiune despre declinul Occidentului fac parte din aceeași strategie: transformarea unei înfrângeri electorale într-o etapă de tranziție.

De aceea, cea mai importantă întrebare nu este dacă Viktor Orbán a pierdut puterea.

Întrebarea este dacă discursul de la Tușnad reprezintă ultimul capitol al unei epoci sau primul capitol al unei reveniri.

Istoria ultimilor treizeci de ani ne obligă să nu excludem a doua variantă.