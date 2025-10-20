search
Luni, 20 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Drumul spre nicăieri: cum a cheltuit guvernul lui Viktor Orban banii europeni pe un terminal logistic care nu există

0
0
Publicat:

Un sens giratoriu amenajat în mijlocul câmpului, fără nicio șosea care să ducă la el, stă mărturie – tăcută și costisitoare – pentru unul dintre cele mai recente scandaluri de corupție din Ungaria condusă de Viktor Orban. Deși proiectul a fost prezentat ca o investiție strategică în infrastructura logistică a Europei Centrale, realitatea din teren spune o altă poveste: milioane de euro din fonduri europene, cheltuite pentru un terminal care nici nu a fost început.

Sensul giratoriu din mijlocul câmpului/ FOTO: Captură Youtube
Sensul giratoriu din mijlocul câmpului/ FOTO: Captură Youtube

Potrivit jurnaliștilor de la Átlátszó, investigația scoate la iveală un proiect abandonat încă din fașă, dar care a reușit totuși să „consume” fonduri generoase. În vestul Ungariei, între orașul Zalaegerszeg și localitatea Zalaszentiván, autoritățile locale au construit o intersecție modernă, o esplanadă rutieră și un sistem de utilități, în valoare de peste 500 milioane de forinți (aproximativ 1,3 milioane de euro), bani veniți prin programele de coeziune ale Uniunii Europene.

Toate aceste lucrări au fost justificate prin promisiunea construcției unui terminal de containere, dezvoltat de compania privată Metrans. Proiectul a fost anunțat cu fast în 2021 de însuși ministrul de externe ungar, Péter Szijjártó, și trebuia să devină un punct-cheie pentru transporturile feroviare de marfă venite din porturile Adriaticii – Trieste, Koper, Rijeka – spre Slovacia, Cehia și Polonia, evitând traseul clasic prin Budapesta.

Promisiuni politice, realitate întârziată

Însă terminalul logistic nu există nici astăzi. Motivul? Lipsa unei căi ferate care să ajungă până în zonă – infrastructura esențială pentru orice terminal de containere. Deși guvernul a promis că va construi această linie, lucrările nu au început nici în 2022, nici în 2023. De-abia în iunie 2023 a fost semnat un acord de finanțare cu Uniunea Europeană, iar în toamna lui 2024 compania feroviară GYSEV a lansat un apel de oferte pentru construcție.

Dar și aici au apărut întârzierile: termenul pentru depunerea ofertelor a expirat în martie 2025, dar până în prezent nu s-a anunțat un câștigător. Întrebați despre situație, reprezentanții Ministerului Transporturilor au pasat responsabilitatea către GYSEV, iar compania a declarat sec că „procedura de achiziție este în curs”.

Între timp, sensul giratoriu din mijlocul câmpului se degradează în tăcere.

Primarul orașului: „Noi ne-am făcut treaba”

Primarul din Zalaegerszeg, Zoltán Balaicz, membru al partidului Fidesz, aflat la conducerea orașului din 2014, a declarat pentru presă că administrația locală și-a îndeplinit toate obligațiile asumate. A construit drumul de acces, intersecția, a tras utilitățile și pregătește deja o nouă etapă: încă un sens giratoriu, drenaj pentru apă pluvială și mutarea liniilor de înaltă tensiune. Pentru acest al doilea lot, orașul a primit deja o nouă tranșă de fonduri europene: 954 milioane de forinți (aproximativ 119 milioane grivne sau 2,4 milioane euro).

„Este un proiect important nu doar pentru Zalaegerszeg, ci și pentru poziția Ungariei în logistica europeană”, a spus edilul.

Metrans: „Fără cale ferată, nu putem începe”

La rândul său, compania Metrans, cea care ar urma să investească în terminal, susține că nu poate demara nicio lucrare până când nu există legătura feroviară. „Fără o cale ferată funcțională, terminalul nu poate opera”, au transmis oficialii companiei.

Iar termenul de așteptare nu este deloc mic: conform estimărilor, viitorul constructor al liniei va avea la dispoziție 840 de zile (mai bine de doi ani) pentru a finaliza lucrările. Asta înseamnă că, în cel mai optimist scenariu, terminalul ar putea deveni operațional abia spre sfârșitul anului 2027.

Între timp, premierul Viktor Orban nu pare afectat de lentoarea cu care avansează proiectele naționale. Presa maghiară și cea internațională au relatat recent despre o vacanță de două săptămâni petrecută de liderul de la Budapesta într-un hotel de cinci stele din sudul Indiei, în compania familiei sale – totul, conform surselor, pe cheltuiala statului.

