AfD și-a triplat voturile într-un land cheie al Germaniei. Extrema dreaptă, tot mai populară în fostele zone comuniste

Partidul de extremă dreapta Alternative für Deutschland (AfD) și-a triplat sprijinul la alegerile locale din cel mai populat land al Germaniei, un scrutin considerat primul test electoral semnificativ pentru Friedrich Merz de la preluarea funcției de cancelar, în urmă cu patru luni.

Potrivit rezultatelor sondajelor la ieșirea de la urne din Renania de Nord-Westfalia, creștin-democrații lui Merz au câștigat cu 34% – echivalentul celui mai slab rezultat istoric al partidului la scrutinul similar din 2020 – în timp ce AfD a obținut 16,5%, transmite The Guardian.

Renania de Nord-Westfalia, unde locuiește aproape un sfert din populația Germaniei și care include zone agricole, orașe post-industriale și centre universitare cu populații multietnice, este considerată un barometru electoral pentru întreaga țară.

Aproape 14 milioane de oameni au avut drept de vot, o cifră comparabilă cu populația unor state membre ale UE și mai mare decât totalul alegătorilor din toate landurile est-germane, unde AfD este cel mai puternic. Scrutinul a decis 20.000 de mandate în consiliile a peste 320 de orașe și localități, precum și funcțiile de primari și primari generali din land. Prezența la vot a fost de 59%, în creștere față de 2020.

Conservatorii CDU ai lui Merz și-au confirmat poziția dominantă în land. Social-democrații, partenerii lor de coaliție la nivel federal, s-au clasat pe locul al doilea cu 22,5%, o scădere ușoară față de 2020, dar peste așteptările sondajelor, care anticipau pierderi masive. SPD se confruntă cu dificultăți în a-și menține electoratul, mai ales în fostele zone miniere, unde odinioară câștiga fără emoții.

Rezultatul puternic al AfD confirmă prognozele și reprezintă o triplare față de acum cinci ani, când obținuse 5,1%. Acest scor le oferă candidaților săi la primării șanse considerabile de a intra în turul al doilea peste două săptămâni.

Câștigurile AfD par să fi venit pe seama pierderilor masive suferite de Verzi și de partidul liberal FDP. Partidul de stânga Die Linke a obținut 5,5%, față de 3,8% în 2020.

AfD, preferat în landurile foste comuniste

Observatorii politici spun că votul arată că AfD este pe cale să repete marile câștiguri din landurile estice, foste comuniste, unde a reușit să atragă cel mai bine nemulțumirea electoratului față de status quo. Partidul și-a fixat obiectivul de a intra la guvernare până în 2027. În prezent, este cel mai mare partid de opoziție din Bundestag.

Scrutinul s-a desfășurat pe fundalul unei economii germane slăbite, al creșterii șomajului și al tensiunilor legate de imigrație – tema centrală a AfD. Merz a promis să repună economia pe linia de plutire, să reducă imigrația și să limiteze ascensiunea extremei drepte.

De la alegerile federale din februarie, AfD s-a clasat pe primul loc în mai multe sondaje naționale. Cu cât reușește să obțină mai multe poziții locale – primării și mandate de consilieri –, cu atât va fi mai dificil pentru partidele mainstream să-și respecte angajamentul de a menține un „zid de protecție” împotriva oricărei colaborări cu AfD la nivel federal, avertizează experții.

Chestiunile internaționale au jucat, de asemenea, un rol în campania din Renania de Nord-Westfalia, chiar dacă ele influențează doar indirect politica locală. Merz este perceput drept o figură mai fermă decât predecesorul său social-democrat, Olaf Scholz, în reprezentarea intereselor Germaniei pe plan extern.

O atenție specială a fost acordată rolului său în consolidarea alianței europene pentru apărarea Ucrainei, în contextul ezitărilor administrației Trump în privința sprijinului acordat Kievului. Dar pe tema imigrației – unde a promis o schimbare radicală a politicii Germaniei –, alegătorii s-au arătat mai sceptici, chiar dacă numărul sosirilor a scăzut în ultimele luni.

AfD s-a prezentat ca o alternativă sigură, câștigând puncte la electorat cu teme precum aprovizionarea cu energie, educația și, mai ales, imigrația – chiar dacă aceste domenii nu sunt decise la nivel local.