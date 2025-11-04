Un parlamentar german, amenințat cu moartea după ce i-a fost incendiată mașina: „Trebuie să-l urmez pe Charlie Kirk în iad”

Un parlamentar de rang înalt al formațiunii de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a declarat că ia în calcul să se retragă din politică după ce autoturismul său a fost incendiat în apropierea locuinţei sale din Hamburg. Pe o platformă a stângii radicale a apărut o revendicare care atribuie atacul mişcării Antifa şi conţine ameninţări cu moartea. Investigaţia este în curs.

Autoturismul parlamentarului Bernd Baumann a fost incendiat luni dimineaţă în apropierea reşedinţei sale din Hamburg. Poliţia tratează cazul ca pe un act premeditat şi a deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările şi autorii.

Bernd Baumann, secretarul parlamentar al AfD în Bundestag, a declarat marţi că, după atac, a luat în calcul ideea de a se retrage din viaţa politică. „Acest gând (de retragere din politică) mi-a trecut repede prin minte, mai ales după instigarea la asasinarea mea, aceea că trebuie să-l urmez pe Charlie Kirk în iad”, a spus el. „Dar care ar fi alternativa? Pentru că nimic nu s-ar schimba”, a adăugat parlamentarul, potrivit Agerpres.

Revendicarea şi ameninţările

O revendicare postată pe platforma Indymedia, asociată stângii radicale, susţine că incendiul a fost comis de membri ai mişcării anti-fasciste şi anti-rasiste Antifa. Mesajul, care nu a fost verificat, conţine şi o ameninţare explicită, cu o referire la activistul conservator american Charlie Kirk: „Voi toţi nenorociţii MAGA îl veţi urma pe Kirk în iad!”

Mişcarea Antifa a fost menţionată în revendicare ca fiind responsabilă, iar în SUA a fost calificată drept organizaţie teroristă de preşedintele Donald Trump, o asociere invocată de textul anonim de pe Indymedia.

Context politic

Partidul Alternativa pentru Germania (AfD) este o formaţiune eurosceptică şi antiimigraţie, apropiată ideologic de mişcarea conservatoare MAGA (Make America Great Again) asociată cu Donald Trump. Atacurile asupra unor reprezentanţi ai AfD şi incidentele tensionate între extrema dreaptă şi grupări de stânga radicală au alimentat frecvent dezbateri publice în Germania privind violenţa politică şi securitatea aleşilor.

Ancheta poliţiei continuă, iar autorităţile vor stabili dacă există probe care să confirme revendicarea apărută online şi dacă persoanele din spatele mesajului pot fi identificate şi puse sub acuzare.