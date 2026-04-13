Peter Magyar pregătește modificarea Constituției pentru a împiedica o eventuală revenire a lui Viktor Orbán: limitarea mandatelor de premier la două

Peter Magyar, câștigătorul alegerilor din Ungaria, a declarat luni că intenționează să introducă în Constituție o limită de două mandate pentru funcția de prim‑ministru, o schimbare care, aplicată retroactiv, l‑ar împiedica pe Viktor Orbán să revină vreodată în fruntea guvernului.

Anunțul a venit în prima sa conferință de presă după victoria electorală, obținută cu o majoritate suficient de mare pentru a permite modificarea legii fundamentale, potrivit The Guardian.

Peter Magyar a subliniat că reforma ar face parte dintr‑un pachet mai amplu de măsuri menite să limiteze concentrarea puterii executive. „Nu vom lua măsuri ilegale pentru a restabili statul de drept”, a spus el, insistând că schimbările urmăresc consolidarea instituțiilor, nu folosirea lor în scop politic.

Câștigătorul alegerilor din Ungaria a reiterat și solicitarea ca președintele Tamas Sulyok, numit în funcție în perioada Orbán, să demisioneze înainte de marcarea a 70 de ani de la revoluția din 1956.

„O schimbare de regim”

În conferința de aproape trei ore, a respins ideea că reformele ar putea fi percepute ca represalii, afirmând că obiectivul său este „o schimbare de regim” care să prevină repetarea derapajelor din ultimii ani.

„Nu sunt aici pentru a mă îmbogăți și nu sunt aici pentru a guverna pentru totdeauna”, a punctat el.

Noul lider de la Budapesta a discutat și despre structura viitorului guvern, fără a anunța încă numele celor care vor ocupa portofoliile cheie.