search
Sâmbătă, 31 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Viktor Orban neagă că va impune măsuri de austeritate după alegerile din aprilie. „Este o minciună pură”

0
0
Publicat:

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a negat sâmbătă că ar fi nevoit să impună măsuri de austeritate pentru a reduce deficitul bugetar dacă va câștiga alegerile din aprilie și a declarat că partidul său de dreapta, Fidesz, va menține politicile sale de cheltuieli.

Viktor Orban neagă că va adopta măsuri de austeritate FOTO Inquam Photos / Octav Ganea
Viktor Orban neagă că va adopta măsuri de austeritate FOTO Inquam Photos / Octav Ganea

Aflat la putere în Ungaria din 2010, Viktor Orban este în urma unui contracandidat de centru-dreapta în majoritatea sondajelor și se confruntă cu cea mai slabă perioadă economică din cei 16 ani de guvernare, economia stagnând aproape complet de la invazia Rusiei în Ucraina din 2022, care a generat inflație în toată Europa Centrală, scrie Reuters.

Economiștii spun că oricine va câștiga scrutinul din 12 aprilie va avea puține opțiuni decât să strângă cureaua după cheltuielile masive dinaintea alegerilor.

„Este o minciună pură”, a declarat Orban la un miting de campanie, citând opinia economiștilor despre finanțele Ungariei. „Starea economiei ungare nu necesită niciun fel de austeritate.”

La sfârșitul anului trecut, guvernul condus de Orban și-a majorat țintele de deficit bugetar la 5% pentru 2025 și pentru anul alegerilor din 2026 pentru a face loc cheltuielilor electorale, măsuri care au contribuit la retrogradarea perspectivei datoriei Ungariei de către Fitch Ratings la „negativ”.

Orban a declarat că deficitul bugetar al Ungariei, care a depășit prognozele guvernamentale în ultimii ani, va trebui redus „calm, încet și treptat” pe măsură ce perspectivele economice se vor îmbunătăți.

„Nu avem nevoie de austeritate și nimic nu trebuie luat de la oameni”, a spus Orban. El a adăugat că o rată ipotecară subvenționată de 3% sau un plan care să scutească de impozit mamele cu doi copii până la sfârșitul următorului ciclu guvernamental vor rămâne în vigoare dacă va fi reales.

În timp ce Fidesz încearcă să respingă atacurile contracandidatului de centru-dreapta Tisza, guvernul lui Orban a lansat un program de 100 de miliarde de forinți (aproximativ 310 milioane de dolari) pentru a sprijini industria restaurantelor și o măsură de 50 de miliarde de forinți (aproximativ 160 milioane de dolari) pentru a reduce facturile la încălzirea gospodăriilor.

Datele publicate vineri arată că economia Ungariei se află în stagnare aproape totală pentru al treilea an consecutiv, performând mai slab decât Polonia și Cehia. Unii analiști și-au redus estimările de creștere pentru 2026 după aceste cifre slabe.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Interviu cu Lolita, artista AI care a stârnit controverse: „Tehnologia nu omoară sufletul. Nu o să înlocuiesc niciodată artiști umani”
digi24.ro
image
Posibile rămășițe umane au fost descoperite lângă o locuință din Slobozia, de o persoană care își plimba câinele
stirileprotv.ro
image
Cât costă să scoți o măsea cariată în 2026. Câți bani cer medicii stomatologi în România
gandul.ro
image
Ziua în care LEVA dispare definitiv din Bulgaria: Euro, singura monedă, de la miezul nopții
mediafax.ro
image
Câți bani primește pe lună Sandra Izbașa de la statul român. Campioana olimpică prezentă la Power Couple încasează o sumă foarte bună
fanatik.ro
image
Exclusiv Libertatea: Adriana Georgescu, avocata prinsă cu șpaga de 60.000 de euro, a fost angajată la Ministerul Transporturilor la cabinetul liberalului Ion Popa, Grindeanu a semnat decizia
libertatea.ro
image
Rețeaua Iran-Occident. Cum a construit fiul ayatollahului un imperiu care protejează familia Khamenei în caz de „apocalipsă” politică
digi24.ro
image
Florin Tănase a plecat cu taxiul de la Belgrad, pentru a ajunge mai repede la București: „Asta spune multe despre el”
gsp.ro
image
”Șocant”. În sfârșit: s-a aflat adevărul despre starea lui Michael Schumacher, la 12 ani de la accident
digisport.ro
image
Guvernul oferă o reducere de 50% la impozitul pe proprietate pentru românii din zonele defavorizate ale țării
stiripesurse.ro
image
Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces
antena3.ro
image
Roşiile româneşti le vor face concurenţă cireşelor. Producătorii anunţă 100 de lei pe kilogram
observatornews.ro
image
Blestemul MasterChef și Chefi la cuțite: 11 concurenți au murit
cancan.ro
image
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A fost prinsă de nevasta bărbatului
prosport.ro
image
Străin de succesiune prin neacceptare: ce spune legea și care sunt consecințele pentru moștenitori
playtech.ro
image
Care a fost cea mai mare diferență de scor dintre Rapid și U Cluj. După 1-0 la pauză, a venit umilința în a doua repriză
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
S-a încheiat ”telenovela” transferului lui Radu Drăgușin!
digisport.ro
image
Atenție, proprietari de apartamente! Dărâmarea unui perete sau instalarea unei noi cabine de duș vă poate duce direct în instanță
stiripesurse.ro
image
Vasilica, o româncă de 49 de ani, s-a stins din viață în Italia. A avut grijă de mama și sora ei până în ultima clipă
kanald.ro
image
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
wowbiz.ro
image
Casa de Pensii, anunț pentru pensionari: ajutor de 1.300 de lei din martie. Categoriile care se încadrează
romaniatv.net
image
Cum se acordă reducere de 50% la impozit. Guvernul a stabilit procedura pentru anumiți locuitori
mediaflux.ro
image
Florin Tănase a plecat cu taxiul de la Belgrad, pentru a ajunge mai repede la București: „Asta spune multe despre el”
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
A murit Catherine O’Hara, actrița care a jucat-o pe mama lui Kevin din „Singur acasă”
actualitate.net
image
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”
click.ro
image
Demisie în prime-time. Unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști din România părăsește postul TV unde apărea seară de seară
click.ro
image
Rețeta românească pe care familia Mirelei Vaida o adoră: „Hai să vă arăt ce mănânc eu într-o zi”
click.ro
Rania și soțul, Insta png
S-a rupt lanțul de iubire în Iordania? Mariajul dintre Regina Rania și Regele Abdullah ar fi pe făraș
okmagazine.ro
William, Meghan, Harry, GettyImages (2) jpg
Bani, putere și ranchiună regală: venitul colosal al Prințului William îi lasă pe Harry și Meghan cu un gust amar
okmagazine.ro
RA 010861 JPG
Adda și Cătălin: „Cea mai mare superputere, calitate și cel mai uriaș defect al nostru este sinceritatea‟
clickpentrufemei.ro
animalul adus in romania de romani jpg
Locul unde soldații romani sufereau cel mai mult - ce au descoperit arheologii in latrine?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mănăstirea din România care l-a impresionat pe Dan Negru. A comparat-o cu Capela Sixtină și Sagrada Familia
image
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”

OK! Magazine

image
Bani, putere și ranchiună regală: venitul colosal al Prințului William îi lasă pe Harry și Meghan cu un gust amar

Click! Pentru femei

image
„America e prea periculoasă acum!” Trupa Queen refuză să mai concerteze acolo

Click! Sănătate

image
Această iluzie optică dezvăluie cum îți funcționează mintea