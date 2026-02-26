search
Joi, 26 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Lovitură pentru extrema dreaptă din Germania: AfD, vizată de acuzații de angajări pe pile înainte de alegeri

0
0
Publicat:

Partidul de extremă dreapta Alternative für Deutschland (AfD) se confruntă cu o serie de acuzații de nepotism care riscă să-i afecteze imaginea de formațiune „anti-sistem”, într-un an electoral crucial pentru Germania.

AfD a devenit principala forță de opoziție din Germania/FOTO:X
AfD a devenit principala forță de opoziție din Germania/FOTO:X

AfD a devenit principala forță de opoziție din țară prezentându-se drept alternativa la ceea ce numește „vechile partide” – formațiunile mainstream aflate la guvernare de-a lungul ultimelor decenii, pe care le acuză de interese ascunse și practici netransparente.

Însă, în ceea ce germanii au numit un „Superwahljahr” – un an cu cinci alegeri regionale și numeroase scrutinuri locale – partidul este la rândul său acuzat că ar fi recurs la practici similare celor pe care le critică, scrie politico.eu.

Cancelarul german Friedrich Merz, al cărui bloc conservator se află la egalitate cu AfD în sondajele naționale, a atacat direct formațiunea de extremă dreapta. Într-un interviu acordat publicației Die Rheinpfalz, el a declarat că AfD nu trebuie combătută doar pe fondul temelor politice, ci și prin demontarea imaginii sale de partid al „oamenilor curați”, susținând că formațiunea este marcată de „clientelism și nepotism adânc înrădăcinate”.

Primele acuzații au apărut într-o investigație difuzată la televiziunea publică germană la începutul lunii. Potrivit acesteia, doi politicieni AfD din landul Saxonia-Anhalt – inclusiv principalul candidat al partidului la alegerile regionale din 6 septembrie – ar avea membri ai familiei angajați în biroul unui deputat AfD din Bundestag.

Ulterior, presa a relatat aproape zilnic despre cazuri similare în alte patru organizații regionale ale partidului, precum și în Parlamentul European. Conform regulilor actuale, parlamentarii germani nu pot angaja rude sau parteneri pe cheltuiala contribuabililor, însă nu există interdicție explicită privind angajarea rudelor altor parlamentari.

Conducerea AfD respinge acuzațiile

Copreședinta partidului, Alice Weidel, a declarat că toate cazurile sunt analizate și că acuzațiile din presă ar fi „nefondate și exagerate”. Celălalt lider național, Tino Chrupalla, a afirmat că nu a fost încălcată legea, deși a admis că astfel de practici pot lăsa „un gust amar” în rândul alegătorilor. La câteva zile după aceste declarații, el a recunoscut pe platforma X că o angajează pe soția unui parlamentar regional AfD.

Unul dintre cele mai mediatizate cazuri îl vizează pe Ulrich Siegmund, candidatul principal al AfD în Saxonia-Anhalt, unde partidul este creditat în sondaje cu aproximativ 40% din intențiile de vot. AfD speră să obțină aici, pentru prima dată de la înființarea sa în 2013, o majoritate absolută.

Potrivit investigației inițiale, tatăl lui Siegmund ar câștiga aproximativ 92.000 de euro pe an ca angajat al deputatului federal AfD Thomas Korell, care ar fi angajat și părinții unui alt parlamentar regional. Biroul lui Korell nu a comentat informațiile, invocând regulile privind protecția datelor.

Siegmund nu a negat public angajarea tatălui său. Într-un mesaj video, el a susținut că angajarea rudelor este justificată, deoarece mulți profesioniști evită să lucreze pentru AfD din cauza stigmatizării, iar partidul are nevoie de persoane „de încredere”. Câteva zile mai târziu, el a calificat acuzațiile drept „fake news” și parte a unei campanii de discreditare menite să împiedice ascensiunea partidului.

În parlamentul regional din Saxonia-Anhalt, reprezentanți ai altor partide au anunțat că iau în calcul modificarea regulamentului pentru a interzice angajarea rudelor colegilor parlamentari.

Ce spun sondajele

Deocamdată, sondajele nu indică o scădere a sprijinului pentru AfD, inclusiv în bastioanele sale din fosta Germanie de Est. Anna-Sophie Heinze, cercetătoare la Universitatea din Trier, afirmă că electoratul partidului este „consolidat și convins”, iar AfD se află într-o poziție strategică favorabilă.

Cu toate acestea, tensiunile interne par să crească. Aproximativ 150 de membri AfD din Saxonia-Anhalt au cerut convocarea unui congres extraordinar pentru a discuta problema angajării rudelor înainte de alegeri. Conducerea regională a anunțat însă că va crea o comisie care să elaboreze recomandări privind standardele de angajare.

Și voci din zona radicală apropiată partidului și-au exprimat îngrijorarea. Activistul de extremă dreapta Götz Kubitschek a scris online că, deși puține lucruri pot amenința AfD din exterior, formațiunea își poate provoca „daune serioase” prin propriile acțiuni.

