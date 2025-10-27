search
Luni, 27 Octombrie 2025
Adevărul
„Pericol pentru Europa”. Ministrul de Externe al Ungariei promite ca Budapesta se va opune categoric aderării Ucrainei la UE

0
0
Publicat:

Ministrul de Externe ungar Peter Szijjarto a reafirmat luni că Budapesta va bloca începerea negocierilor de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană atât timp cât actualul „guvern naţional” rămâne la putere, avertizând că iniţierea procesului ar aduce un „pericol pentru Europa”.

Peter Szijjarto, ministrul de externe al Ungariei FOTO Facebook
Peter Szijjarto, ministrul de externe al Ungariei FOTO Facebook

Szijjarto a remarcat că Ungaria rămâne singurul stat membru al UE care se opune lansării discuţiilor substanţiale de aderare cu Ucraina, potrivit Agerpres.

„Atât timp cât eu sunt ministru de externe şi Viktor Orban este prim-ministru, deschiderea capitolelor de aderare cu Ucraina nu se va întâmpla”, a spus el, evidenţiind veto-ul constant exprimat de Budapesta în pofida „presiunii enorme” din partea Bruxellesului.

Şeful diplomaţiei ungare a susţinut că aderarea Ucrainei la UE ar atrage blocul comunitar european în război şi ar deturna banii contribuabililor europeni.

El a citat date de la o reuniune recentă a Consiliului Afaceri Externe al UE potrivit cărora Ucraina va solicita 60 de miliarde de euro pentru a-şi susţine armata şi 135 de miliarde de euro în următorii doi ani pentru a finanţa operaţiuni de stat, costuri care ar fi suportate de contribuabilii europeni, inclusiv de cei ungari.

Ministrul Peter Szijjarto a accentuat că „strategia pro-război” a Bruxellesului prioritizează finanţarea Ucrainei în detrimentul diplomaţiei, ignorându-se greutăţile financiare considerabile întâmpinate de cetăţenii UE.

Europa

loading Se încarcă comentariile...
