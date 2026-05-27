Premierul ungar Péter Magyar deschide ușa dialogului cu Volodimir Zelenski, dar pune condiții

Péter Magyar, premierul Ungariei, a transmis că este dispus să se întâlnească cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, însă doar în anumite condiții. Noul șef al guvernului de la Budapesta a reiterat și poziția sa privind războiul din Ucraina.



Discuția ar putea avea loc într‑un oraș ucrainean aflat în apropierea graniței cu Ungaria, cel mai probabil la Berehove, potrivit publicației Live Ukraine, citate de Mediafax.

Premierul maghiar a precizat că o întrevedere cu liderul de la Kiev poate fi organizată doar dacă se înregistrează progrese concrete în privința drepturilor minorității maghiare din Ucraina.

Magyar a explicat că diplomații ungari au început deja negocieri tehnice cu partea ucraineană privind utilizarea limbii materne și alte aspecte legate de comunitatea maghiară din Transcarpatia.

„Nu planificăm să trimitem militari ungari în Ucraina”

Noul șef al guvernului ungar a subliniat că Ungaria nu intenționează să trimită trupe pe teritoriul ucrainean.

„Nu planificăm să trimitem militari ungari în Ucraina”, a afirmat Magyar, adăugând că nu există un cadru internațional clar pentru o astfel de discuție.

Péter Magyar a insistat că soluția pentru încheierea conflictului trebuie să fie un acord de pace cu garanții reale pentru Ucraina, care să îi protejeze integritatea teritorială și independența.

Liderul ungar a amintit că Memorandumul de la Budapesta din 1994, care trebuia să ofere astfel de garanții, „nu și‑a atins scopul”.

Șeful executivului de la Budapesta, considerat mai deschis față de Kiev decât predecesorul său, Viktor Orbán, a declarat că dorește să îmbunătățească relațiile bilaterale și să reia dialogul cu autoritățile ucrainene imediat ce condițiile vor permite.