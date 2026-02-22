Poliția britanică își monitorizează personalul cu ajutorul unui AI dezvoltat de o companie care lucrează pentru ICE

Poliția Metropolitană din Londra monitorizează comportamentul personalului său cu instrumente de inteligență artificială furnizate de Palantir, companie din SUA, care are contracte inclusiv cu armata israeliană și cu agenția americană de protecție a frontierelor (ICE).

Poliția Metropolitană a refuzat anterior să confirme sau să infirme dacă a utilizat tehnologie furnizată de companie, care colaborează și cu armata israeliană, precum și cu operațiunea de aplicare a legislației privind imigrația derulată de administrația Trump. Instituția a confirmat acum că folosește inteligența artificială dezvoltată de Palantir pentru a analiza date interne privind nivelul concediilor medicale, absențele de la serviciu și tiparele orelor suplimentare, în încercarea de a identifica eventuale deficiențe legate de standardele profesionale, potrivit The Guardian.

Federația Polițiștilor, care reprezintă agenții din prima linie, a criticat această abordare, catalogând-o drept „suspiciune automatizată”. Reprezentanții organizației au declarat: „Ofițerii nu trebuie supuși unor instrumente opace sau netestate, care riscă să interpreteze greșit presiunea unui volum de muncă nesustenabil, concediile medicale sau orele suplimentare drept indicii ale unor abateri.”

Având 46.000 de polițiști și angajați, Poliția Metropolitană este cea mai mare forță de ordine din Marea Britanie și s-a confruntat cu un val de controverse, de la eșecuri în verificarea riguroasă a personalului – scoase în evidență de crima comisă de Wayne Couzens asupra lui Sarah Everard – până la tolerarea unor comportamente discriminatorii și misogine.

Reprezentanții instituției au precizat: „Există indicii care sugerează o corelație între niveluri semnificative de concedii medicale, creșterea absențelor sau un volum neobișnuit de mare de ore suplimentare și deficiențe în materie de standarde, cultură organizațională și comportament.”

Prin reunirea datelor din mai multe baze interne deja existente, proiectul-pilot, desfășurat pe o perioadă limitată și bazat pe tehnologia Palantir, a avut ca scop „să ne ajute să identificăm aceste tipare comportamentale în rândul personalului” și a făcut parte „dintr-un efort mai amplu de a ridica standardele și de a îmbunătăți cultura organizațională a instituției”.

Controversele legate de compania Palantir

Compania Palantir a fost implicată și în controversa legată de rolul lui Peter Mandelson în calitate de ambasador al lui Keir Starmer în Statele Unite, înainte de a fi înlăturat din funcție din cauza legăturilor sale cu Jeffrey Epstein. Firma de lobby Global Counsel, deținută în coproprietate de Mandelson, lucrează pentru Palantir, companie cofondată de miliardarul din domeniul tehnologiei Peter Thiel, cunoscut ca susținător al lui Donald Trump.

Mandelson și Starmer au vizitat anul trecut showroomul tehnologic al Palantir din Washington și s-au întâlnit cu directorul executiv al companiei, Alex Karp, la scurt timp după numirea lui Mandelson. Mai mulți parlamentari au cerut mai multă transparență în privința contractelor Palantir cu sectorul public din Regatul Unit, inclusiv un acord de 330 de milioane de lire sterline semnat cu sistemul public de sănătate în noiembrie 2023 pentru furnizarea unei platforme federate de date, precum și un contract de 240 de milioane de lire încheiat cu Ministerul Apărării în decembrie 2025.

Referitor la proiectul-pilot al Poliției Metropolitane, deputatul Martin Wrigley, membru liberal-democrat al Comisiei pentru știință, inovare și tehnologie din Camera Comunelor, a declarat: „Sunt îngrijorat în privința drepturilor ofițerilor în calitate de angajați. Supravegherea personalului de către conducere a fost controversată chiar și înainte ca unii să folosească inteligența artificială în acest scop. Palantir pare să monitorizeze aproape fiecare aspect al activității guvernamentale. Cine monitorizează Palantir?”

Inteligența artificială dezvoltată de Palantir este deja disponibilă și pentru alte structuri de poliție, pentru a sprijini investigațiile, în cadrul serviciilor furnizate prin două unități regionale de anchetă.