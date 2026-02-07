Orban declară Ucraina inamicul Ungariei pentru că a cerut oprirea importurilor de energie rusească ieftină

Premierul Ungariei, Viktor Orban a declarat că Ucraina este un „inamic” al Ungariei, în timpul unui discurs susținut la un miting pe 7 februarie.

Orban a atacat în mod repetat Kievul și Bruxelles-ul pe parcursul războiului de agresiune pe scară largă declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, scrie Kyiv Independent.

Vorbind la un miting organizat în orașul maghiar Szombathely, pe 7 februarie, Orbán a criticat Ucraina pentru faptul că solicită Uniunii Europene să oprească importurile de energie rusească ieftină.

„Oricine spune asta este un inamic al Ungariei, așadar Ucraina este inamicul nostru”, a declarat el.

Afirmațiile sale vin la scurt timp după ce Consiliul UE a aprobat planuri pentru interzicerea achizițiilor de gaz rusesc până în 2027.

În octombrie 2025, 12% din importurile UE de gaze proveneau din Rusia, față de 45% înainte de invazia Ucrainei.

Ungaria și Slovacia, ambele țări apropiate de Moscova și care rămân puternic dependente de gazul rusesc, au contestat decizia la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Orban a criticat din nou aspirațiile Ucrainei de aderare la UE, insistând că, deși Ungaria ar trebui să coopereze cu Ucraina în calitate de stat vecin, Kievul nu ar trebui să primească niciodată statutul de membru al Uniunii Europene.

„Ungurii nu ar trebui să-și dorească o cooperare militară sau economică cu ucrainenii, pentru că ne trag într-un război”, a mai spus premierul ungar.