Parlamentul European a aprobat implementarea acordului comercial UE-SUA. Clauzele impuse de europeni

Parlamentul European a acordat, marți, aprobarea finală pentru implementarea acordului comercial UE-SUA, care a fost convenit în iulie anul trecut cu Donald Trump.

Eurodeputații au votat în favoarea acordului, introducând însă două condiții principale, în contextul amenințării unor tarife majorate dacă înțelegerea nu era aprobată până la data de 4 iulie, scrie The Guardian.

Prima este o „clauză de expirare”, care prevede că acordul va înceta să se aplice la 31 decembrie 2029, dacă nu este reînnoit.

A doua stabilește „condiții clare” pentru reducerea tarifelor la produsele care conțin oțel și aluminiu, taxe impuse de Trump în baza legislației privind securitatea națională, și nu în cadrul regimului tarifar instituit de acesta în așa-numita „zi a eliberării”, din aprilie anul trecut.

În baza acordului, Statele Unite aplică un tarif de 15% pentru majoritatea exporturilor din UE, în timp ce Uniunea Europeană a redus la 0% taxele de import pentru unele bunuri americane, anumite produse agricole și o gamă largă de produse din sectorul pescuitului. Acesta urmează să fie adoptat oficial de liderii UE în cadrul reuniunii de joi de la Bruxelles.

Aprobarea din Parlamentul European vine la aproape un an după ce înțelegerea inițială a fost convenită pe terenul de golf Turnberry al lui Donald Trump, în Scoția, în iulie anul trecut. Procesul a trecut printr-o procedură democratică ce a părut complicată pentru administrația americană, care a pus acordul în aplicare imediat, vara trecută, în Statele Unite.

Totuși, relațiile cu UE s-au deteriorat după ce Statele Unite, invocând motive de securitate națională, au impus tarife pentru produsele care conțin oțel sau aluminiu, măsură contestată frecvent de la Bruxelles.

Potrivit textului acordului votat marți în Parlamentul European, Comisia Europeană va putea suspenda preferințele tarifare pentru bunurile americane până la 31 decembrie 2026, dacă SUA continuă să aplice taxe pe derivatele din oțel. Comisia va prezenta un raport Parlamentului până la 1 decembrie.

Până la 30 iunie 2029, la șase luni după ce mandatul prezidențial al lui Trump este programat să se încheie, Comisia este de asemenea obligată de Parlament să evalueze impactul asupra industriei UE al tarifelor de 0% pentru bunurile americane din agricultură și pentru întreprinderile mici și mijlocii.

Eurodeputații au suspendat de două ori în acest an procesul de ratificare în comisia pentru comerț internațional: prima dată în semn de protest față de amenințarea lui Trump de a impune tarife mai mari în ianuarie, iar a doua oară din cauza amenințărilor privind preluarea Groenlandei.

Deși Curtea Supremă din SUA a decis deja că tariful de 15% aflat la baza acordului este ilegal, Uniunea Europeană a acceptat menținerea înțelegerii în încercarea de a asigura stabilitate pentru mediul de afaceri și industrie.