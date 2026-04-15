Partidul de extremă dreapta „AfD” a devenit cel mai popular partid din Germania. Creștin-democrații cancelarului Merz pierd teren

Extrema dreaptă urcă în forță în Germania, într-un moment în care partidele tradiționale pierd teren vizibil. Potrivit celui mai recent sondaj, formațiunea Alternativa pentru Germania (AfD) devine, pentru prima dată, cea mai populară opțiune politică din țară.

Datele publicate de YouGov și citate de Die Welt arată că 27% dintre respondenți ar vota pentru AfD – un rezultat în creștere față de luna precedentă.

În oglindă, partidele aflate la guvernare pierd sprijin. Blocul conservator CDU/CSU, condus de cancelarul Friedrich Merz, coboară la 23%, în scădere cu trei puncte procentuale – cel mai slab scor din decembrie 2021 până în prezent.

Nici social-democrații nu stau mai bine. Partidul Social Democrat din Germania ajunge la 13%, pierzând un punct procentual, în timp ce Alianța 90/Verzii și Die Linke înregistrează ușoare creșteri, până la 14%, respectiv 10%.

Dincolo de procente, semnalul politic este și mai dur: nemulțumirea față de guvernul condus de Merz crește accelerat. Nu mai puțin de 79% dintre cei chestionați spun că sunt nemulțumiți de activitatea executivului – un salt semnificativ față de 55% înregistrat în iunie 2025.

Tendința este confirmată și de alte măsurători. Sondaje citate de dpa indică același lucru: AfD a depășit blocul conservator, iar echilibrul politic tradițional începe să se fisureze.

Mai mult, un alt sondaj arată că doar 15% dintre germani sunt mulțumiți de activitatea guvernului federal – cel mai slab nivel de susținere pentru actuala coaliție.

În acest context, imaginea cancelarului are de suferit. Potrivit datelor Morning Consult, Friedrich Merz este, în prezent, cel mai nepopular lider dintre cei analizați în 24 de democrații.

Rezultatul? O Germanie tot mai fragmentată politic, în care partidele tradiționale pierd teren, iar extrema dreaptă capitalizează nemulțumirea publică.