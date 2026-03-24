Documente secrete ale UE, expuse riscului de scurgeri către Kremlin, avertizează diplomații

Diplomați europeni și parlamentari germani avertizează că accesul partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) la documente confidențiale ale Uniunii Europene ridică temeri privind posibile scurgeri de informații sensibile către Rusia.

Potrivit a trei diplomați UE și patru legislatori germani, accesul AfD la o bază de date ce conține mii de documente interne — inclusiv note confidențiale ale reuniunilor ambasadorilor — ar putea expune deliberări sensibile privind dosare geopolitice majore, precum finanțarea Ucrainei din active rusești înghețate, scrie politico.eu.

„Problema este că avem un partid, AfD, în legătură cu care există suspiciuni justificate de scurgeri de informații către China sau Rusia”, a declarat Anton Hofreiter, parlamentar al Verzilor și președinte al comisiei pentru afaceri europene din Bundestag.

Aceste temeri influențează deja modul în care sunt purtate discuțiile sensibile la nivel european. Diplomații spun că iau tot mai des în calcul riscul ca informațiile să ajungă în afara cercurilor restrânse.

În acest context, statele membre organizează uneori întâlniri în grupuri mai mici, din cauza suspiciunilor că anumite țări ar putea transmite informații către Moscova. În weekend, presa a relatat acuzații potrivit cărora Ungaria ar fi divulgat detalii despre discuții confidențiale ale liderilor UE — acuzații respinse de ministrul de externe de la Budapesta drept „știri false”.

„Luăm toate măsurile de precauție la Bruxelles pentru a proteja informațiile sensibile”, a declarat un diplomat european de rang înalt. Totuși, acesta a avertizat că accesul deputaților AfD la aceste documente „lasă o breșă majoră în sistemul nostru de securitate.”

Un alt diplomat a subliniat că schimbul de informații între cele 27 de state membre este deja marcat de prudență: „Nu împărtășim liber toate informațiile, așa cum ai face într-un cerc restrâns de încredere.” El a adăugat că există atât un „factor ungar”, cât și un „factor AfD” care influențează această reticență.

În acest climat, nici măcar ambasadorii nu pot garanta că informațiile sensibile discutate în cadrul reuniunilor nu ajung ulterior la Rusia sau China, au avertizat oficialii.

Deși aceste preocupări nu au fost ridicate oficial, diplomații spun că ele sunt frecvent discutate informal, în special de statele din nord-vestul Europei.

AfD respinge acuzațiile. Un purtător de cuvânt al grupului parlamentar a declarat că partidul nu comentează „acuzații nefondate.”

Un sistem vulnerabil

În Germania, spre deosebire de alte parlamente naționale, toți deputații și colaboratorii lor au acces la EuDoX — o bază de date care conține aproximativ 25.000 de documente UE anual, inclusiv materiale clasificate la nivel „restricționat”.

Sistemul a fost creat ca un mecanism de control asupra executivului, reflectând preocuparea istorică a Germaniei pentru limitarea abuzurilor de putere.

„În principiu, acest acces este corect și necesar pentru a ne îndeplini rolul de supraveghere a guvernului federal”, a explicat Hofreiter.

Experții subliniază însă că autoritățile sunt conștiente de riscurile implicate. „Având în vedere că EuDoX este o platformă relativ deschisă, cu aproximativ 5.000 de utilizatori autorizați, nu conține informații extrem de sensibile”, a declarat Sven Hölscheidt, profesor de drept la Universitatea Liberă din Berlin.

Cu toate acestea, șapte parlamentari germani sau consilieri ai acestora au declarat că accesul AfD reprezintă un risc de securitate.

Roland Theis, membru al partidului conservator al cancelarului Friedrich Merz, a avertizat că apropierea aparentă a AfD de Kremlin, contactele cu diplomați ruși și promovarea unor narative pro-ruse ridică îngrijorări serioase.

Potrivit unor parlamentari de centru, politicienii AfD au expus deja informații sensibile care ar putea interesa serviciile de informații ruse — inclusiv detalii despre apărarea anti-dronă, transporturile de arme către Ucraina sau activitățile de sabotaj din regiunea Mării Baltice.

La sfârșitul anului trecut, partidul a fost acuzat că a folosit întrebările parlamentare pentru a colecta informații utile Kremlinului, acuzații respinse de conducerea AfD. În 2025, un fost colaborator al europarlamentarului Maximilian Krah a fost condamnat pentru spionaj în favoarea Chinei.

„Privim cu mare îngrijorare modul în care AfD gestionează informațiile sensibile”, a declarat Johannes Schraps, parlamentar social-democrat, adăugând că aceste temeri reflectă „un tipar mai amplu.”

Administrația Bundestagului a luat unele măsuri pentru a limita riscurile, inclusiv restricționarea accesului unor angajați AfD la clădiri și sisteme informatice parlamentare.