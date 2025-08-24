Paranoia totală la Moscova. Șeful diplomaţiei ruse acuză țările occidentale că vor să împiedice negocierile de pace

Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, acuză Occidentul că sabotează negocierile de pace privind Ucraina și denunță poziția președintelui Volodimir Zelenski, pe care îl acuză că „pune condiții” pentru o întâlnire directă cu Vladimir Putin.

Şeful diplomaţiei ruse Serghei Lavrov a acuzat duminică ţările occidentale că vor să „împiedice" negocierile de pace asupra Ucrainei, într-un moment în care eforturile diplomatice pentru reglementarea conflictului s-au împotmolit, informează AFP, potrivit Agerpres.

Acuzații de sabotaj de la vârful Kremlinului la adresa țărilor occidentale

„Ei nu fac decât să caute un pretext pentru a împiedica negocierile", a afirmat Lavrov într-un interviu pentru televiziunea publică Rossia, difuzat duminică pe Telegram.

Lavrov a denunţat de asemenea poziţia preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski care „se încăpăţânează, pune condiţii, cere - cu orice preţ - o întrevedere imediată" cu omologul său rus Vladimir Putin.

Întrebat cu privire la „ameninţările ţărilor occidentale de a sancţiona Rusia dacă nu vor exista negocieri", Serghei Lavrov le-a calificat drept „tentativă de încălcare a procesului de pace lansat de preşedinţii Putin şi Trump, care a adus rezultate foarte bune".

„Sperăm că aceste tentative vor eșua”, a adăugat Lavrov.

Preşedintele american Donald Trump, care aspiră să pună capăt cât mai repede asaltului rus asupra Ucrainei început în 2022, a anunţat că pregăteşte o întâlnire între preşedintele rus Vladimir Putin şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, dar participarea celor două părţi beligerante pare să fie încă departe de a fi asigurată.

Liderul ucrainean l-a acuzat joi pe omologul său rus că încearcă să "se sustragă" acestei întâlniri.

În condiţiile în care Moscova şi Kievul se acuză reciproc că blochează organizarea unei eventuale întrevederi între liderii lor, Donald Trump a anunţat vineri că şi-a fixat "două săptămâni" pentru a decide asupra liniei sale faţă de conflictul din Ucraina.

Rusia a lansat o ofensivă militară la scară mare împotriva Ucrainei în februarie 2022 şi controlează în prezent circa 20% din teritoriul ţării vecine, inclusiv Crimeea, peninsula anexată în 2014.

Agenda summitului Putin-Zelenski „nu este deloc gata”

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că nu există o agendă pentru o eventuală întâlnire între președintele rus Vladimir Putin și omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, acuzându-l pe liderul de la Kiev că a respins toate propunerile venite din partea Moscovei. În replică, Zelenski susține că Rusia face tot posibilul pentru a împiedica organizarea summitului și cere noi sancțiuni împotriva Kremlinului dacă acesta nu dă dovadă de interes pentru pace.

Într-un interviu pentru NBC, în cadrul emisiunii „Meet the Press with Kristen Welker”, Lavrov a susținut că președintele rus este pregătit să se întâlnească cu Zelenski doar dacă va exista o agendă clară.