Luni, 20 Aprilie 2026
Adevărul
Vicepremierul Oana Gheorghiu la Interviurile „Adevărul”

De ce îl contrazice Papa Leon pe Trump: miza reală nu e politica, ci credința. Suveranul pontif mustră creștinismul de tip MAGA

Tensiunile publice dintre Donald Trump și Papa Leon al XIV-lea nu par a fi un simplu episod de retorică politică. Potrivit analiștilor, ele reflectă o confruntare mai profundă, aflată în desfășurare de mai mulți ani, între două moduri diferite de a interpreta creștinismul — o dezbatere care ar putea deveni mai intensă pe fondul războiului cu Iranul, relatează CNN.

Donald Trump, schimb de replici dure cu Papa Leon/FOTO:Arhiva

În centrul acestei confruntări se află două imagini distincte ale lui Iisus: cea tradițională, derivată din textele biblice, și o versiune reinterpretată în discursul politic contemporan din Statele Unite, adesea denumită „MAGA Jesus”.

Două viziuni asupra credinței

Papa Leon nu îl critică doar pe Trump ca lider politic, ci și această interpretare a creștinismului promovată de o parte dintre susținătorii săi. În această viziune, Iisus nu mai este figura asociată cu nonviolența și compasiunea, ci devine un simbol al forței și confruntării.

Această reprezentare, inspirată parțial din imagini apocaliptice din Cartea Apocalipsei, este uneori invocată în discursuri care justifică acțiuni militare sau poziții politice dure.

Oficiali ai administrației americane au făcut referiri religioase în contextul conflictului, sugerând că acțiunile militare ar avea o dimensiune spirituală. Astfel de declarații indică faptul că mișcarea „Să facem America din nou măreață” depășește sfera politică și capătă, pentru unii susținători, valențe religioase.

Un fenomen mai amplu

Unii observatori consideră că această evoluție reflectă o tendință mai largă în rândul unor grupuri conservatoare religioase din SUA. Autorul Peter Wehner a argumentat că anumite mișcări politice îndepărtează creștinismul de la învățăturile sale tradiționale, punând accent pe putere și confruntare.

În această interpretare, SUA sunt văzute ca o națiune cu o misiune religioasă, iar liderii politici pot fi percepuți ca având un rol providențial. Unii credincioși asociază chiar tensiunile din Orientul Mijlociu cu scenarii escatologice legate de „sfârșitul timpurilor”.

Răspunsul Vaticanului

În contrast, Papa Leon promovează o interpretare ancorată în Evanghelii și în tradiția socială a Bisericii Catolice, care pune accent pe protejarea celor vulnerabili, evitarea conflictelor și limitarea violenței.

Recent, el l-a descris pe Iisus drept „Regele Păcii” și a criticat utilizarea forței militare, afirmând că un discipol al lui Hristos nu ar trebui să susțină violența sau războiul.

Această poziție se înscrie într-o tradiție mai largă a Bisericii, inclusiv doctrina „războiului just”, care stabilește condiții stricte pentru recurgerea la forță.

Impactul potențial al disputei

Deși criticile Papei ar putea fi ignorate de unii actori politici, istoria arată că intervențiile liderilor religioși pot avea efecte semnificative. De exemplu, Papa Ioan Paul al II-lea a jucat un rol important în transformările politice din Europa de Est în timpul Războiului Rece.

În cazul actual, faptul că Papa Leon este american ar putea amplifica impactul mesajelor sale în dezbaterea internă din SUA.

Reacții politice și dezbateri nerezolvate

Vicepreședintele JD Vance a intervenit în discuție, sugerând că poziția Vaticanului ar trebui analizată în contextul unor conflicte istorice, precum cel de-al Doilea Război Mondial.

Totuși, dezbaterea teologică mai amplă — inclusiv asupra conceptului de „război just” — a fost în mare parte eclipsată de schimburi de replici și reacții mediatice.

Un conflict care reflectă diviziuni mai profunde

Pe măsură ce conflictul din Iran continuă, diferențele de viziune ar putea deveni mai pronunțate. În SUA, dezbaterea nu este doar despre politică externă, ci și despre identitate religioasă și valori fundamentale.

