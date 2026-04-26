Duminică, 26 Aprilie 2026
Adevărul
SUA spionează Vaticanului? Tensiunile dintre Washington și Papa Leon se intensifică

Relația dintre Washington și Sfântul Scaun a intrat într-o nouă etapă de îngheț, după ce președintele Donald Trump l-a etichetat pe Papa Leon drept o „amenințare la adresa politicii externe” a SUA. Surse din cadrul comunității de informații sugerează că retorica de la Casa Albă a devenit un catalizator pentru intensificarea activităților de spionaj asupra micii enclave statale, scrie Ken Klippenstein, fost jurnalist la The Intercept și și fost corespondent D.C. la The Nation.

Papa Leon, critici la adresa politicilor administrației Trump/FOTO:Profimedia
Papa Leon a condamnat din nou pedeapsa capitală, cerând abolirea acesteia în Statele Unite, chiar în momentul în care administrația Donald Trump analizează extinderea metodelor de execuție pentru deținuții federali condamnați la moarte.

Într-un mesaj transmis Universității DePaul din Chicago, cu ocazia marcării a 15 ani de la abolirea pedepsei cu moartea în statul Illinois, Suveranul Pontif a reafirmat poziția Bisericii Catolice potrivit căreia viața umană este sacră încă din momentul concepției.

„Dreptul la viață este fundamentul tuturor celorlalte drepturi ale omului”, a declarat Papa Leon, subliniind că doar o societate care protejează acest principiu poate prospera. El a adăugat că sisteme penitenciare eficiente pot proteja societatea fără a elimina posibilitatea reabilitării celor condamnați pentru infracțiuni grave.

Declarațiile vin la o zi după ce pontiful a condamnat valurile de execuții din Iran, afirmând fără echivoc: „Condamn toate acțiunile nedrepte. Condamn luarea vieții oamenilor. Condamn pedeapsa capitală.”

În paralel, Departamentul de Justiție al SUA a anunțat că analizează extinderea metodelor de execuție, invocând dificultăți în procurarea substanțelor utilizate pentru injecțiile letale. Printre alternativele propuse se numără plutonul de execuție, electrocutarea și asfixierea cu gaz.

Măsura vine după promisiunea lui Donald Trump de a relua aplicarea pedepsei capitale la nivel federal. Predecesorul său, Joe Biden, comutase pedepsele a 37 de deținuți condamnați la moarte, lăsând doar trei cazuri active.

Papa Leon, primul pontif originar din Statele Unite, a criticat în repetate rânduri administrația Trump, inclusiv în privința politicilor privind migrația și a conflictului americano-israelian cu Iranul.

Spionaj și suspiciuni: relația discretă dintre SUA și Vatican

Declarațiile publice ale lui Donald Trump la adresa Papei Leon — pe care l-a descris drept „slab în privința criminalității și dezastruos pentru politica externă” — ar fi fost interpretate în interiorul comunității de informații americane drept un semnal pentru intensificarea monitorizării Vaticanului.

Potrivit unor surse, Agenția Centrală de Informații (CIA) și Agenția Națională de Securitate (NSA) desfășoară de ani de zile operațiuni care vizează interceptarea comunicațiilor Vaticanului, inclusiv e-mailuri și mesaje. În același timp, Biroul Federal de Investigații (FBI) investighează posibile infracțiuni legate de instituție, iar Departamentul de Stat monitorizează atent diplomația papală.

Documente oficiale indică faptul că, încă din primul mandat Trump, autoritățile americane au încercat să intensifice cooperarea cu serviciile de informații italiene și cu oficiali ai Vaticanului în domenii precum securitatea cibernetică, traficul de persoane și criminalitatea financiară.

În practică, această cooperare funcționează în dublu sens: pe de o parte, colaborare reală în domenii de securitate și aplicare a legii; pe de altă parte, un cadru care permite colectarea de informații.

CIA are reprezentanți în ambasada SUA pe lângă Vatican și încearcă de ani de zile să penetreze structurile birocratice ale Sfântului Scaun. NSA, inclusiv prin servicii comune cu CIA, monitorizează comunicațiile Vaticanului la nivel global.

Departamentul de Stat, la rândul său, produce rapoarte zilnice dedicate Vaticanului, iar analiști specializați elaborează evaluări clasificate privind activitatea acestuia, notează Ken Klippenstein .

Un conflict cu dimensiuni geopolitice

Tensiunile dintre Casa Albă și Vatican nu sunt o noutate, însă în mod tradițional acestea s-au manifestat discret. Criticile directe ale lui Donald Trump la adresa Papei Leon marchează o schimbare de ton, transformând liderul religios într-un actor perceput ca adversar politic.

Papa Leon s-a poziționat ca una dintre puținele voci globale care contestă simultan politicile administrației americane — de la Iran și imigrație până la Venezuela și teme etice. Această poziționare îi conferă o influență comparabilă, în anumite privințe, cu cea a liderilor de stat.

Comunitatea de informații americană are rolul de a informa conducerea politică, iar prioritățile sale sunt ajustate în funcție de direcțiile stabilite la Washington. În acest context, Vaticanul devine un punct de interes strategic.

Sfântul Scaun nu este însă un actor pasiv. Vaticanul dispune de propriile structuri de informații și de o tradiție îndelungată în analiza dinamicilor politice internaționale.

Într-un discurs adresat serviciilor de informații italiene, Papa Leon a avertizat asupra abuzurilor posibile în activitatea de spionaj, inclusiv utilizarea informațiilor pentru intimidare sau șantaj.

El a subliniat că activitățile serviciilor de informații trebuie să respecte legea, drepturile fundamentale și principiile transparenței, inclusiv în ceea ce privește controlul bugetar și supravegherea judiciară.

