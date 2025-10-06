Ursula Von der Leyen cere „unitate” pentru ca adversarii UE să nu profide de căderea sa. Ce spune despre Putin

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, confruntată în Parlamentul European cu două noi moţiuni de cenzură, a cerut luni, 6 octombrie, într-un discurs în plen, unitate între forţele pro-UE împotriva celor care încearcă în opinia ei să destabilizeze blocul comunitar.

Șefa Comisiei Europene l-a menționat în acest sens pe preşedintele rus Vladimir Putin, potrivit extraselor din discurs prezentate de AFP şi EFE, citate de Agerpres.

„Obiectivul acestei unităţi nu este în mod necesar să fim de acord în fiecare detaliu: tensiunea şi dezbaterea sunt o parte inerentă şi importantă a elaborării politicilor. Obiectivul este panorama de ansamblu, să ne unim în jurul a ceea ce avem în comun pentru a sprijini europenii în această lume periculoasă", a spus Von der Leyen în discursul său în plenul Parlamentului European.

Șansele ca moțiunile să treacă sunt nule

Moţiunile de cenzură au fost depuse de grupurile politice Patrioţi pentru Europa şi Stânga.

Cu toate că şansele lor de a reuşi la votul prevăzut pentru joi sunt practic nule, fiind nevoie de o majoritate de două treimi, ele reflectă o schimbare de ambianţă în Parlamentul European, unde partidele europene suveraniste au înregistrat un progres la alegerile europarlamentare din 2024. Dar acestea nu au reuşit schimbarea raporturilor de forţe în care grupurile politice progresiste pro-europene, respectiv popularii (PPE), socialiştii (S&D), liberalii (Renew) şi Verzii, au format o majoritate care a susţinut-o pe Ursula von der Leyen pentru încă un mandat la conducerea Comisiei Europene, moţiunile de acum fiind însă şi un test pentru această majoritate.

Criticile aduse Comisiei Europene în aceste moţiuni se referă în principal acordul comercial cu SUA convenit de Von der Leyen cu preşedintele american Donald Trump, acord dezechilibrat în favoarea SUA, de asemenea acordul comercial cu Mercosur, precum şi inacţiunea UE în faţa situaţiei umanitare grave din Fâşia Gaza.

„Ştiu că există o îngrijorare reală şi legitimă”

Von der Leyen a venit în plenul Parlamentului European însoţită de majoritatea comisarilor europeni. În discursul său, ea s-a adresat în special europarlamentarilor indecişi, dar care împărtăşesc criticile formulate la adresa Comisiei Europene, cărora le-a promis că echipa sa de comisari este disponibilă pentru a discuta orice probleme.

„Ştiu că există o îngrijorare reală şi legitimă. Doresc să-mi reafirm angajamentul dialogului comisarilor mei cu dumneavoastră în orice format este necesar pentru a încerca să găsim răspunsuri împreună. Este o responsabilitate comună şi (...) ştiu că această Cameră este pregătită să şi-o asume”, a spus președinta Comisiei Europene.

„Putin nu îşi ascunde dispreţul faţă de Uniunea noastră”

Potrivit şefei Comisiei Europene, adversarii Uniunii Europene „nu doar sunt pregătiţi să exploateze orice diviziune" din interiorul acesteia, ci „incită în mod activ aceste diviziuni".

Preşedintele rus Vladimir „Putin nu îşi ascunde dispreţul faţă de Uniunea noastră şi faţă de fundamentele pe care ea se susţine. Nu-şi ascunde nici bucuria şi sprijinul faţă de toţi prietenii săi obedienţi din Europa care fac munca pentru el. Acesta este cel mai vechi truc din lume: semănarea diviziunii şi răspândirea dezinformării pentru ca europenii să se lupte între ei, pentru a încerca să ne facă să lăsăm garda jos", a susţinut ea.

În opinia Ursulei von der Leyen, aceasta este o „capcană" în care UE nu poate să cadă şi mesajul cel mai puternic pe care îl poate transmite „este acela al unităţii".