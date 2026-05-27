search
Miercuri, 27 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Premierul ungar Péter Magyar deschide ușa dialogului cu Volodimir Zelenski, dar pune condiții

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Péter Magyar, premierul Ungariei, a transmis că este dispus să se întâlnească cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, însă doar în anumite condiții. Noul șef al guvernului de la Budapesta a reiterat și poziția sa privind războiul din Ucraina.

Magyar a subliniat că Ungaria nu va trimite trupe pe teritoriul ucrainean. FOTO AFP
Magyar a subliniat că Ungaria nu va trimite trupe pe teritoriul ucrainean. FOTO AFP

Discuția ar putea avea loc într‑un oraș ucrainean aflat în apropierea graniței cu Ungaria, cel mai probabil la Berehove, potrivit publicației Live Ukraine, citate de Mediafax.

Premierul maghiar a precizat că o întrevedere cu liderul de la Kiev poate fi organizată doar dacă se înregistrează progrese concrete în privința drepturilor minorității maghiare din Ucraina.

Magyar a explicat că diplomații ungari au început deja negocieri tehnice cu partea ucraineană privind utilizarea limbii materne și alte aspecte legate de comunitatea maghiară din Transcarpatia.

„Nu planificăm să trimitem militari ungari în Ucraina”

Noul șef al guvernului ungar a subliniat că Ungaria nu intenționează să trimită trupe pe teritoriul ucrainean.

„Nu planificăm să trimitem militari ungari în Ucraina”, a afirmat Magyar, adăugând că nu există un cadru internațional clar pentru o astfel de discuție.

Péter Magyar a insistat că soluția pentru încheierea conflictului trebuie să fie un acord de pace cu garanții reale pentru Ucraina, care să îi protejeze integritatea teritorială și independența.

Liderul ungar a amintit că Memorandumul de la Budapesta din 1994, care trebuia să ofere astfel de garanții, „nu și‑a atins scopul”.