În acest context, disputa dintre Papa Leon și Donald Trump devine un simbol al unor diviziuni mai largi — iar fiecare tabără continuă să își revendice propria interpretare a credinței.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Una dintre cele mai bogate țări europene mai are rezerve de combustibil doar pentru 20 de zile
digi24.ro
image
S-a deschis focul în Strâmtoarea Ormuz la scurt timp după ce Iranul a preluat din nou controlul. Cine ar fi apăsat pe trăgaci
stirileprotv.ro
image
PSD a decis întrebarea pentru membri, adresată azi, în cadrul referendumului intern. Nu se vorbește despre ieșirea de la guvernare
gandul.ro
image
Trei zile de vreme rea în România. Ce zone sunt vizate de avertizările ANM
mediafax.ro
image
Dialog fabulos Gigi Becali – Marius Şumudică: “Vii cu finu-tău Draguş la FCSB? Că finul meu, Mirel, nu mă ascultă!”
fanatik.ro
image
Ilie Bolojan va da afară din Guvern toți oamenii PSD, secretari și subsecretari de stat, șefi de agenții, autorități sau alte instituții centrale
libertatea.ro
image
Un soldat israelian lovește cu un ciocan o statuie a lui Iisus din sudul Libanului. Armata confirmă autenticitatea fotografiei
digi24.ro
image
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
gsp.ro
image
ADIO, Tottenham! Radu Drăgușin a spus "DA"
digisport.ro
image
Transformare economică majoră în Europa: care vor fi cele mai bogate țări până în 2030
stiripesurse.ro
image
Cum vor fi calculate salariile bugetarilor. Manole: Se introduce un salariu minim de referință de 4.000 de lei brut
antena3.ro
image
Satul din România unde câmpurile înfloresc spectaculos. O lalea aproape neagră a devenit magnet pentru turişti
observatornews.ro
image
Primele imagini de la băuta lui Gabi Tamaș de la Survivor. Ce a consumat 'îmbăTamaș'
cancan.ro
image
Zi decisivă pentru pensionari. Pensiile ar putea fi înghețate mulți ani. Există însă un scenariu mult mai dur
newsweek.ro
image
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
prosport.ro
image
De ce s-au ieftinit benzina și motorina. Cât va dura scăderea şi ce urmează. Preţurile de azi la pompă
playtech.ro
image
Gigi Becali rupe tăcerea despre plecarea lui Rădoi la Gaziantep: „Mi-a zis că și-a dat cuvântul! Ți-e rușine mai tare de ei sau de nașul tău? Sper, totuși, să nu plece”
fanatik.ro
image
„Scumpiri uriașe” la biletele de tren: „Banii se duc în budele infecte și în durerea din dos”. Directorul CFR Călători, desființat: „Mai țineți minte ce a zis când s-a întors din Dubai?”
ziare.com
image
Daniel Pancu i-a dat răspunsul pe loc lui Gigi Becali
digisport.ro
image
„Se monitorizează tot traficul din 17 aprilie”: MAI, avertisment oficial după valul de mesaje despre camerele de supraveghere
stiripesurse.ro
image
SURSE Oamenii PSD, dați toți afară de Bolojan. Cum e urgentată moțiunea de cenzură
cotidianul.ro
image
Răsturnare de situație între Andreea Popescu și Rareș Cojoc. AU MINȚIT! Nu au divorțat atunci când au anunțat separarea! Ce se întâmplă de fapt!
romaniatv.net
image
Acești români NU vor mai plăti impozit pe clădiri. Cea mai bună veste
mediaflux.ro
image
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
gsp.ro
image
În stare a putut găsi echipa Visuri la cheie locuința unei familii ajutate. Cum arăta casa după șase ani VIDEO
actualitate.net
image
Monica Tatoiu, scandal cu fiul din cauza iubitei: „A zis că am jignit-o”. Ce i-a putut face nurorii
actualitate.net
image
Prodanca și Reghecampf nu au terminat nici acum cu procesele! Antrenorul contestă decizia privind pensia lui Reghe Jr. Ce s-a întâmplat la Tribunalul Ilfov: „Îl urmărim silit”
click.ro
image
Virgil Ianțu, mesaj alarmant după imaginile de la un banchet de clasa a VIII-a: „Unduiri de șolduri la fete de nici 12 ani”
click.ro
image
Imagini rare cu Gina Pistol, la 19 ani, în emisiunea lui Mircea Badea. Vorbele care l-au lăsat fără replică: „Mi-am început...”
click.ro
Vechiul Hollywood foto profimedia 0200128084 jpg
„Văduva neagră” a României a ucis cu sânge rece 35 de bărbați! Victimele s-au lăsat seduse de femeia ireal de frumoasă
okmagazine.ro
Harry Meghan Australia, Profimedia (2) jpg
Meghan Markle, ”un pachet de nervi” în timpul turneului din Australia! Ce spune despre Ducesă o expertă în limbajul corpului
okmagazine.ro
1555 jpg
Viața se îmbunătățește vizibil pentru trei zodii în săptămâna 20–26 aprilie 2026, dar calmul rămâne esențial
clickpentrufemei.ro
Statuia lui Iancu de Hunedoara în Buda, opera sculptorului de István Tóth (© Thaler Tamas / Wikimedia Commons)
Iancu de Hunedoara și relațiile sale cu Țara Românească și Moldova
historia.ro
