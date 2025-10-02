Vicepreședintele Parlamentului European Victor Negrescu anunță o rezoluție privind încălcările spațiului aerian al României de către dronele rusești

Victor Negrescu a anunțat joi că a reușit, cu sprijinul grupului social-democrat, să introducă pe agenda Parlamentului European o dezbatere urmată de o rezoluție privind încălcările repetate ale spațiului aerian al României și al altor state europene de către dronele rusești.

Demnitarul spune că este un succes important pentru România și pentru securitatea noastră, deoarece Parlamentul European va adopta o poziție fermă de sprijin pentru statele afectate, printr-un document oficial. Prin document se va cere condamnarea acestor provocări de securitate, sprijin concret pentru România, Polonia, Danemarca și Estonia și solidaritate cu țările afectate, o cooperare mai strânsă UE–NATO pentru apărarea spațiului aerian și dezvoltarea capacităților europene de apărare împotriva dronelor și protecția infrastructurilor critice (Zidul Dronelor).

”Dezbaterea urmează să aibă loc în cadrul sesiunii plenare de la Strasbourg de miercurea viitoare, iar rezoluția este prevăzută la vot joi. Această inițiativă transmite un mesaj clar: România nu este singură. Uniunea Europeană trebuie să protejeze suveranitatea statelor membre și siguranța cetățenilor săi”, mai scrie Victor Negrescu.