Șeful executivului de la Budapesta, considerat mai deschis față de Kiev decât predecesorul său, Viktor Orbán, a declarat că dorește să îmbunătățească relațiile bilaterale și să reia dialogul cu autoritățile ucrainene imediat ce condițiile vor permite.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Iată cum doborâți un F-18”: imagini din taberele milițiilor iraniene. Antrenamente cu rachete antiaeriene contra avioanelor de luptă
digi24.ro
image
Bivolul albinos „Donald Trump” a scăpat de sacrificiu după ce a devenit vedetă pe rețelele sociale | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
După CNA, Gândul a sesizat și ANCOM despre abuzurile Google în România. Gigantul tech limitează accesul publicului la site în condițiile în care traficul direct, fără să treacă prin filtrele Google, aproape s-a triplat. Publicăm noi cifre interne care dovedesc, încă o dată, reaua intenție a Google
gandul.ro
image
Bruxelles-ul are în sfârșit calendarul pentru aderarea Ucrainei și Moldovei la UE
mediafax.ro
image
Shakira, aprecieri la adresa fostului iubit. Ce a spus despre relația cu Gerard Pique, la 4 ani de la despărțire
fanatik.ro
image
Ciprian Ciucu a numit „una dintre cel mai corupte instituții din România”: „Ne omoară cu zile”
libertatea.ro
image
VIDEO NATO întărește „Poarta Focșani”. General al Alianței: „Suntem pregătiți oricând să luptăm. Chiar și în noaptea aceasta”
digi24.ro
image
S-a despărțit de fostul internațional și acum participă în noul sezon de la Insula Iubirii
gsp.ro
image
Ferrari și-a lansat prima mașină electrică și a pierdut 4,6 miliarde de euro în 24 de ore! ”Arată ca un autobuz”
digisport.ro
image
Mimi Brănescu, dezvăluiri despre relația cu tatăl lui. Ce a crezut ani întregi că face fiul lui în Las Fierbinți: „Mi-era rușine pentru tine”
click.ro
image
Într-o comună din România, americanii construiesc primul centru de date din lume cu inteligenţă artificială cuantică
antena3.ro
image
Cum pot cumpăra investitorii români acţiuni la listarea istorică a SpaceX. Evalua­rea de 1.750 mld. dolari reprezintă de 13 ori capitalizarea totală a tuturor companiilor listate la BVB
zf.ro
image
Băuturile vegetale schimbă gustul și prețul cafelei. Cu cât sunt mai scumpe faţă de varianta clasică
observatornews.ro
image
Nicoleta Luciu, în centrul dezvăluirilor făcute de Sile Cămătaru: ,,A fost doar o..''
cancan.ro
image
Instanța a spus dacă Armata e stagiu de cotizare în condiții speciale la pensie. 2.000.000 pensionari afectați
newsweek.ro
image
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
prosport.ro
image
Statul mărește indemnizația de însoțitor. Câți bani vor primi beneficiarii din iulie 2026
playtech.ro
image
Încă o lovitură pentru CFR Cluj după plecarea lui Pancu: FIFA i-a dat interdicție la transferuri! Despre ce datorie e vorba. Exclusiv
fanatik.ro
image
Revoltă în sistemul de stat: „Noua lege a salarizării aduce beneficii doar pentru politicieni”. Ce spun categoriile direct vizate
ziare.com
image
Acord în timp record: oferta de 80 de milioane de euro a Barcelonei a fost acceptată și se dă prima mare lovitură în mercato
digisport.ro
image
Radu Vâlcan, noi declarații despre casa de la Șușani: „Pentru noi este un colț de rai, este exact ce am simțit nevoia să facem”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Selly și Smaranda stau cu chirie într-un apartament cu 4 camere. Cum arată locuința de mega lux. Un loc cozy, primitor și cu un vibe aparte / GALERIE FOTO + VIDEO
romaniatv.net
image
Pregătiri de război cu rușii la ”Poarta Focșani”. Trupele sunt gata să lupte ”chiar din această noapte”
mediaflux.ro
image
Noul Ferrari, făcut praf de fani: „E groaznic!” „Parcă e transport în comun!”
gsp.ro
image
Și-a deschis cafenea într-o fostă cameră mortuară din Brașov. În spate se află un cimitir săsesc vechi de sute de ani | VIDEO
actualitate.net
image
Victor Rebengiuc, omagiat în lacrimi și aplauze la Odeon. Marele actor de 93 de ani, discurs impresionant: „Sper ca în curând să-mi întâlnesc foștii colegi. Sunt ultimul din această generație care încă mai vorbește la microfon” | VIDEO
actualitate.net
image
Le recunoașteți? Așa arătau Luminița Anghel și Natalia Guberna când cântau în barul de noapte Melody, vestit în comunism: „Ne dădeau bănuțul”
click.ro
image
Irina Columbeanu, copia fidelă a mamei sale! A atras toate privirile în New York cu ultima apariție
click.ro
image
O româncă aflată de 20 de ani în Italia, concluzie dureroasă: „Nimeni nu vrea să închirieze unui străin”
click.ro
Prințul Carl Philip al Suediei, profimedia 0167700970 (1) jpg
Superbul prinț cu sexualitate debordantă s-a însurat cu frumușica sexy ce poza erotic. ”Pretty Woman”, varianta regală
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Un sanctuar preroman descoperit în provincia italiană Padova (© Soprintendenza ABAP per le province di Padova, Treviso e Belluno)
Un sanctuar preroman îngropat de un potop antic, descoperit de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Lia Bugnar sare în apărarea lui Anghel Damian. Regizorul, aspru criticat pentru documentarul „Cămătarii”: „Bravo, Anghel, ține-te pe drumul tău!”
image
Le recunoașteți? Așa arătau Luminița Anghel și Natalia Guberna când cântau în barul de noapte Melody, vestit în comunism: „Ne dădeau bănuțul”

OK! Magazine

image
Tragedia bunicilor Prințului moștenitor al Norvegiei pare că se repetă: prințesa care a murit înainte să devină regină

Click! Pentru femei

image
„Nu gătiți nimic, să gătească soțul!” S-a măritat la 16 ani și acum le dă lecții femeilor

Click! Sănătate

image
Ce ţi se poate întâmpla dacă iei cina târziu