Într-un an electoral decisiv, acuzațiile de nepotism testează nu doar disciplina internă a AfD, ci și soliditatea imaginii sale de alternativă la establishmentul politic german, notează politico.eu.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O țară din Europa se pregăteşte să includă utilizarea banilor cash în Constituţie
digi24.ro
image
Descoperire incredibilă pe șantierul Autostrăzii Transilvania. Traseul autostrăzii a fost deviat cu aproximativ 50 de metri
stirileprotv.ro
image
Ștefan Popescu: Lecția celor 4 ani de război în Ucraina. Ce urmează
gandul.ro
image
Cuba susține că a ucis patru persoane după focuri trase de o ambarcațiune din SUA
mediafax.ro
image
În ce fel a contribuit Alexandru Țiriac la cariera Soranei Cîrstea. Dezvăluirea care va uimi pe toată lumea
fanatik.ro
image
Armata de geți, sarmați, daci, roxolani este în război cu armata dacilor suveraniști: „Nu-s autentici, ne-au murdărit Dacia noastră!”
libertatea.ro
image
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături de două femei în bikini
digi24.ro
image
Ioanițoaia uluit în direct: „Tu te-ai însurat la 16 ani, iar la 32 erai deja bunic! La voi, în familie...”
gsp.ro
image
"Îngrozitor!" Reacția francezilor, după ce Istvan Kovacs a declanșat "furtuna" în Champions League
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Blocaj la CCR. Judecătorii nu reușesc să se pună de acord pe motivarea deciziei privind pensiile magistraților
antena3.ro
image
Revolta specialilor, episodul 2. Poliţiştii au început protestele pentru că se vor pensiona la 65 de ani
observatornews.ro
image
Doliu în justiția din România! A murit Ion Diaconescu
cancan.ro
image
Ministrul muncii: Pensiile cresc cu sume între 160 și 720 lei. Unii pensionari vor avea 2 creșteri de pensie
newsweek.ro
image
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
prosport.ro
image
Noi reguli pentru pensiile militare. Vârsta de pensionare, modificată
playtech.ro
image
Cum răspunde Julia Sauter după ce a fost acuzată că nu știe limba română. Cine sare în apărarea patinatoarei de la Jocurile Olimpice de iarnă 
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Emma Răducanu a dat lovitura, după anunțul despărțirii: 12 milioane de euro!
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
Daniela, o tânără mamă și soție din Argeș, s-a stins din viață la doar 37 de ani: „La mulți ani ți-am spus acum două zile, iar azi îți spun adio”
kanald.ro
image
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
wowbiz.ro
image
Anunț TRIST despre Monica Bîrlădeanu. Soția lui Valeriu Gheorghiță a ajuns pe mâna medicilor
romaniatv.net
image
Putin primește o lovitură din propria sa familie. Este rugat cu lacrimi în ochi să oprească războiul
mediaflux.ro
image
Ioanițoaia uluit în direct: „Tu te-ai însurat la 16 ani, iar la 32 erai deja bunic! La voi, în familie...”
gsp.ro
image
Alerga pe malul Dâmboviței și a văzut ceva în apă. Ce a făcut apoi a emoționat mii de oameni: "Ai fost îngerul lui!"
actualitate.net
image
Ce a pățit un vlogger danez în timp ce făcea autostopul la noi în țară: „Tot ce ați auzit despre România e greșit”
actualitate.net
image
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
click.ro
image
Trei zodii norocoase după 1 martie! Destinul acestor nativi se schimbă cu 180 de grade la începutul primăverii
click.ro
image
Mierea de albine e sau nu de post? Cum ne dăm seama dacă e naturală sau contrafăcută? Testul rapid al lui Dorel Vișan, care e și apicultor: „Când curge ca apa...”
click.ro
Dani Oțil la podcastul Gând la gând cu Teo Trandafir captură de ecran (2) png
Ce afaceri are Dani Oțil, dincolo de cariera în televiziune? „Pot cumpăra multe lucruri în afară de timp"
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Insula Ada-Kaleh (© iMAGO Romaniae)
Insula turcească Ada Kaleh, vizitată de un grup de elevi din Caransebeș în vara anului 1913
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mersul pe jos în stil japonez. Un antrenament de jumătate de oră care are de 10 ori mai multe beneficii decât 10.000 de pași pe zi
image
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală

OK! Magazine

image
Un expert în cititul pe buze a dezvăluit ce i-a spus Kate Middleton lui William la BAFTA 2026. Gestul lui a arătat o oarecare tensiune

Click! Pentru femei

image
„În sfârșit, înțeleg sexul!” Cântăreața Hillary Duff a avut numai experiențe neplăcute până acum!

Click! Sănătate

image
Ce face prima dată un medic când ajunge într-o cameră de hotel