De ce lipsește Peter Magyar de la școala de vară organizată la Băile Tușnad. Viktor Orban va ține tradiționalul discurs

Zsolt Nemeth, unul dintre fondatorii Universității de Vară de la Băile Tușnad (Tusvanyos), a anunțat că organizatorii nu îl vor invita pe actualul premier Peter Magyar. Decizia vine după ce acesta din urmă a susținut că organizatorilor le este „frică” să îl invite la evenimentul finanțat din bani publici.

„De ce nu îl invităm pe Peter Magyar la Tusvanyos? Pentru că organizatorii unui eveniment au dreptul exclusiv de a decide pe cine invită și pe cine nu. Peter Magyar își insultă permanent adversarii politici și partenerii într-un limbaj inacceptabil, inclusiv pe liderii comunităților maghiare din afara granițelor”, a scris Zsolt Nemeth într-o postare pe Facebook.

Deputatul Fidesz a adăugat că Tusvanyos este un „eveniment al culturii democratice și al dialogului”.

La rândul său, Peter Magyar a criticat în Parlament faptul că nu a primit invitație la Băile Tușnad, afirmând că evenimentul este finanțat din bani publici, dar organizatorii evită să îl invite, în timp ce alți foști lideri sunt prezenți, scrie Nepszava.hu.

Zsolt Nemeth afirmase anterior, într-un podcast, că a ajuns la o înțelegere cu Viktor Orban, care va participa la cea de-a 35-a ediție a Universității de Vară și Taberei Studențești de la Băile Tușnad, unde își va susține tradiționalul discurs.

Acesta a mai precizat că ar putea fi invitați și alți membri ai guvernului de la Budapesta, în special oficiali implicați în politica pentru comunitățile maghiare din afara granițelor, precum și secretari de stat din diverse domenii, considerați deschiși dialogului.

Cea de-a 35-a ediție a Tusvanyos va avea loc între 21 și 26 iulie, sub motto-ul „Deplin cu tine”. Printre artiștii invitați se numără Edda Művek, Magyar Banda, 4S Street, dar și formația românească Holograf.