Trump îl trimite pe Marco Rubio la Roma, în încercarea de a „dezgheța” relațiile cu Meloni și Vaticanul

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, urmează să se deplaseze la Roma săptămâna viitoare, într-o vizită care ar avea ca scop „dezghețarea” relațiilor tensionate cu guvernul italian și cu Vaticanul.

Rubio se va afla în capitala Italiei joi și vineri, perioadă care marchează și împlinirea unui an de la începutul pontificatului Papei Leon, primul papă născut în Statele Unite, scrie The Guardian.

O sursă din Ministerul de Externe a confirmat că Rubio va merge la Roma și se va întâlni cu secretarul de stat al Vaticanului, Pietro Parolin, precum și cu Antonio Tajani, vicepremierul și ministrul de Externe al Italiei. Rubio a cerut să se întâlnească și cu prim-ministrul Giorgia Meloni, însă solicitarea nu fusese încă aprobată, a adăugat sursa.

Potrivit relatărilor din Corriere della Sera, vizita lui Rubio a fost anunțată printr-o scrisoare transmisă guvernului italian de ambasadorul SUA la Roma, Tilman Fertitta. Cotidianul notează că acesta a lucrat, în ultimele săptămâni, la refacerea „punții” dintre cele două țări, după atacul fără precedent lansat de Donald Trump la adresa Papei Leon, în urma condamnării de către pontif a războiului SUA–Israel împotriva Iranului, precum și după deteriorarea relațiilor cu Roma.

Trump a criticat-o dur pe Meloni, anterior unul dintre cei mai apropiați aliați ai săi din Europa, după ce aceasta i-a reproșat declarațiile la adresa Papei Leon. Liderul american a acuzat guvernul italian că nu a sprijinit loviturile asupra Iranului și a amenințat că va retrage trupele americane din Italia.

Presa italiană relatează că vizita lui Rubio urmărește „dezghețarea” relațiilor atât cu Roma, cât și cu Vaticanul, o misiune descrisă de publicație drept „nu imposibilă, dar complicată”. Acesta se va întâlni cu Parolin joi și cu Tajani vineri. De asemenea, ar urma să discute și cu ministrul Apărării, Guido Crosetto, deși sursa din Ministerul de Externe a precizat că această întâlnire nu fusese încă stabilită oficial.

Vineri, Pentagonul a anunțat retragerea a 5.000 de militari din Germania, după ce cancelarul Friedrich Merz a afirmat că Statele Unite sunt „umilite” de Iran. Trump a sugerat că numărul ar putea crește. Un oficial de rang înalt din Pentagon a declarat că recentele declarații ale Germaniei au fost „inadecvate și nefolositoare” și că „președintele reacționează pe bună dreptate la aceste remarci contraproductive”.

Cu o zi înainte, Trump amenințase că va lua măsuri similare și în cazul Italiei și Spaniei. Premierul spaniol Pedro Sánchez s-a opus încă de la început războiului SUA–Israel împotriva Iranului, în timp ce Roma a încercat să mențină un echilibru până la finalul lunii martie, când a refuzat utilizarea unei baze aeriene din Sicilia de către avioane americane care transportau armament pentru conflict.

Crosetto a declarat vineri că nu înțelege motivele lui Trump pentru amenințarea privind retragerea trupelor din Italia și a respins acuzațiile potrivit cărora Roma nu ar fi sprijinit SUA, în special în ceea ce privește securitatea maritimă.

Rubio și vicepreședintele SUA, JD Vance, au participat la ceremonia de inaugurare a pontificatului Papei Leon în luna mai a anului trecut și au avut o audiență privată cu acesta a doua zi, când i-au înmânat o invitație din partea lui Trump de a vizita Casa Albă, invitație pe care Papa nu a onorat-o încă.

Ca reacție la ieșirea lui Trump din aprilie, Papa a declarat că nu se teme de administrația americană și a continuat să se pronunțe împotriva războiului din Iran și a altor conflicte.