Motivele pentru care o țară din UE se opune sancționării patriarhului rus Kirill și companiei Lukoil

Bulgaria nu va susține eventualele sancțiuni ale Uniunii Europene împotriva patriarhului Bisericii Ortodoxe Ruse, Kirill, și nici măsuri care ar putea afecta direct compania petrolieră rusă Lukoil sau filialele acesteia, a declarat miercuri ministrul bulgar de Externe, Velislava Petrova.

Oficialul bulgar a explicat că Sofia susține doar sancțiuni care au un impact economic real asupra Rusiei și care nu generează efecte negative mai mari asupra statelor membre ale Uniunii Europene decât asupra țării vizate.

„Poziţia bulgară este foarte clară. Susţinem sancţiuni care au un efect economic, care nu penalizează mai mult statele membre decât ţara care poartă război şi care nu au un caracter simbolic”, a declarat Petrova, citată de AFP.

Sofia: Sancționarea patriarhului Kirill ar alimenta propaganda antieuropeană

Șefa diplomației bulgare consideră că includerea patriarhului Kirill pe lista sancțiunilor europene ar putea avea efecte contrare celor urmărite.

Potrivit acesteia, o astfel de măsură ar crea un context favorabil propagandei antieuropene, care ar putea susține că Uniunea Europeană intervine în problemele religioase și în activitatea Bisericii.

„Înghețarea activelor financiare ale patriarhului rus la anumite bănci nu îi va împiedica activitățile”, a afirmat Petrova, spunând că o asemenea sancțiune ar avea mai degrabă un caracter simbolic decât unul practic.

Numele patriarhului Kirill, unul dintre susținătorii declarați ai războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, a fost menționat în repetate rânduri în discuțiile privind extinderea listei de sancțiuni europene. În 2022, o tentativă de includere a acestuia pe lista neagră a UE a fost blocată de Viktor Orbán.

Bulgaria invocă securitatea energetică

Referindu-se la posibile sancțiuni împotriva grupului petrolier Lukoil, Petrova a subliniat că menținerea stabilității energetice reprezintă principala preocupare a autorităților de la Sofia.

„Prioritatea noastră principală este de a păstra stabilitatea energetică a țării”, a declarat ministrul bulgar, adăugând că și alte state europene au rezerve față de măsurile care ar putea afecta securitatea aprovizionării cu energie.

Declarațiile vin în contextul în care Uniunea Europeană continuă să extindă presiunea asupra Moscovei. Luni, UE a anunțat includerea pe lista sancțiunilor a 81 de persoane și entități acuzate că sprijină războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

În paralel, statele membre negociază cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, la peste patru ani de la declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei, în februarie 2022.