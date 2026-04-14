Marți, 14 Aprilie 2026
Adevărul
Péter Magyar, cursă contracronometru pentru resetarea legăturilor Ungariei cu UE

Prim-ministrul desemnat al Ungariei, Péter Magyar, nu pierde timpul pentru a reseta relațiile cu Bruxelles-ul, într-o încercare de a debloca miliarde de euro din fondurile europene înghețate. Cu toate acestea, deși urgența este evidentă la Budapesta, oficialii UE transmit că sprijinul financiar va depinde de reforme concrete, relatează Politico. 

Peter Magyar FOTO FACEBOOK
Magyar, care este așteptat să preia oficial funcția la începutul lunii mai, a inițiat deja contactul cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Această apropiere timpurie subliniază atât amploarea provocării - deblocarea a aproximativ 18 miliarde de euro în fonduri, cât și efortul mai amplu de resetare a relațiilor tensionate după16 ani de guvernare ai lui Viktor Orbán.

În centrul negocierilor se conturează o târguire de mare miză: Ungaria are nevoie urgentă de bani, în timp ce UE cere garanții că regresul democratic va fi inversat. Rezultatul se întrevede și ca un compromis politic, nu o simplă ajustare de politici, mai ales că Ungaria este într-o cursă contracromometru pentru a livra reformele privind statul de drept până în luna august.

„Pot spune că este extrem de important să aducem banii] acasă, și cât mai repede posibil”, a declarat Magyar luni.

La rândul său, von der Leyen a adoptat un ton optimist: „Desigur, vom începe să lucrăm cu guvernul cât mai curând posibil … pentru a face progrese rapide și mult așteptate în beneficiul poporului ungar.”

În primele semnale după alegeri, Magyar a sugerat deschiderea către „compromisuri” în privința unor priorități-cheie ale UE, inclusiv reducerea blocajelor în procesul decizional.

În mod notabil, a dat de înțeles că Ungaria nu va mai bloca împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, aliniindu-se astfel angajamentelor anterioare asumate la Consiliul European. Aceasta ar marca o schimbare semnificativă față de utilizarea frecventă a dreptului de veto în perioada Orbán.

În același timp, Magyar a subliniat că reformele interne sunt esențiale pentru deblocarea fondurilor europene. El a promis măsuri anticorupție, consolidarea independenței justiției și protejarea libertății presei și a mediului academic - domenii de regres semnalate de mult timp de instituțiile UE.

Ministrul suedez pentru afaceri europene, Jessica Rosencrantz, a evidențiat schimbarea de ton: „Faptul că Péter Magyar spune atât de limpede că vrea să reclădească relațiile și încrederea cu UE este important în sine.”

Totuși, poziția lui Magyar nu este complet aliniată cu cea a Bruxelles-ului. El menține intenția Ungariei de a continua achizițiile de petrol rusesc și a evitat să se angajeze în privința următorului pachet de sancțiuni pregătit de UE împotriva Rusiei. În ceea ce privește aderarea Ucrainei la UE, a exprimat rezerve, reflectând sensibilitățile interne.

„Partidul lui Magyar Tisza a spus că nu dorește o procedură accelerată. Și Suedia dorește ca procesul să fie bazat pe merit,” a declarat Rosencrantz.

Modelul polonez

Prima vizită externă a lui Magyar, în Polonia, indică o încercare de a învăța din experiența recentă a Varșoviei în ceea ce privește deblocarea fondurilor UE. Premierul polonez Donald Tusk a reușit să deblocheze peste 100 de miliarde de euro după propunerea unor reforme judiciare, oferind un posibil model pentru Ungaria.

Ce se schimbă pe axa București-Budapesta după victoria opoziției ungare. „Autoritățile române au fost «legate de mâini»”

„Tusk … va fi pregătit să-l ajute și să-i explice toate detaliile” și „să împărtășească experiența,” a declarat Andrzej Halicki, un lider al Coaliției Civice.

Cu toate acestea, cazul polonez servește și ca avertisment. Oficialii UE rămân precauți după ce reformele din Polonia au fost parțial blocate de rezistența politică internă, ceea ce a ridicat semne de întrebare privind acordarea prematură a fondurilor.

Această experiență sugerează că Bruxelles-ul ar putea insista pe implementarea efectivă a reformelor, nu doar pe promisiuni, înainte de a elibera fondurile pentru Ungaria.

Magyar este totuși mult mai bine poziționat în plan intern. Majoritatea sa parlamentară calificată i-ar putea permite să adopte reforme fără obstacolele instituționale care au complicat eforturile lui Tusk.

„Avem o supermajoritate în parlament, iar asta ne oferă autoritatea de a transforma sistemele statului și vom face acest lucru,” a spus Magyar.

O cursă contracronometru

Presiunea timpului este un factor definitoriu în discuțiile cu UE. Ungaria riscă să piardă o parte semnificativă a fondurilor europene dacă nu îndeplinește condițiile privind statul de drept până în august, comprimând un proces de reformă de obicei îndelungat în doar câteva luni.

Magyar a cerut deja accelerarea tranziției politice, solicitând o inaugurare cu o săptămână mai devreme a noului parlament pentru a grăbi prezentarea pachetului de reforme cerute de UE în timp util.

Între timp, oficialii UE se pregătesc să evalueze progresele Ungariei în cadrul procedurilor prevăzute de Articolul 7, care ar putea duce în cele din urmă la suspendarea dreptului de vot. Următoarea audiere este prevăzută pentru sfârșitul lunii viitoare.

„Poate face totul, nu există nicio scuză … știe exact ce trebuie făcut,” a comentat eurodeputata olandeză Tineke Strik, care monitorizează în Parlamentul European statul de drept în Ungaria. „Cred că ar trebui să prezinte un plan: iată cum voi face acest lucru și în ce orizont de timp.”

