Liderul opoziției din Ungaria îl acuză pe Viktor Orban de campanie de dezinformare pe TikTok, similară cu cea care a afectat alegerile din România

Peter Magyar, liderul opoziției din Ungaria și președintele Partidului Tisza, îl acuză pe premierul Viktor Orban că desfășoară o campanie de dezinformare pe TikTok, comparabilă cu cea folosită în 2024 de Călin Georgescu, care a dus la anularea alegerilor în România. Magyar susține că Fidesz a intensificat recent campania de pe platformă, utilizând mii de videoclipuri generate de inteligență artificială pentru a influența opinia tinerilor.

„În ultimele zile, Fidesz și-a intensificat și mai mult campania de dezinformare pe TikTok, peste nivelul obișnuit. Fac exact ceea ce a făcut candidatul român ulterior descalificat în timpul ultimei alegeri prezidențiale trucate din România: cu sprijin rusesc, într-o operațiune coordonată central, care costă miliarde, inundă platforma cu mii de videoclipuri generate de inteligență artificială. Această platformă este deosebit de populară în rândul tinerilor. Frauda electorală a Fidesz se bazează pe minciuni, pe discreditarea candidaților TISZA și pe conținut care încalcă grav drepturile personale și este profund dezumanizant. Guvernul, în mod evident îngrozit de perspectiva pierderii puterii, a coborât la un nou nivel minim”, a transmis Peter Magyar pe X.

Potrivit cercetărilor sociologice recente, Peter Magyar conduce în sondaje cu 54% dintre votanți considerându-l potrivit pentru funcția de prim-ministru, comparativ cu 46% în cazul lui Viktor Orban. Cu toate acestea, Orban are aproape de două ori mai multe persoane care îl consideră „complet” potrivit (31%) față de Magyar (16%), potrivit hvg.hu. În sondajul precedent, din noiembrie, cei doi candidați erau la egalitate, 48% considerându-i potriviți.

Acuzații de trădare a intereselor maghiarilor din Transilvania

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a fost acuzat încă din decembrie 2025 de Peter Magyar că ar fi trădat interesele maghiarilor din Transilvania. La un miting de campanie la Szeged, Magyar a afirmat: „Tisza va proteja Ungaria de migraţia ilegală, va reduce taxele şi va creşte pensiile.”

De asemenea, liderul opoziției a acuzat Fidesz de sprijinirea deschisă a unui candidat prezidenţial român care ar fi ostil maghiarilor. În luna mai, George Simion s-a promovat electoral în Transilvania, cu pliante în care apărea alături de Viktor Orban.