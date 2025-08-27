search
Lituania propune un plan de a ocoli veto-ul Ungariei pentru negocierile de aderare a Ucrainei la UE

0
0
Publicat:

Lituania propune statelor membre ale Uniunii Europene să deschidă negocierile de aderare cu Ucraina și Moldova, chiar și în absența aprobării Ungariei.

Lituania vrea începerea negocierilor de aderare a Ucrainei la UE FOTO: Shutterstock
Lituania vrea începerea negocierilor de aderare a Ucrainei la UE FOTO: Shutterstock

Potrivit televiziunii publice lituaniene LRT, guvernul de la Vilnius a trimis săptămâna trecută o scrisoare către capitalele Uniunii Europene, înaintea reuniunii informale a miniștrilor de externe de la Copenhaga. În document, Lituania cere măsuri „decisive” pentru ca cererea de aderare a Ucrainei la UE să devină reală și ireversibilă”, relatează European Pravda.

Scrisoarea subliniază că deschiderea negocierilor ar da un impuls moral Ucrainei și ar sprijini reformele interne, într-un moment în care Rusia își intensifică acțiunile militare. Totodată, avertizează că lipsa unor pași concreți ar putea eroda sprijinul public și ar afecta voința instituțională de reformă.

Negocieri neoficiale fără Ungaria

În propunerea sa, Lituania sugerează începerea unor negocieri tehnice cu Ucraina și Moldova, fără participarea Ungariei, dacă celelalte 26 de state membre sunt de acord. Aprobarea oficială ar urma să fie acordată ulterior, dacă Budapesta își schimbă poziția.

De asemenea, documentul reiterează apelul Lituaniei de a fixa anul 2030 ca termen pentru aderarea Ucrainei la Uniune. „Acest calendar ar ajuta ambele părți să planifice reformele și să aloce resurse”, se arată în scrisoare.

Mesajul ministrului interimar de externe

Ministrul de externe interimar al Lituaniei, Kęstutis Budrys, a declarat pentru LRT că țara sa cere deblocarea procesului de aderare a Ucrainei la UE”. Oficialul a subliniat că orice amânare este „dăunătoare din punct de vedere geopolitic” atât pentru Kiev, cât și pentru Uniune.

„Aderarea Ucrainei face parte din garanțiile de securitate ale Europei și este crucială pentru pacea și stabilitatea pe termen lung”, a adăugat Budrys.

Discuții la Copenhaga

Propunerile Lituaniei urmează să fie discutate la reuniunea miniștrilor de externe ai UE de la Copenhaga, condusă de șefa politicii externe, Kaja Kallas. Principalele teme ale întâlnirii vor fi războiul din Ucraina și criza din Orientul Mijlociu.

Înainte de vizita liderilor Franței, Germaniei și Poloniei în Moldova, mai mulți diplomați europeni au declarat că există rezerve față de separarea parcursului Moldovei de cel al Ucrainei în deschiderea negocierilor de aderare.

Europa

