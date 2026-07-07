Péter Magyar anunță sfârșitul „propagandei” din televiziunea publică ungară. Mesajul apărut pe ecrane

Premierul ungar Péter Magyar a anunțat marți că s-a încheiat difuzarea „propagandei” în televiziunea publică din Ungaria, după schimbarea conducerii instituției care administrează serviciile publice de radio și televiziune.

„O zi istorică. Astăzi s-a încheiat difuzarea propagandei în media publică. Au mințit zi și noapte, au mințit pe toate frecvențele. Acum s-a terminat”, a scris Magyar pe Facebook.

Ulterior, premierul a anunțat că M1, principalul post public de știri din Ungaria, își va relua emisia „în mod simbolic” la ora 19:56, o trimitere la Revoluția Maghiară din 1956: „deocamdată, fără programe de știri, doar cu filme”, a transmis Péter Magyar.

Ce s-a întâmplat

Potrivit Euronews, televiziunea și radioul public din Ungaria și-au întrerupt emisia marți, după instalarea unei conduceri interimare.

Pe ecran a fost afișat mesajul: „Televiziunea publică nu poate minți. Ne cerem scuze pentru că am făcut-o”.

Noua conducere a anunțat că instituția va fi reorganizată pentru a deveni un serviciu public independent și credibil. Mai mulți manageri și jurnaliști au fost concediați pe loc, iar presa ungară a relatat că unii dintre ei au fost escortați din clădire de agenți de securitate.

De ce a fost reorganizată televiziunea publică

Televiziunea publică din Ungaria a fost criticată în ultimii ani de partidele de opoziție și de organizații internaționale, care au acuzat-o că a favorizat guvernele conduse de Viktor Orbán.

După alegerile din aprilie, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) a concluzionat că programele de știri ale televiziunii publice au sprijinit în mod disproporționat mesajele fostei puteri și au oferit foarte puțin spațiu vocilor din opoziție, apreciind că instituția nu a asigurat condiții echitabile pentru actorii politici în campania electorală.