„Este un lider cu adevărat puternic şi influent.” Mesajul de susţinere transmis de Trump pentru premierul Ungariei, cu două luni înaintea alegerilor

Președintele SUA, Donald Trump, a transmis joi un mesaj public de susținere pentru premierul Ungariei, Viktor Orban, calificându-l drept „un lider cu adevărat puternic și influent”, cu doar două luni înainte de alegerile parlamentare din 12 aprilie. Mesajul a fost publicat pe platforma sa Truth Social și vine în contextul în care Orban se situează pe locul al doilea în sondajele de opinie, fiind presat de opoziția de centru-dreapta.

„Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, este un lider cu adevărat puternic și influent, cu o experiență dovedită în obținerea de rezultate fenomenale. El luptă neobosit pentru țara și poporul său — pe care le iubește — la fel cum fac eu pentru Statele Unite ale Americii”, a scris Donald Trump.

Liderul american a continuat prin a evidenția realizările premierului maghiar: „Viktor muncește din greu pentru a proteja Ungaria, a crește economia, a crea locuri de muncă, a promova comerțul, a opri imigrația ilegală și a asigura LEGEA ȘI ORDINEA!”

Postarea a fost însoțită de o fotografie cu Trump și Orban zâmbind la Casa Albă.

Trump a mai subliniat colaborarea strânsă dintre cele două țări: „Relațiile dintre Ungaria și Statele Unite au atins noi culmi de cooperare și realizări spectaculoase sub administrația mea, în mare parte datorită prim-ministrului Orbán. Aștept cu nerăbdare să continui să colaborez strâns cu el, astfel încât ambele noastre țări să poată avansa în continuare pe această cale extraordinară către SUCCES și cooperare.”

În mesajul său cu iz electoral, Donald Trump a transmis clar sprijinul pentru realegerea lui Viktor Orban: „Am fost mândru să-l susțin pe Viktor pentru realegerea sa în 2022 și sunt onorat să o fac din nou. Viktor Orbán este un prieten adevărat, un luptător și un ÎNVINGĂTOR și are sprijinul meu complet și total pentru realegerea sa în funcția de prim-ministru al Ungariei — EL NU VA DEZAMĂGI NICIODATĂ MARELE POPOR AL UNGARIEI!”

Mesajul vine într-un moment tensionat pentru Fidesz, partidul lui Orban, care se află în urma partidului de centru-dreapta Tisza în sondaje. De asemenea, partidul de extremă dreapta Mi Hazánk (Mişcarea Patriei Noastre) are șanse să intre în parlament.

Un sondaj realizat de Institutul 21 între 28 ianuarie și 2 februarie arată că Tisza se bucură de un sprijin de 35% în rândul tuturor alegătorilor, în creștere față de 34% în decembrie, în timp ce Fidesz se situează la 28%, în creștere de la 26%. În rândul alegătorilor hotărâți, 53% susțin Tisza, iar 37% Fidesz. Mi Hazánk ar fi singurul alt partid care ar depăși pragul de 5% necesar pentru a intra în parlament.

Un alt sondaj, realizat de Institutul Publicus și publicat de ziarul Nepszava, arată că 48% dintre alegătorii hotărâți susțin Tisza, iar 40% Fidesz, cu Mi Hazánk peste pragul de 5%. Totodată, 27% dintre alegători erau indeciși, față de 31% în decembrie.

Partidul Tisza, condus de fostul membru al guvernului Peter Magyar, a declarat că va combate corupția, va debloca miliarde de euro din fondurile UE pentru a stimula economia și va ancora ferm Ungaria în Uniunea Europeană și NATO.