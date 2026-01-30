Viktor Orban anunță că a ajuns la un acord cu Donald Trump, Vladimir Putin și Recep Tayyip Erdogan pentru a continua să primească „gaz ieftin”pentru Ungaria.

Viktor Orban a anunțat că a reușit să ajungă la un acord cu Donald Trump, Vladimir Putin și Recep Tayyip Erdogan pentru a continua să primească gaz rusesc ieftin pentru Ungaria. Premierul maghiar a vorbit și despre alegerile ce urmează.

Într-un interviu acordat postului public Kossuth Rádió, premierul ungar a afirmat că discuțiile sale cu Donald Trump, Vladimir Putin și Recep Tayyip Erdogan ar fi avut ca rezultat asigurarea continuității aprovizionării, în contextul în care Uniunea Europeană a adoptat recent un regulament ce prevede eliminarea treptată a importurilor de gaze rusești, atât prin conducte, cât și sub formă de LNG, până în 2027, potrivit Szeged365

Prim-ministrul ungar a susținut că, fără intervenția guvernului, facturile populației ar fi crescut semnificativ în luna ianuarie, pe fondul temperaturilor scăzute, și a avertizat că o parte dintre gospodării ar fi ajuns în dificultate financiară. În opinia sa, tema costurilor la energie va juca un rol central în alegerile din aprilie, pe care le-a prezentat ca o alegere între menținerea politicilor actuale și adoptarea unor direcții pe care le-a numit „impuse de Bruxelles”.

Critici la adresa UE

Cu privire la decizia UE privind renunțarea la gazul rusesc, premierul a spus că Ungaria are la dispoziție aproximativ un an și jumătate pentru a găsi soluții alternative, altfel gospodăriile ar fi afectate. El a legat această măsură de sprijinul european acordat Ucrainei, susținând că presiunile politice de la Bruxelles ar urmări și influențarea politicii interne de la Budapesta.

Orban a criticat din nou planurile de reconstrucție care vizează Ucraina, despre care a afirmat că ar presupune costuri uriașe pentru statele membre, și a susținut că o eventuală schimbare de guvern la Budapesta ar putea afecta stabilitatea economică a țării. În același timp, a reiterat opoziția față de avansarea Ucrainei pe calea integrării europene, prezentând acest proces drept o dispută politică majoră în interiorul UE.

În ceea ce privește scena politică internă, premierul a comentat evoluțiile din jurul partidului Tisza, sugerând că formațiunea ar avea un program de convergență cu instituțiile europene, în pofida dezmințirilor. El a amintit perioade anterioare în care, în opinia sa, guvernele de la Budapesta ar fi adoptat măsuri nepopulare la presiunea Bruxelles-ului, subliniind că actualul executiv urmează o direcție diferită.