Următoarele săptămâni vor testa dacă noua conducere a Ungariei poate traduce intențiile politice în reforme credibile pentru a restabili încrederea după ani de tensiuni.

Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
digi24.ro
image
RO-Alert în Tulcea după atacuri rusești în Ucraina, la granița cu România. Două aeronave F-16 au decolat de urgență
stirileprotv.ro
image
Situație rarisimă în istoria omenirii! Pe ce dată va fi Paștele în 2027 și în 2028
gandul.ro
image
Călin Georgescu, critic la ieșirea de la ICCJ: Un guvern de găini speriate, care scarmă în țărână, încercând să arate că pot zbura
mediafax.ro
image
Ce s-a întâmplat cu Răzvan Lucescu la primul antrenament la PAOK. Momente speciale pentru fiul lui Mircea Lucescu
fanatik.ro
image
Mohammad Mohaddessin, opozant-cheie al regimului din Iran: „E nevoie de sute de mii de soldați pentru a ocupa Iranul” EXCLUSIV
libertatea.ro
image
Reacția lui George Simion după acuzațiile lui Peter Magyar: „Nu am dansat niciodată pe mormintele poporului tău”
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
S-a terminat! Anunț de la cel mai înalt nivel: lovitură de proporții pentru Iran
digisport.ro
image
Peter Magyar anunță schimbări majore la Budapesta - Mișcare revoluționară prin care vrea să blocheze revenirea lui Viktor Orban
stiripesurse.ro
image
Victoria nu a fost demisă din funcția de consul al Ucrainei în Dominicană pentru că a pozat dezbrăcată, ci pentru cum s-a îmbrăcat
antena3.ro
image
"Să învie permisele!". Doi polițiști brăileni s-au filmat în noaptea de Înviere cântând manele în autospecială
observatornews.ro
image
Lidia Buble și Răzvan Simion, război total în tribunal pentru bani mulți. Finalul civilizat a fost doar de fațadă!
cancan.ro
image
Țara din Europa unde poți fi chemat în armată chiar dacă ești la pensie. Ce se întâmplă în România?
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
prosport.ro
image
Lidl intră peste telecom: abonamentele ieftine care pot pune presiune pe Digi și alți operatori
playtech.ro
image
Mirel Rădoi pleacă de la FCSB! Ce s-a întâmplat după ieşirea nervoasă a lui Gigi Becali: „S-a decis!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Au ales maghiarii doar un Orbán mai tânăr? Cât de diferit e, de fapt, Péter Magyar de predecesorul său ANALIZĂ
ziare.com
image
Mirel Rădoi pleacă de la FCSB
digisport.ro
image
Prințul William a rupt tradiția: de ce a respins total ideea unei ceremonii grandioase cu ocazia numirii sale în funcția de Prinț de Wales
stiripesurse.ro
image
EXCLUSIV Asistent plătit din bani europeni pentru „hobbyurile” unui eurodeputat
cotidianul.ro
image
BOMBĂ în showbiz! Cu cine a plecat Rareș Cojoc în vacanță. E clar că nu pot sta departe unul de altul. Fanii s-au bucurat mult să-i vadă așa: Doar noi doi
romaniatv.net
image
Amenzi pentru românii care locuiesc în clădiri cu risc seismic! Penalizări de 20.000 de lei
mediaflux.ro
image
„Una dintre cele mai frumoase sportive” din România are o poveste cutremurătoare: „Cum să îmi fie rușine?!”
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
De ce femeile și bărbații înșală diferit? Un detectiv particular spune semnele la care trebuie să fii atent
click.ro
image
Pepe, tată pentru a patra oară! Prima imagine cu bebelușul: „Dumnezeu ne-a binecuvântat cu fetița noastră scumpă, Jessica”
click.ro
image
Marțea Albă din Săptămâna Luminată 2026. Ce tradiție importantă se respectă în a treia zi de Paște
click.ro
Filmul Theodora Împărăteasa Sclavă 1954 cu Gianna Maria Canale, Georges Marchal, personaje Teodora, Justinian, Pofimedia 0418414715 jpg
De la ”Mama desfrânatelor”, la „Regina de Aur a Imperiului Bizantin”. Juca bărbații pe degete și-a ajuns împărăteasă. Și legea s-a schimbat pentru ea
okmagazine.ro
Melania și Donald Trump și Willem și Maxima ai Olandei profimedia 1090779872 jpg
O "modestă" regină europeană, mai stilată decât Melania Trump? A fost posibil la vizita acestui cuplu regal la Casa Albă
okmagazine.ro
guille alvarez IcI3FizU9Cw unsplash jpg
Lunile în care se nasc liderii! Verifică dacă ești pe lista celor pe care nu îi ocolește succesul
clickpentrufemei.ro
07d03212 95d2 4d54 bef5 7a07a6b26b40 webp
John Franklin, povestea exploratorului care a murit în mod misterios în ghețurile Canadei
historia.ro
image
Vedete despre care nu știai că sunt rude. Legături surprinzătoare între celebrități
image
De ce femeile și bărbații înșală diferit? Un detectiv particular spune semnele la care trebuie să fii atent

OK! Magazine

image
Fosta soție a unui prinț din Dubai cere ajutor în lacrimi. Și-a pierdut cei trei copii la divorț, iar aceștia pot fi „răpiți” oricând

Click! Pentru femei

image
Cuvintele lui au provocat divorțul lui Jennie Garth, din „Beverly Hills 90210”. Și au adus-o pe actriță în pragul sinuciderii!

Click! Sănătate

image
Cea mai bună plantă pentru memorie. Ajută și la examene