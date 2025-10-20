Drumul spre nicăieri: cum a cheltuit guvernul lui Viktor Orban banii europeni pe un terminal logistic care nu există

Un sens giratoriu amenajat în mijlocul câmpului, fără nicio șosea care să ducă la el, stă mărturie – tăcută și costisitoare – pentru unul dintre cele mai recente scandaluri de corupție din Ungaria condusă de Viktor Orban. Deși proiectul a fost prezentat ca o investiție strategică în infrastructura logistică a Europei Centrale, realitatea din teren spune o altă poveste: milioane de euro din fonduri europene, cheltuite pentru un terminal care nici nu a fost început.

Potrivit jurnaliștilor de la Átlátszó, investigația scoate la iveală un proiect abandonat încă din fașă, dar care a reușit totuși să „consume” fonduri generoase. În vestul Ungariei, între orașul Zalaegerszeg și localitatea Zalaszentiván, autoritățile locale au construit o intersecție modernă, o esplanadă rutieră și un sistem de utilități, în valoare de peste 500 milioane de forinți (aproximativ 1,3 milioane de euro), bani veniți prin programele de coeziune ale Uniunii Europene.

Toate aceste lucrări au fost justificate prin promisiunea construcției unui terminal de containere, dezvoltat de compania privată Metrans. Proiectul a fost anunțat cu fast în 2021 de însuși ministrul de externe ungar, Péter Szijjártó, și trebuia să devină un punct-cheie pentru transporturile feroviare de marfă venite din porturile Adriaticii – Trieste, Koper, Rijeka – spre Slovacia, Cehia și Polonia, evitând traseul clasic prin Budapesta.

Promisiuni politice, realitate întârziată

Însă terminalul logistic nu există nici astăzi. Motivul? Lipsa unei căi ferate care să ajungă până în zonă – infrastructura esențială pentru orice terminal de containere. Deși guvernul a promis că va construi această linie, lucrările nu au început nici în 2022, nici în 2023. De-abia în iunie 2023 a fost semnat un acord de finanțare cu Uniunea Europeană, iar în toamna lui 2024 compania feroviară GYSEV a lansat un apel de oferte pentru construcție.

Dar și aici au apărut întârzierile: termenul pentru depunerea ofertelor a expirat în martie 2025, dar până în prezent nu s-a anunțat un câștigător. Întrebați despre situație, reprezentanții Ministerului Transporturilor au pasat responsabilitatea către GYSEV, iar compania a declarat sec că „procedura de achiziție este în curs”.

Între timp, sensul giratoriu din mijlocul câmpului se degradează în tăcere.

Primarul orașului: „Noi ne-am făcut treaba”

Primarul din Zalaegerszeg, Zoltán Balaicz, membru al partidului Fidesz, aflat la conducerea orașului din 2014, a declarat pentru presă că administrația locală și-a îndeplinit toate obligațiile asumate. A construit drumul de acces, intersecția, a tras utilitățile și pregătește deja o nouă etapă: încă un sens giratoriu, drenaj pentru apă pluvială și mutarea liniilor de înaltă tensiune. Pentru acest al doilea lot, orașul a primit deja o nouă tranșă de fonduri europene: 954 milioane de forinți (aproximativ 119 milioane grivne sau 2,4 milioane euro).

„Este un proiect important nu doar pentru Zalaegerszeg, ci și pentru poziția Ungariei în logistica europeană”, a spus edilul.

Metrans: „Fără cale ferată, nu putem începe”

La rândul său, compania Metrans, cea care ar urma să investească în terminal, susține că nu poate demara nicio lucrare până când nu există legătura feroviară. „Fără o cale ferată funcțională, terminalul nu poate opera”, au transmis oficialii companiei.

Iar termenul de așteptare nu este deloc mic: conform estimărilor, viitorul constructor al liniei va avea la dispoziție 840 de zile (mai bine de doi ani) pentru a finaliza lucrările. Asta înseamnă că, în cel mai optimist scenariu, terminalul ar putea deveni operațional abia spre sfârșitul anului 2027.

Între timp, premierul Viktor Orban nu pare afectat de lentoarea cu care avansează proiectele naționale. Presa maghiară și cea internațională au relatat recent despre o vacanță de două săptămâni petrecută de liderul de la Budapesta într-un hotel de cinci stele din sudul Indiei, în compania familiei sale – totul, conform surselor, pe cheltuiala statului.

Mai mult, anchetele jurnalistice au dezvăluit și existența unui domeniu rezidențial de lux aparținând familiei Orban, dotat cu lifturi interioare, garaje subterane și piscină. Vila, evaluată la câteva milioane de euro, ridică întrebări serioase într-o țară unde banii europeni par să se topească în asfaltul neterminat al unor proiecte care nu duc nicăieri.