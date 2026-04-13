Ursula von der Leyen cere eliminarea dreptului de veto în deciziile UE, după victoria lui Peter Magyar în Ungaria

Liderii statelor europene spun că rezultatul alegerilor din Ungaria este o gură de aer. Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, susține că, prin aceste alegeri, maghiarii și-au întors din nou fața spre Vest.

Ea a afirmat că trecerea la votul cu majoritate calificată în politica externă este o modalitate importantă de a evita blocajele sistematice.

„Astăzi, Europa este maghiară, fără nicio îndoială. Poporul maghiar a vorbit și și-a revendicat calea europeană. Este o victorie pentru libertățile fundamentale. Vreau cu adevărat să-i spun poporului maghiar că ați reușit din nou, împotriva tuturor așteptărilor, așa cum ați făcut-o în 1956, când v-ați ridicat cu curaj (contra invaziei sovietice - n.r.). Așa cum ați făcut-o în 1989, când ați fost primii care ați tăiat sârma ghimpată care despărțea continentul nostru. Așadar, cu acest rezultat, Uniunea noastră este mai puternică, Uniunea noastră este mai unită. A fost o seară excepțională. Dar, cred că ar trebui să analizăm și lecțiile învățate în cadrul Uniunii Europene. De exemplu, cred că trecerea la votul cu majoritate calificată în politica externă este o modalitate importantă de a evita blocajele sistematice, așa cum am văzut în trecut. Și ar trebui să folosim impulsul de acum pentru a avansa pe această temă. Dar astăzi, desigur, este o zi de sărbătoare. Așadar, vreau să reamintesc ce am spus odată într-un discurs către poporul maghiar. Suntem o singură familie. Povestea voastră este povestea noastră. Viitorul vostru este viitorul nostru. Și vom fi alături de voi la fiecare pas”, a declarat Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene.

Victoria lui Péter Magyar marchează finalul celor 16 ani de guvernare ai premierului Viktor Orbán, unul dintre cei mai influenți lideri ai Europei.

Partidul Tisza a obținut o majoritate clară în parlament, deschizând calea unor reforme majore și a unei posibile resetări a relațiilor cu Uniunea Europeană.