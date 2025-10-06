55 de europarlamentari cer demararea rapidă a negocierilor de aderare a Republicii Moldova la UE

55 de membri ai Parlamentului European din 19 țări ale Uniunii Europene au solicitat președintelui Consiliului European, Antonio Costa, să avanseze imediat negocierile de aderare a Republicii Moldova la UE, a anunțat vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu.

„Este un semnal politic puternic: Parlamentul European susține fără rezerve viitorul european al Republicii Moldova, recunoaște reformele realizate și cere ca opțiunea cetățenilor moldoveni, exprimată prin rezultatul alegerilor parlamentare, să fie valorificată și respectată. Această inițiativă are sprijinul unor lideri importanți ai Parlamentului European și demonstrează unitatea și solidaritatea Europei cu Republica Moldova într-un moment decisiv pentru întreaga regiune”, a scris Negrescu pe Facebook.

Europarlamentarii au subliniat că recentele alegeri libere și corecte din Moldova au confirmat dorința clară a cetățenilor de integrare în UE, în ciuda „presiunilor externe și a campaniilor de dezinformare”.

În scrisoare, aceștia solicită plasarea negocierilor Moldovei cu UE pe agenda Consiliului fără întârziere.

„Uniunea Europeană trebuie să acționeze acum pentru a demonstra sprijinul său pentru democrație, reziliență și ambițiile europene ale cetățenilor Republicii Moldova”, au mai transmis Victor Negrescu.

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), proeuropean și susținut de președinta Maia Sandu, a câștigat recent alegerile parlamentare din Moldova, în contextul unor îngrijorări legate de posibila interferență a Rusiei.

PAS a obținut puțin peste 50% din voturi, confirmând sprijinul public pentru direcția proeuropeană promovată de Sandu. Blocul Electoral Patrioții, condus de fostul președinte pro-rus Igor Dodon, s-a clasat pe locul doi, cu 24,19% din voturi.