Mai mult, anchetele jurnalistice au dezvăluit și existența unui domeniu rezidențial de lux aparținând familiei Orban, dotat cu lifturi interioare, garaje subterane și piscină. Vila, evaluată la câteva milioane de euro, ridică întrebări serioase într-o țară unde banii europeni par să se topească în asfaltul neterminat al unor proiecte care nu duc nicăieri.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le recupereze. BNR: „O datorie morală”
digi24.ro
image
În 1916, România a dăruit Rusiei 90 de tone de aur – acum valorează 8 mld. de euro și le vrea înapoi. BNR: „O datorie morală”
stirileprotv.ro
image
Horoscop KARMIC pentru săptămâna 20-26 octombrie 2025. Două zodii vor trece prin momente grele, însă patru sunt binecuvântate cu daruri nesperate
gandul.ro
image
Aproape două treimi dintre germani vor renunțarea la beneficiile sociale ale refugiaților ucraineni
mediafax.ro
image
Achiziții pe sub mână, la prețuri de cinci ori mai mari. Cum sunt irosiți banii din Sănătate la un spital de top din Cluj-Napoca
fanatik.ro
image
Când va fi demolat blocul din Rahova: etajele superioare trebuie date la o parte, pentru a nu cădea tot imobilul
libertatea.ro
image
FOTO Diana Șoșoacă, după ce s-a întors din Rusia: „Dacă Zelenski îndrăznește să vină în Parlament, îi rup picioarele”
digi24.ro
image
Scandal imens între fani și jucătorii FCSB! Imagini incredibile: s-au înjurat pe teren
gsp.ro
image
Gigi Becali: ”Gata. Îmi văd de viața mea”
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Imagini terifiante după explozia dintr-un bloc de pe Calea Rahovei: Un bărbat ar fi fost aruncat de suflu într-un bloc vecin
antena3.ro
image
Două maşini au luat foc în Pipera, la câțiva pași de o conductă de gaz. Zeci de locatari, scoși din case
observatornews.ro
image
Ce posta Vasilica Enache înainte să fie ucisă în Rahova! Mesajul premonitoriu: 'Când murim…'
cancan.ro
image
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
prosport.ro
image
Care este banda pe care trebuie să stea maşina pentru a întoarce corect în sensul giratoriu?
playtech.ro
image
Un fotbalist de numai 18 ani a fost ucis de răpitori! Familia nu a reușit să adune banii de răscumpărare
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Cristi Chivu i-a lăsat ”mască” pe italieni! Ce le-a spus la microfon, după marea victorie din Italia
digisport.ro
image
Serghei Mizil a comis-o cu Gabi Tamaș la Asia Express – boacăna care l-a costat eliminarea din emisiune
stiripesurse.ro
image
Casa de Pensii SUSPENDĂ plățile pensiilor! Cine sunt pensionarii afectați
kanald.ro
image
Cât curent consumă o centrală electrică în funcție de putere: 6 kW, 9 kW, 12 kW și 24 kW
playtech.ro
image
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni a fost înmormântată. Imaginile cu băiatul cel mare sunt sfâșietoare: „O aștepta să vină la școală…”
wowbiz.ro
image
Ea e tânăra însărcinată care a murit în explozia din Rahova. Mirela era gravidă în 7 luni și la finalul anului urma să-și cunoască fetița!
romaniatv.net
image
Schimbare radicală de vreme! Anunțul ANM
mediaflux.ro
image
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Jocuri clasice regândite: Fleet Hunters, un nou joc românesc pregătit de lansare pe Steam
actualitate.net
image
Orașul din România unde o casă costă cât o mașină second-hand. Ce dotări are locuința
click.ro
image
Mărturisirea cutremurătoare a Iustinei Loghin: „Tatăl meu și bunica paternă nu m-au dorit. Au vrut să mă avorteze”
click.ro
image
Câți dolari câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, ca asistentă medicală la un azil din America: „Muncește foarte mult!”. Ce moștenire îi lasă solista?
click.ro
Prințul Andrew foto Profimedia jpg
„Credea că are dreptul din naștere să se culce cu mine”. Mărturia care-l îngroapă pe fiul Reginei Elisabeta
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Descoperiri arheologice în Turnul Dogarilor din cetatea medievală Bistrița (© Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud)
Descoperiri arheologice în Turnul Dogarilor din cetatea medievală Bistrița / FOTO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal monstru în jurul concertului aniversar anulat al Angelei Gheorghiu! Marea soprană, acționată în judecată de organizatori! Ce s-a întâmplat?
image
Orașul din România unde o casă costă cât o mașină second-hand. Ce dotări are locuința

OK! Magazine

image
Ea este adevărată rebelă de la Palatul Buckingham. Puțini știu cum arată, deși e verișoara lui William și-a lui Harry

Click! Pentru femei

image
Tu ai petrece 9 ore pe săptămână la cosmetică? Așa își menține această vedetă obrazul fin!

Click! Sănătate

image
Iluzie optică: Poți găsi vulpea ascunsă printre frunze