Lucașenko amenință Occidentul cu „armele înspăimântătoare” ce îi vor fi livrate de Moscova: „Vom decide și apoi îi vom doborî”

Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a declarat că sistemul de rachete rusesc Oreșnik, pe care l-a numit „o armă înspăimântătoare”, va fi pus pe poziție de luptă în decembrie. Lukașenko a explicat că scopul desfășurării este, în esență, intimidarea „oponenților” și prevenirea unei situații ca cea din Ucraina.

„De ce? Vreau ca ei (oponenții din străinătate) să știe că îi putem doborî dacă lucrurile o iau razna. Ne vom așeza la masă cu Putin, vom decide și apoi îi vom doborî. Așa că să nu se pună cu noi”, a spus Lukașenko, citat de agenția de stat belarusă, BelTA.

Lukașenko a mai susținut că prezența Oreșnik pe teritoriul Belarusului ar ajuta țara să evite „soarta Ucrainei”, făcând trimitere la conflictul din Donbas și la presupusele persecuții ale vorbitorilor de limbă rusă. El a evocat și acordurile de la Minsk, susținând că Vestul și Ucraina „i-au înșelat” pe ruși și pe belaruși.

Context și reacții

Rusia a folosit racheta balistică cu rază medie Oreșnik o singură dată în conflictul din Ucraina — într-un atac asupra orașului Dnipro, în noiembrie 2024 — iar după acel episod au existat anunțuri privind trimiterea unor astfel de sisteme la aliați, inclusiv în Belarus. În septembrie 2025, autoritățile belaruse au afirmat că au exersat desfășurarea sistemului Oreshnik în cadrul exercițiilor comune Zapad-2025, potrivit rapoartelor.

Agenții internaționale de presă notează că pregătirile pentru sitarea și punerea pe alertă a sistemelor par aproape finalizate, potrivit declarațiilor purtătorilor de cuvânt ai președinției belaruse.

În apropiere de Minsk, în sudul Belarusului, autoritățile desfășoară lucrări de amploare pentru ridicarea unei baze militare strategice. Suprafața ocupată — echivalentul a aproximativ 280 de terenuri de fotbal — sugerează o investiție semnificativă în infrastructura defensivă, iar imaginile din satelit par să indice o destinație precisă: instalarea unui complex balistic rusesc de generație nouă, cunoscut sub numele de „Oreșnik”.