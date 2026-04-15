Viitorul premier ungar, Peter Magyar, vizează suspendarea buletinelor de știri ale presei de stat, în așteptarea unei reforme a libertății presei

Peter Magyar, câștigătorul alegerilor din Ungaria, a declarat miercuri că intenționează să suspende difuzarea programelor de știri ale presei de stat, instituții acuzate de critici interni și internaționali că au fost transformate într-un instrument de propagandă al guvernului Viktor Orban. Măsura ar urma să fie temporară, până la implementarea unei reforme profunde a sistemului media, scrie Reuters.

Magyar a amenințat cu suspendarea programelor de știri în urma unei confruntări aprinse în direct, acuzând instituția de o propagandă în stil „nord-coreean” și de afirmații false despre familia sa în timpul campaniei electorale.

Premierul ales al Ungariei, Péter Magyar, a anunțat planurile de a suspenda semnalul postului național de televiziune după formarea guvernului, ca urmare a unei apariții extrem de tensionate la televiziunea publică maghiară, miercuri dimineață.

Magyar, al cărui partid Tisza a obținut o victorie zdrobitoare la alegerile de duminica trecută, acuză de mult timp mass-media de stat de părtinire împotriva mișcării sale.

Interviul a marcat prima sa apariție la postul național de televiziune în ultimele 18 luni, deși MTVA (autoritatea media de stat) a susținut că a trimis multiple invitații lui Magyar și partidului său în timpul campaniei.

Magyar a acordat două interviuri — primul la radioul public, apoi la televiziune — ambele încheindu-se cu schimburi dure de replici, întreruperi și acuzații reciproce.

Principalele declarații la televiziunea de stat

Despre viitorul instituției: „Un element al programului nostru este că această fabrică de minciuni se va sfârși odată ce va fi format un guvern Tisza”, i-a spus Magyar prezentatoarei. „Știrile false difuzate aici trebuie să înceteze, iar noi vom crea condiții independente, obiective și imparțiale pentru a pune capăt acestei propagande.”

Acuzații personale. El a acuzat postul de televiziune că a răspândit informații false despre el și că i-a insultat familia în timpul campaniei — acuzații respinse de prezentatoare.

„În acest studio s-a spus de mai multe ori despre copiii mei minori că nu vorbesc cu mine — în condițiile în care ei locuiesc cu mine”, a replicat Magyar.

Comparații cu Coreea de Nord: Viitorul prim-ministru a comparat MTVA cu presa de stat din Coreea de Nord: „Ceea ce se întâmplă aici din 2010 este ceva ce Goebbels sau conducerea nord-coreeană ar admira — nu se rostește niciun cuvânt adevărat. Acest lucru nu poate continua.”

Magyar a mai susținut că MTVA a difuzat anterior reportaje înșelătoare despre Germania, inclusiv afirmații conform cărora țara nu ar avea acces la internet și că oamenii de acolo „nu mai fac sex”. Prezentatoarea a negat că MTVA ar fi încălcat vreo lege.

Partidul TISZA (Respect și Libertate), condus de Magyar, a obținut o victorie categorică în scrutinul de duminică, punând capăt celor 16 ani de guvernare ai lui Viktor Orban — o perioadă considerată de analiști drept un model pentru curentele conservatoare „neliberale” din diverse state occidentale.

„Fiecare maghiar merită un serviciu public de media care spune adevărul”, a declarat Magyar într-o intervenție la radioul public Kossuth, post unde Orban era invitat săptămânal, în timp ce liderii opoziției aveau acces limitat sau inexistent.

Liderul TISZA a subliniat că este necesar un interval de tranziție pentru adoptarea unei noi legislații privind mass-media și pentru reorganizarea autorității de reglementare, astfel încât presa publică să își recapete rolul de serviciu în interesul cetățeanului.

„Asistăm la ultimele zile ale unei mașinării de propagandă. După formarea guvernului TISZA, vom suspenda serviciile de știri ale media publice până când acestea își vor recăpăta caracterul de serviciu public”, a scris Magyar pe platforma X, în urma unei apariții la televiziunea de stat.

De partea sa, Viktor Orban a respins constant acuzațiile privind erodarea standardelor democratice, susținând că politicile sale au avut drept scop protejarea identității creștine a Ungariei în fața influențelor liberale promovate de Uniunea Europeană.

Înfrângerea sa electorală îi oferă lui Magyar o majoritate constituțională care i-ar permite să modifice în profunzime o parte semnificativă a reformelor introduse în ultimul deceniu și jumătate.

Criticii fostului premier afirmă că, în timpul guvernării sale, presa independentă a dispărut treptat, numeroase instituții media critice la adresa executivului fiind preluate de actori apropiați puterii.

În acest context, se remarcă și rolul Fundației Centrale Europene pentru Presă și Media, un conglomerat creat în 2018 de aliați ai lui Orban, care controlează peste 400 de instituții media — de la televiziuni precum Echo TV și Hír TV, până la publicații regionale și platforme de știri online.