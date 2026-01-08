Parlamentarii vor decide prin vot dacă trupele britanice vor fi desfășurate în Ucraina, anunță Keir Starmer

Parlamentarii britanici vor avea parte de o dezbatere și de un vot înainte ca orice trupe ale Regatului Unit să fie trimise în Ucraina în misiuni de menținere a păcii, a anunțat Keir Starmer la sesiunea de întrebări adresate prim-ministrului.

Discursul său survine după ce Marea Britanie și Franța au spus că ar fi dispuse să trimită trupe în cazul unui acord de pace, în urma discuțiilor de la un summit la Paris.

Starmer a fost întrebat de lidera conservatoare Kemi Badenoch de ce nu face o declarație completă în fața Camerei Comunelor. În replică, Starmer a spus că dezbaterea și votul vor avea loc dacă trupele ar urma să fie desfășurate, moment în care vor exista și detalii despre numărul acestora, scrie The Guardian.

„Ieri am stat umăr la umăr cu aliații noștri europeni și americani și cu președintele Zelenski la reuniunea Coaliției celor dispuse de la Paris,” a spus Starmer în declarația sa introductivă.

„Am făcut progrese reale privind garanțiile de securitate, care sunt esențiale pentru asigurarea unei pace juste și durabile. Împreună cu președintele Macron și președintele Zelenski, am convenit o declarație de intenție privind desfășurarea de forțe în eventualitatea unui acord de pace.

Vom prezenta detaliile într-o declarație la prima oportunitate. Voi ține această Cameră la curent pe măsură ce situația evoluează și, dacă trupele ar urma să fie desfășurate în temeiul declarației semnate, voi supune această chestiune la vot în Cameră”, a adăugat.

Badenoch a răspuns că salută eforturile lui Starmer privind Ucraina și declarația europeană comună referitoare la amenințările SUA legate de Groenlanda, dar a spus că este „uluitor” că prim-ministrul nu face astăzi o declarație completă în Parlament.

Ea a adăugat: „Niciun prim-ministru, fie el laburist sau conservator, nu a eșuat să facă o declarație în Cameră în persoană după ce s-a angajat la desfășurarea trupelor britanice. Comentariile sale despre a face o declarație în timp util, sincer, nu sunt suficiente.”

În replică, Starmer a spus că o declarație nu era necesară încă, deoarece decizia privind trupele era o declarație politică care „stă sub” planurile militare existente întocmite cu luni în urmă.

Desfășurarea trupelor, care ar „conduce operațiuni de descurajare și ar construi și proteja centre militare,” ar avea loc doar după un armistițiu, a spus el.

Starmer a adăugat: „Numărul va fi stabilit în conformitate cu planurile noastre militare, pe care le elaborăm și în care așteptăm sprijinul altor membri. Așadar, numărul îl voi prezenta în fața Camerei înainte de o eventuală desfășurare.

Dar voi face mai mult decât atât. Dacă am ajunge la un instrument legal de desfășurare — ceea ce ar fi necesar — atunci aș organiza o dezbatere în această Cameră ca toți membrii să știe exact ce facem, să își expună punctele de vedere și apoi am avea un vot în această Cameră pe această chestiune, care este procedura corectă într-o situație ca aceasta.”