search
Duminică, 3 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Trump îl trimite pe Marco Rubio la Roma, în încercarea de a „dezgheța” relațiile cu Meloni și Vaticanul

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, urmează să se deplaseze la Roma săptămâna viitoare, într-o vizită care ar avea ca scop „dezghețarea” relațiilor tensionate cu guvernul italian și cu Vaticanul.

Rubio va efectua o vizită la Roma FOTO AFP
Rubio va efectua o vizită la Roma FOTO AFP

Rubio se va afla în capitala Italiei joi și vineri, perioadă care marchează și împlinirea unui an de la începutul pontificatului Papei Leon, primul papă născut în Statele Unite, scrie The Guardian.

O sursă din Ministerul de Externe a confirmat că Rubio va merge la Roma și se va întâlni cu secretarul de stat al Vaticanului, Pietro Parolin, precum și cu Antonio Tajani, vicepremierul și ministrul de Externe al Italiei. Rubio a cerut să se întâlnească și cu prim-ministrul Giorgia Meloni, însă solicitarea nu fusese încă aprobată, a adăugat sursa.

Potrivit relatărilor din Corriere della Sera, vizita lui Rubio a fost anunțată printr-o scrisoare transmisă guvernului italian de ambasadorul SUA la Roma, Tilman Fertitta. Cotidianul notează că acesta a lucrat, în ultimele săptămâni, la refacerea „punții” dintre cele două țări, după atacul fără precedent lansat de Donald Trump la adresa Papei Leon, în urma condamnării de către pontif a războiului SUA–Israel împotriva Iranului, precum și după deteriorarea relațiilor cu Roma.

Trump a criticat-o dur pe Meloni, anterior unul dintre cei mai apropiați aliați ai săi din Europa, după ce aceasta i-a reproșat declarațiile la adresa Papei Leon. Liderul american a acuzat guvernul italian că nu a sprijinit loviturile asupra Iranului și a amenințat că va retrage trupele americane din Italia.

Presa italiană relatează că vizita lui Rubio urmărește „dezghețarea” relațiilor atât cu Roma, cât și cu Vaticanul, o misiune descrisă de publicație drept „nu imposibilă, dar complicată”. Acesta se va întâlni cu Parolin joi și cu Tajani vineri. De asemenea, ar urma să discute și cu ministrul Apărării, Guido Crosetto, deși sursa din Ministerul de Externe a precizat că această întâlnire nu fusese încă stabilită oficial.

Vineri, Pentagonul a anunțat retragerea a 5.000 de militari din Germania, după ce cancelarul Friedrich Merz a afirmat că Statele Unite sunt „umilite” de Iran. Trump a sugerat că numărul ar putea crește. Un oficial de rang înalt din Pentagon a declarat că recentele declarații ale Germaniei au fost „inadecvate și nefolositoare” și că „președintele reacționează pe bună dreptate la aceste remarci contraproductive”.

Cu o zi înainte, Trump amenințase că va lua măsuri similare și în cazul Italiei și Spaniei. Premierul spaniol Pedro Sánchez s-a opus încă de la început războiului SUA–Israel împotriva Iranului, în timp ce Roma a încercat să mențină un echilibru până la finalul lunii martie, când a refuzat utilizarea unei baze aeriene din Sicilia de către avioane americane care transportau armament pentru conflict.

Crosetto a declarat vineri că nu înțelege motivele lui Trump pentru amenințarea privind retragerea trupelor din Italia și a respins acuzațiile potrivit cărora Roma nu ar fi sprijinit SUA, în special în ceea ce privește securitatea maritimă.

Rubio și vicepreședintele SUA, JD Vance, au participat la ceremonia de inaugurare a pontificatului Papei Leon în luna mai a anului trecut și au avut o audiență privată cu acesta a doua zi, când i-au înmânat o invitație din partea lui Trump de a vizita Casa Albă, invitație pe care Papa nu a onorat-o încă.

