Exclusiv Țara din UE în care extremiștii se pregătesc să preia puterea. Expert: „Pentru noi nu e deloc bine, pentru Viktor Orbán, da”

Ungaria și Slovacia, țări conduse de politicieni eurosceptici, dau mari bătăi de cap Comisiei Europene, însă în curând ar putea să mai apară o problemă. Republica Cehă are alegeri parlamentare în weekend, iar un partid eurosceptic populist este în cărți să câștige alegerile.

Cehii se prezintă pe 3 și 4 octombrie la urne, iar analiștii spun că va fi o bătălie cu un rezultat greu de anticipat între actuala putere, care convinge alegătorii cu o politică externă pro-ucraineană, și opoziție. Cel mai puternic partid de opoziție este cel al lui Andrej Babiš, Alianța Cetățenilor Nemulțumiți (ANO). Favorit pare chiar acest partid, considerat unul populist și eurosceptic, de extremă dreapta.

Sondajele nu arată neapărat bine. Alianța Cetățenilor Nemulțumiți conducea în sondaje cu 32% din intenția voturilor, în timp ce coaliția de guvernare, SPOLU, ar fi votată în principiu de doar 20% dintre cehi. Este adevărat, însă, ultimele alegeri din România și Republica Moldova au arătat că sondajele nu mai sunt un indicator fidel, iar cea mai bună dovadă este că în cele două țări rezultatele din sondaje nu au semănat deloc cu cele din realitate.

De ce contează alegerile din Republica Cehă

Aparent, Republica Cehă este un stat mic, fără o forță importantă și departe de influența Franței și a Germania, ba chiar și de cea a Poloniei sau Spaniei. Cu toate acestea, o victorie a lui Andrej Babiš la Praga nu ar fi deloc de dorit la Bruxelles.

Președintele Republicii Cehe, Petr Pavel a rezumat în câteva cuvinte miza alegerilor parlamentare din țara sa. „Miza acestor alegeri este mare, în principal din cauza deteriorării situației de securitate din Europa și din lume, precum și din cauza pierderii treptate a certitudinilor care până de curând păreau incontestabile”, a declarat Pavel pentru postul public de televiziune din Republica Cehă.

Altfel spus, o victorie a Alianța Cetățenilor Nemulțumiți conduși de Andrej Babiš ar fi greu de digerat la Bruxelles din motive evidente. Cu un guvern eurosceptic la Praga, Comisia Europeană va întâmpina o nouă problemă. Ungaria, Slovacia și Republica Cehă ar reface într-o mare măsură Grupul de la Visegrad. Iar o victorie a conservatorilor în Polonia, la alegerile parlamentare de peste doi ani, ar echivala cu o refacere completă a celebrului Grup de la Visegrad. Însă dincolo de rezonanță, neplăcerile pentru Comisia Europeană ar fi și mai mari. Ungaria, Slovacia și Republica Cehă ar putea să refacă vechea lor alianță și să blocheze politicile Uniunii Europene. Iar dacă în următorii ani li s-ar alătura și Polonia, impactul ar fi și mai mare.

Politologii Sorina Soare și Vladimir Borțun explică, pentru „Adevărul”, care este situația din Republica Cehă și îi schițează un portret liderului opoziției, Andrej Babiš.

Vladimir Borțun este cercetător la Universitatea Oxford, unde și predă. Românul are expertiză cu precădere pe specializat în stânga europeană, elite politice, transnaționalism și politici ale Uniunii Europene și urmărește cu atenție situația din Republica Cehă.

Un agro-oligarh profită de gafele coaliției de la putere

El reamintește faptul că Andrej Babiš a avut în ultimul deceniu și jumătate o prezență constantă la vârful politicii din Republica Cehă și a ocupat pe rând funcțiile de ministru de finanțe și vicepremier, pentru ca între 2017 și 2021 să fie premier. Învins de fostul general Petr Pavel la alegerile din 2023, Andrej Babiš este gata de revanșă.

„Ne amintim bine de acest Andrej Babiš, mai ales de când a fost premier și a încercat apoi să devină președintele Cehiei. El este un agro-oligarh și este miliardar, deci unul dintre cei mai bogați oameni din regiune. Și este și unul dintre puținii miliardari din Europa Centrală și de Est, care are un conglomerat agro-industrial și care atunci când s-a aflat la putere a canalizat fonduri europene, subvenții europene către propriul său conglomerat. Deci el a pus mâna pe putere ca să-și sprijine propriul imperiu economic”, spune Vladimir Borțun.

Deși a fost învins la ultimele alegeri din Republica Cehă și a fost compromis, Andrej Babiš revine în centrul atenției și este probabil cel mai popular politician din țara sa.

„Andrej Babiš a pierdut alegerile, însă a urmat o coaliție de centru-dreapta la Praga, cam cum avem și noi acum în România, care nu a îmbunătățit în mod semnificativ condițiile de trai ale populației din această țară, permițându-i acestui Andrej Babiš să revină acum pe scena politică. Iar partidul său este pe primul loc, undeva la 30% și are marea șansă să câștige alegerile de săptămâna viitoare”, mai spune Borțun.

