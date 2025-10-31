search
Vineri, 31 Octombrie 2025
Adevărul
Șoc în Belarus, după declarațiile scandaloase ale lui Lukașenko despre un cunoscut opozant al său

Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a anunțat că fostul redactor al publicației de opoziție Nexta, Roman Protasevici, ar fi angajat al serviciilor de informații bieloruse.

Aleksandr Lukașenko/FOTO: AFP
Aleksandr Lukașenko/FOTO: AFP

Potrivit liderului belarus, arestarea lui Protasevici la Minsk în 2021 a făcut parte dintr-o operațiune, deși, susține el, nu ar fi fost necesară – Protasevici colabora deja cu autoritățile. Informația a fost publicată de ziarul Belarus Today, scrie Focus.ua.

„Nu voi povesti pe larg. Protasevici este angajat al serviciilor noastre de informații. Trebuia să-l arestăm? Iată întrebarea: de ce au zburat ei [pe zborul Ryanair] spre Vilnius, nu au aterizat acolo, ci s-au întors și au venit la Minsk, după un apel că ar fi fost explozivi la bord…

Ei bine, aterizați, erau deja deasupra Vilniusului – aterizați! S-au întors, au venit la Minsk și au aterizat. Eu am spus: «Ei bine, efectuați operațiunea, el lucra sub acoperire cu acești fugari. Efectuați operațiunea cum trebuie»”, a declarat Lukașenko în timpul unei vizite în regiunea Vitebsk, potrivit ziarul Belarus Today.

După aterizarea avionului, Protasevici și iubita sa, studenta lituaniană Sofia Sapega, care locuia în Belarus, au fost reținuți.

„A trebuit să efectuăm operațiunea de arestare a lui. Deși nu trebuia să-l arestăm. El a venit în Grecia, a fost chemat acolo, a raportat serviciilor de informații tot ce ne interesa, a primit sarcini și zbura înapoi, prin Vilnius, unde lucra. Ne-au acuzat că am arestat un opozant. Dar el nu e opozantul nostru. Nu am arestat un opozant. Și totuși au fost impuse sancțiuni”, a adăugat șeful statului.

Roman Protasevici/FOTO: Captură video
Roman Protasevici/FOTO: Captură video

Cu toate acestea, informații despre presupusa colaborare a lui Protasevici cu serviciile speciale belaruse apăruseră cu mult înainte de declarațiile lui Lukașenko.

Pe 4 martie 2024, site-ul Charter97.org a publicat un interviu cu coordonatorul campaniei civice „Belarus European”, Dmitri Bondarenko. Politicianul opoziției a declarat că îl consideră pe Protasevici agent, poate chiar ofițer al serviciilor speciale belaruse.

Protasevici a lucrat ca jurnalist la site-ul de ştiri Nexta, care a acoperit pe larg despre protestele în masă anti-Lukașenko desfășurate în Belarus după alegerile prezidenţiale din vara anului 2020 despre care opoziţia şi guvernele occidentale au spus că au fost falsificate.

În urma campaniei de reprimare din jurul alegerilor, principalele figuri de opoziţie fie au ajuns la închisoare, fie au fugit în exil. Circumstanţele arestării lui Roman Protasevici, în mai 2021, au atras reacţii de condamnare la nivel internaţional şi au determinat Uniunea Europeană să îl sancţioneze pe Aleksandr Lukaşenko.

După arestare, Protasevici a fost arătat la televiziunea publică mărturisind în lacrimi implicarea în protestele antiguvernamentale şi într-un plan de răsturnare a regimului Lukaşenko.

Opoziţia belarusă din exil a atras atenția că mărturisirile erau false şi au fost obţinute sub constrângere. În 2023, Protasevici a fost grațiat de regimul Lukașenko.

Lukașenko a declarat că a luat decizia de grațiere pentru că Protasevici „a făcut tot ce a promis”: I s-au stabilit condiții. Acest tânăr a făcut tot ce a promis. Nu pentru a evita închisoarea. A recunoscut că a greșit. Nu a fost pe front, nu a ucis pe nimeni.”

După grațiere, s-a angajat ca sudor într-o fabrică din Belarus.

Europa