Ca reacție la ieșirea lui Trump din aprilie, Papa a declarat că nu se teme de administrația americană și a continuat să se pronunțe împotriva războiului din Iran și a altor conflicte.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Putin pierde teritorii în Ucraina, pentru prima dată în ultimii doi ani. Cât au recucerit forțele Kievului (analiză ISW)
digi24.ro
image
Kremlinul susține că Trump și Putin „au opinii similare cu privire la regimul de la Kiev”. Ce cred ei despre acordul de pace
stirileprotv.ro
image
Operaţiunea “spam”. Parlamentarii sunt bombardaţi cu mii de emailuri identice, de pe zeci de adrese diferite, pentru a-l susţine pe Ilie Bolojan la moţiunea de cenzură
gandul.ro
image
China blochează sancțiunile SUA împotriva a cinci rafinării de tip „ceainic”
mediafax.ro
image
Ciprian Marica, destăinuiri importante, la 15 ani după un moment important al vieții sale: ”Nu-mi explic”
fanatik.ro
image
România nu este foarte importantă pentru SUA, spune consilierul prezidențial Marius Lazurca, în plin război Rusia-Ucraina
libertatea.ro
image
Iranul a informat oficialii europeni cu privire la planurile de pace. Răspunsul dat de ministrul italian de Externe
digi24.ro
image
Florin Prunea are de 15 ani o amantă, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
gsp.ro
image
”A uitat că este în direct” și ce a urmat face înconjurul lumii: peste două milioane de vizualizări în nici 24 de ore
digisport.ro
image
Avertisment: Plecări masive din instituțiile de apărare și ordine publică, după aprobarea de către Guvern a proiectului privind limitarea cumulului pensie-salariu
stiripesurse.ro
image
Carambol cu șase mașini pe Autostrada A3, în Prahova: Sensul spre București, blocat. Traficul a fost deviat pe DN1
antena3.ro
image
Bancherul care a administrat în ultimul deceniu miliardele de euro ale românilor dintr-o bancă elveţiană a plecat
zf.ro
image
Haos în trafic la finalul vacanţei de 1 Mai. Accident în lanț cu 6 maşini pe A3 și filtre pe A2, la Feteşti
observatornews.ro
image
Cum arată bărbatul din staff-ul lui Ilie Bolojan, devenit viral pe TikTok? A atras toate privirile
cancan.ro
image
Ce beneficii au la pensie pensionarii cu grupe de muncă? Ce bani iau în plus? Cât scade vârsta de pensionare?
newsweek.ro
image
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
prosport.ro
image
Țările europene în care serviciul militar este obligatoriu. Ce spune legea în România
playtech.ro
image
Jucătorii cheie care o pot face pe Dinamo campioană în sezonul viitor! Ce transferuri trebuie să facă Nicolescu. Verdictul lui Giovanni Becali
fanatik.ro
image
Pensionarea la 65 de ani ar putea fi o greșeală uriașă: avertismentul unui director financiar
ziare.com
image
ADIO: a primit lovitura de grație! Câștigă o avere și a lăsat pe toată lumea ”cu gura căscată”
digisport.ro
image
SURSE Ilie Bolojan încearcă ”metoda Boc”, dar ”zidul galben” începe să aibă fisuri serioase
stiripesurse.ro
image
„Mulți au nostalgia președintelui jucător”. Este Nicușor Dan mediator? ANALIZĂ
cotidianul.ro
image
Şocul momentului, Ilie Bolojan a făcut anunţul la Suceava
romaniatv.net
image
Adevărul despre bătaia dintre Gabi Tamaș și Aris Eram la Survivor. Imaginile care fac lumină în scandal VIDEO
mediaflux.ro
image
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
gsp.ro
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
Chinurile inimaginabile trăite de Zoe Rădulescu, copilul născut în temnițele Securității și soacra lui Eugen Sechila, apropiatul lui Călin Georgescu. O viață începută în iadul comunist
actualitate.net
image
Horoscop luni, 4 mai. Berbecii oferă cadouri celor dragi, iar Racii primesc o invitație neașteptată
click.ro
image
Afacerea inedită cu care a dat lovitura o familie din Bihor: „Am observat o nișă în România”
click.ro
image
Tortul regal de acum 105 ani, readus la viață: rețeta cu fistic a Principelui Nicolae
click.ro
Prințesa Charlotte cu Otto și Orla Instagram (1) jpg
Cel mai nou membru al familiei de Wales apare în clipul aniversar al Prințesei Charlotte
okmagazine.ro
Rulouri cu sunca si dovlecei Sursa foto shutterstock 1148367677 jpg
Răsfăț sănătos și rapid. Rulouri cu șuncă și dovlecei, perfecte când ești pe fugă
clickpentrufemei.ro
Tancuri sovietice, la începutul celui de-al Doilea Război Mondial (© Wikimedia Commons)
Marea Criză Economică a fost provocată și de tancurile sovietice
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Stațiunea din Grecia care a fost desemnată cea mai ieftină destinație de plajă din Europa în 2026. Pe ce insulă se află și cât costă cazarea pe noapte
image
Horoscop luni, 4 mai. Berbecii oferă cadouri celor dragi, iar Racii primesc o invitație neașteptată

OK! Magazine

image
Cel mai nou membru al familiei de Wales apare în clipul aniversar al Prințesei Charlotte

Click! Pentru femei

image
Te simți obosită sau plină de energie? Află ce spune testul de personalitate despre tine!

Click! Sănătate

image
Ceea ce vezi prima dată în acest test de personalitate îți arată ce este cel mai important pentru tine în viață