El explică și cum a reușit Andrej Babiš să revină în lumina reflectoarelor și să-i recâștige pe cehi de partea sa, profitând de greșelile imense ale unei coaliții aflate la guvernare la Praga. În timp ce Guvernul Ceh a impus politici de austeritate care au provocat traume populației, Babiš a revenit în prim plan cu promisiuni peste promisiuni, impresionându-i pe cehii de rând care s-au simțit trădați de actuala clasă politică aflată la putere.

Austeritatea a transformat un „cadavru politic” în cel mai popular politician

„Este cu adevărat foarte interesant cum a reușit acest politician să se reinventeze, după fusese compromis din cauza conflictului de interese între poziția lui politică și interesele economice ale companiei sale. Ca o paranteză, a fost și un protest uriaș în Praga cu 120.000 de oameni, la vremea respectivă, iar lumea s-a adunat ca să-l conteste. Toată lumea zicea că e gata, că este terminat din punct de vedere politic”, adaugă românul.

Andrej Babiš a renăscut din propria cenușă și este gata acum să preia puterea. Oligarhul cu miliarde în conturi a știut cum să se arate interesat de doleanțele cehilor de rând, chiar dacă în realitate este mai preocupat de propria avere și carieră politică. Iar în timp ce coaliție de centru care se află la putere în Cehia a lăsat o prăpastie între ea și populație, Babiš a recuperat apelând la un populism care pare tot mai apreciat în Europa anului 2025.

„Inepția elitelor politice mainstream i-a permis să acestui Andrej Babiš să revină. Pentru simplu fapt că Andrej Babiš promite oamenilor cheltuieli publice mai ridicate, a redevenit popular. El promite bani și pentru asistența socială, și pentru infrastructură, promite să investească în proiecte publice masive. Pentru că partidele mainstream nu au fost în stare să se adreseze problemelor cu care se confruntă oamenii. Și astfel, practic deschid pârtie acestor populiști care sunt atenți la nevoile oamenilor și promit fel de fel de lucruri pentru oamenii de rând, dar în realitate vor puterea pentru ei, ca să-și sprijine propriile interese economice. Și profită de faptul că actualele coaliții aflate la guvernare în multe țări europene nu păstrează legătura cu oamenii, nu sunt interesate de necesitățile, de problemele și nemulțumirile populației și nu fac absolut nimic pentru ei, iar din această indiferența teribilă față de populație nu fac decât să-i ajute pe populiști și pe extremiști să ajungă la putere”, susține Vladimir Borțun.

Politologul Sorina Soare, de la Universitatea Florența, anunță, vremuri grele, dacă ANO reușește să se impună, în acest weekend, în Republica Cehă.

„Alegerile care se vor desfășura la începutul lunii octombrie în Cehia, sunt la fel de importante, pentru că acolo, pe primul loc în sondaje este chiar partidul lui Babiš – ANO. E un partid care, sigur, nu pare că va obține o majoritate suficient de amplă, ceea ce ar putea să indice că vor fi anumite probleme pentru crearea guvernului în perspectiva post-electorală. Dar elementul cel mai important este cum a evoluat ANO de-a lungul timpului. ANO apare și este descris atât în lucrările de știință politică, cât și în dezbaterile din presă ca un partid populist, la început, anti-establishment, anti-politica tradițională”, a spus Sorina Soare.

Românca a amintit și câteva dintre controversele în care a fost implicat însuși Andrej Babiš. Fostul premiernu doar că vrea revanșa după ultima înfrângere în fața actualei coaliții aflate la guvernare la Praga, dar va căuta să se coalizeze cu premierul Ungariei, Viktor Orbán, dar și cu cel al Slovaciei, Robert Fico.

„În același timp, figura lui Babiš este o figură contestată, urmare a scandalurilor de corupție și așa mai departe. Însă, partidul s-a plasat la început pe un profil liberal, făcea parte chiar din Renew. Însă, în urma ultimelor alegeri, deci aici este foarte interesantă această mișcare, Andrej Babiš mută ANO în partidul în care Fides va deveni unul dintre figura cea mai importantă, alături de FPE și așa mai departe, mai exact spus în Grupul Patrioților. Deci, de la un partid liberal devine un partid care gravitează în constelația, așa-zisă, de dreapta radicală populistă sau de extrema dreaptă, cu toate nuanțele care pot fi aduse. Eu cred că Viktor Orbán va avea din nou oarecare masă critică importantă din partea grupului de la Visegrad pentru a fi mai vizibil și eventual a avea mai multă influență la nivel de agenda europeană. Pentru Bruxelles nu e deloc de bine dacă va câștiga Babiš în Cehia, pentru Viktor Orbán da”, a mai afirmat Sorina Soare.