Péter Magyar, cursă contracronometru pentru resetarea legăturilor Ungariei cu UE

Prim-ministrul desemnat al Ungariei, Péter Magyar, nu pierde timpul pentru a reseta relațiile cu Bruxelles-ul, într-o încercare de a debloca miliarde de euro din fondurile europene înghețate. Cu toate acestea, deși urgența este evidentă la Budapesta, oficialii UE transmit că sprijinul financiar va depinde de reforme concrete, relatează Politico.

Magyar, care este așteptat să preia oficial funcția la începutul lunii mai, a inițiat deja contactul cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Această apropiere timpurie subliniază atât amploarea provocării - deblocarea a aproximativ 18 miliarde de euro în fonduri, cât și efortul mai amplu de resetare a relațiilor tensionate după16 ani de guvernare ai lui Viktor Orbán.

În centrul negocierilor se conturează o târguire de mare miză: Ungaria are nevoie urgentă de bani, în timp ce UE cere garanții că regresul democratic va fi inversat. Rezultatul se întrevede și ca un compromis politic, nu o simplă ajustare de politici, mai ales că Ungaria este într-o cursă contracromometru pentru a livra reformele privind statul de drept până în luna august.

„Pot spune că este extrem de important să aducem banii] acasă, și cât mai repede posibil”, a declarat Magyar luni.

La rândul său, von der Leyen a adoptat un ton optimist: „Desigur, vom începe să lucrăm cu guvernul cât mai curând posibil … pentru a face progrese rapide și mult așteptate în beneficiul poporului ungar.”

În primele semnale după alegeri, Magyar a sugerat deschiderea către „compromisuri” în privința unor priorități-cheie ale UE, inclusiv reducerea blocajelor în procesul decizional.

În mod notabil, a dat de înțeles că Ungaria nu va mai bloca împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, aliniindu-se astfel angajamentelor anterioare asumate la Consiliul European. Aceasta ar marca o schimbare semnificativă față de utilizarea frecventă a dreptului de veto în perioada Orbán.

În același timp, Magyar a subliniat că reformele interne sunt esențiale pentru deblocarea fondurilor europene. El a promis măsuri anticorupție, consolidarea independenței justiției și protejarea libertății presei și a mediului academic - domenii de regres semnalate de mult timp de instituțiile UE.

Ministrul suedez pentru afaceri europene, Jessica Rosencrantz, a evidențiat schimbarea de ton: „Faptul că Péter Magyar spune atât de limpede că vrea să reclădească relațiile și încrederea cu UE este important în sine.”

Totuși, poziția lui Magyar nu este complet aliniată cu cea a Bruxelles-ului. El menține intenția Ungariei de a continua achizițiile de petrol rusesc și a evitat să se angajeze în privința următorului pachet de sancțiuni pregătit de UE împotriva Rusiei. În ceea ce privește aderarea Ucrainei la UE, a exprimat rezerve, reflectând sensibilitățile interne.

„Partidul lui Magyar Tisza a spus că nu dorește o procedură accelerată. Și Suedia dorește ca procesul să fie bazat pe merit,” a declarat Rosencrantz.

Modelul polonez

Prima vizită externă a lui Magyar, în Polonia, indică o încercare de a învăța din experiența recentă a Varșoviei în ceea ce privește deblocarea fondurilor UE. Premierul polonez Donald Tusk a reușit să deblocheze peste 100 de miliarde de euro după propunerea unor reforme judiciare, oferind un posibil model pentru Ungaria.

„Tusk … va fi pregătit să-l ajute și să-i explice toate detaliile” și „să împărtășească experiența,” a declarat Andrzej Halicki, un lider al Coaliției Civice.

Cu toate acestea, cazul polonez servește și ca avertisment. Oficialii UE rămân precauți după ce reformele din Polonia au fost parțial blocate de rezistența politică internă, ceea ce a ridicat semne de întrebare privind acordarea prematură a fondurilor.

Această experiență sugerează că Bruxelles-ul ar putea insista pe implementarea efectivă a reformelor, nu doar pe promisiuni, înainte de a elibera fondurile pentru Ungaria.

Magyar este totuși mult mai bine poziționat în plan intern. Majoritatea sa parlamentară calificată i-ar putea permite să adopte reforme fără obstacolele instituționale care au complicat eforturile lui Tusk.

„Avem o supermajoritate în parlament, iar asta ne oferă autoritatea de a transforma sistemele statului și vom face acest lucru,” a spus Magyar.

O cursă contracronometru

Presiunea timpului este un factor definitoriu în discuțiile cu UE. Ungaria riscă să piardă o parte semnificativă a fondurilor europene dacă nu îndeplinește condițiile privind statul de drept până în august, comprimând un proces de reformă de obicei îndelungat în doar câteva luni.

Magyar a cerut deja accelerarea tranziției politice, solicitând o inaugurare cu o săptămână mai devreme a noului parlament pentru a grăbi prezentarea pachetului de reforme cerute de UE în timp util.

Între timp, oficialii UE se pregătesc să evalueze progresele Ungariei în cadrul procedurilor prevăzute de Articolul 7, care ar putea duce în cele din urmă la suspendarea dreptului de vot. Următoarea audiere este prevăzută pentru sfârșitul lunii viitoare.

„Poate face totul, nu există nicio scuză … știe exact ce trebuie făcut,” a comentat eurodeputata olandeză Tineke Strik, care monitorizează în Parlamentul European statul de drept în Ungaria. „Cred că ar trebui să prezinte un plan: iată cum voi face acest lucru și în ce orizont de timp.”

Următoarele săptămâni vor testa dacă noua conducere a Ungariei poate traduce intențiile politice în reforme credibile pentru a restabili încrederea după ani de tensiuni.