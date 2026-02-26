Lovitură pentru extrema dreaptă din Germania: AfD, vizată de acuzații de angajări pe pile înainte de alegeri

Partidul de extremă dreapta Alternative für Deutschland (AfD) se confruntă cu o serie de acuzații de nepotism care riscă să-i afecteze imaginea de formațiune „anti-sistem”, într-un an electoral crucial pentru Germania.

AfD a devenit principala forță de opoziție din țară prezentându-se drept alternativa la ceea ce numește „vechile partide” – formațiunile mainstream aflate la guvernare de-a lungul ultimelor decenii, pe care le acuză de interese ascunse și practici netransparente.

Însă, în ceea ce germanii au numit un „Superwahljahr” – un an cu cinci alegeri regionale și numeroase scrutinuri locale – partidul este la rândul său acuzat că ar fi recurs la practici similare celor pe care le critică, scrie politico.eu.

Cancelarul german Friedrich Merz, al cărui bloc conservator se află la egalitate cu AfD în sondajele naționale, a atacat direct formațiunea de extremă dreapta. Într-un interviu acordat publicației Die Rheinpfalz, el a declarat că AfD nu trebuie combătută doar pe fondul temelor politice, ci și prin demontarea imaginii sale de partid al „oamenilor curați”, susținând că formațiunea este marcată de „clientelism și nepotism adânc înrădăcinate”.

Primele acuzații au apărut într-o investigație difuzată la televiziunea publică germană la începutul lunii. Potrivit acesteia, doi politicieni AfD din landul Saxonia-Anhalt – inclusiv principalul candidat al partidului la alegerile regionale din 6 septembrie – ar avea membri ai familiei angajați în biroul unui deputat AfD din Bundestag.

Ulterior, presa a relatat aproape zilnic despre cazuri similare în alte patru organizații regionale ale partidului, precum și în Parlamentul European. Conform regulilor actuale, parlamentarii germani nu pot angaja rude sau parteneri pe cheltuiala contribuabililor, însă nu există interdicție explicită privind angajarea rudelor altor parlamentari.

Conducerea AfD respinge acuzațiile

Copreședinta partidului, Alice Weidel, a declarat că toate cazurile sunt analizate și că acuzațiile din presă ar fi „nefondate și exagerate”. Celălalt lider național, Tino Chrupalla, a afirmat că nu a fost încălcată legea, deși a admis că astfel de practici pot lăsa „un gust amar” în rândul alegătorilor. La câteva zile după aceste declarații, el a recunoscut pe platforma X că o angajează pe soția unui parlamentar regional AfD.

Unul dintre cele mai mediatizate cazuri îl vizează pe Ulrich Siegmund, candidatul principal al AfD în Saxonia-Anhalt, unde partidul este creditat în sondaje cu aproximativ 40% din intențiile de vot. AfD speră să obțină aici, pentru prima dată de la înființarea sa în 2013, o majoritate absolută.

Potrivit investigației inițiale, tatăl lui Siegmund ar câștiga aproximativ 92.000 de euro pe an ca angajat al deputatului federal AfD Thomas Korell, care ar fi angajat și părinții unui alt parlamentar regional. Biroul lui Korell nu a comentat informațiile, invocând regulile privind protecția datelor.

Siegmund nu a negat public angajarea tatălui său. Într-un mesaj video, el a susținut că angajarea rudelor este justificată, deoarece mulți profesioniști evită să lucreze pentru AfD din cauza stigmatizării, iar partidul are nevoie de persoane „de încredere”. Câteva zile mai târziu, el a calificat acuzațiile drept „fake news” și parte a unei campanii de discreditare menite să împiedice ascensiunea partidului.

În parlamentul regional din Saxonia-Anhalt, reprezentanți ai altor partide au anunțat că iau în calcul modificarea regulamentului pentru a interzice angajarea rudelor colegilor parlamentari.

Ce spun sondajele

Deocamdată, sondajele nu indică o scădere a sprijinului pentru AfD, inclusiv în bastioanele sale din fosta Germanie de Est. Anna-Sophie Heinze, cercetătoare la Universitatea din Trier, afirmă că electoratul partidului este „consolidat și convins”, iar AfD se află într-o poziție strategică favorabilă.

Cu toate acestea, tensiunile interne par să crească. Aproximativ 150 de membri AfD din Saxonia-Anhalt au cerut convocarea unui congres extraordinar pentru a discuta problema angajării rudelor înainte de alegeri. Conducerea regională a anunțat însă că va crea o comisie care să elaboreze recomandări privind standardele de angajare.

Și voci din zona radicală apropiată partidului și-au exprimat îngrijorarea. Activistul de extremă dreapta Götz Kubitschek a scris online că, deși puține lucruri pot amenința AfD din exterior, formațiunea își poate provoca „daune serioase” prin propriile acțiuni.

Într-un an electoral decisiv, acuzațiile de nepotism testează nu doar disciplina internă a AfD, ci și soliditatea imaginii sale de alternativă la establishmentul politic german, notează politico.eu.