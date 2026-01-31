Viktor Orban neagă că va impune măsuri de austeritate după alegerile din aprilie. „Este o minciună pură”

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a negat sâmbătă că ar fi nevoit să impună măsuri de austeritate pentru a reduce deficitul bugetar dacă va câștiga alegerile din aprilie și a declarat că partidul său de dreapta, Fidesz, va menține politicile sale de cheltuieli.

Aflat la putere în Ungaria din 2010, Viktor Orban este în urma unui contracandidat de centru-dreapta în majoritatea sondajelor și se confruntă cu cea mai slabă perioadă economică din cei 16 ani de guvernare, economia stagnând aproape complet de la invazia Rusiei în Ucraina din 2022, care a generat inflație în toată Europa Centrală, scrie Reuters.

Economiștii spun că oricine va câștiga scrutinul din 12 aprilie va avea puține opțiuni decât să strângă cureaua după cheltuielile masive dinaintea alegerilor.

„Este o minciună pură”, a declarat Orban la un miting de campanie, citând opinia economiștilor despre finanțele Ungariei. „Starea economiei ungare nu necesită niciun fel de austeritate.”

La sfârșitul anului trecut, guvernul condus de Orban și-a majorat țintele de deficit bugetar la 5% pentru 2025 și pentru anul alegerilor din 2026 pentru a face loc cheltuielilor electorale, măsuri care au contribuit la retrogradarea perspectivei datoriei Ungariei de către Fitch Ratings la „negativ”.

Orban a declarat că deficitul bugetar al Ungariei, care a depășit prognozele guvernamentale în ultimii ani, va trebui redus „calm, încet și treptat” pe măsură ce perspectivele economice se vor îmbunătăți.

„Nu avem nevoie de austeritate și nimic nu trebuie luat de la oameni”, a spus Orban. El a adăugat că o rată ipotecară subvenționată de 3% sau un plan care să scutească de impozit mamele cu doi copii până la sfârșitul următorului ciclu guvernamental vor rămâne în vigoare dacă va fi reales.

În timp ce Fidesz încearcă să respingă atacurile contracandidatului de centru-dreapta Tisza, guvernul lui Orban a lansat un program de 100 de miliarde de forinți (aproximativ 310 milioane de dolari) pentru a sprijini industria restaurantelor și o măsură de 50 de miliarde de forinți (aproximativ 160 milioane de dolari) pentru a reduce facturile la încălzirea gospodăriilor.

Datele publicate vineri arată că economia Ungariei se află în stagnare aproape totală pentru al treilea an consecutiv, performând mai slab decât Polonia și Cehia. Unii analiști și-au redus estimările de creștere pentru 2026 după aceste cifre slabe.