Vineri, 6 Martie 2026
Adevărul
Cum încearcă Rusia să influențeze alegerile parlamentare din Ungaria pentru a-l sprijini pe Viktor Orbán

0
0
Publicat:

Rusia ar pregăti o operațiune de influențare a alegerilor parlamentare din Ungaria, programate pentru aprilie 2026, cu scopul de a-l ajuta pe premierul Viktor Orbán să rămână la putere, potrivit unei investigații realizate de proiectul jurnalistic VSquare, care citează surse din serviciile de securitate europene.

Viktor Orban și Vladimir Putin/FOTO:Profimedia
Viktor Orban și Vladimir Putin/FOTO:Profimedia

Conform acestor informații, președintele rus Vladimir Putin ar fi însărcinat o echipă de consultanți politici și specialiști în operațiuni informaționale să intervină în campania electorală din Ungaria. Rolul lor ar fi să influențeze spațiul informațional și să sprijine partidul aflat la guvernare, Fidesz, în menținerea controlului politic.

Sursele citate afirmă că operațiunea ar fi coordonată de Serghei Kirienko, prim-adjunct al șefului administrației prezidențiale ruse, responsabil de strategia de influență politică a Kremlinului atât în interiorul Rusiei, cât și în străinătate. În trecut, Kirienko a condus compania de stat Rosatom.

Kirienko a lucrat și pentru a influența alegerile din Republica Moldova

Potrivit investigației, Kirienko ar avea experiență în organizarea unor astfel de operațiuni externe. Structuri aflate sub coordonarea sa ar fi încercat anterior să influențeze alegeri în Republica Moldova, folosind rețele de cumpărare a voturilor, așa-numite „fabrici de troli” și agenți de teren pentru a discredita guvernele proeuropene.

În cazul Ungariei, planul ar presupune trimiterea unui grup restrâns de specialiști ruși, despre care se spune că ar avea legături cu serviciul de informații militare GRU. Sursele afirmă că echipa ar putea fi formată din aproximativ trei persoane, care ar opera din cadrul ambasadei Rusiei la Budapesta și ar avea pașapoarte diplomatice sau de serviciu.

Un astfel de statut ar putea oferi protecție împotriva urmăririi penale, iar activitățile ar putea include campanii de influență și manipulare pe rețelele sociale. Sursele citate spun că informațiile privind o posibilă implicare a Kremlinului au fost deja transmise partenerilor occidentali, iar instituții din Uniunea Europeană și NATO monitorizează situația.

Jurnaliștii notează că nu ar fi pentru prima dată când persoane asociate serviciilor ruse operează în cadrul infrastructurii diplomatice de la Budapesta. În trecut au existat relatări despre diplomați militari ruși cu posibile legături cu GRU care ar fi menținut contacte cu presa apropiată de guvernul ungar.

Tensiuni în Fidesz

În același timp, scena politică din Ungaria se află într-un moment tensionat. Potrivit unor sondaje recente, partidul de opoziție Tisza, condus de Péter Magyar, ar avea un avantaj semnificativ în fața formațiunii lui Orbán. Un sondaj realizat de institutul independent Medián arată că, în rândul alegătorilor care spun că vor merge sigur la vot, Tisza ar obține 55% din sufragii, față de 35% pentru Fidesz.

Scăderea în sondaje a amplificat tensiunile interne în partidul de guvernământ. Unii politicieni din Fidesz îl consideră responsabil pentru campania slabă pe Balázs Orbán, consilier politic al premierului și coordonator al strategiei electorale.

Surse citate de investigație spun că echipa acestuia încearcă să imite stilul campaniilor politice din Statele Unite, inclusiv abordări asociate președintelui Donald Trump, concentrându-se pe teme de politică externă și geopolitică. În schimb, opoziția pune accentul pe probleme interne, precum economia, corupția, nivelul salariilor și starea sistemului de sănătate.

Investigația mai arată că, în cazul unei înfrângeri electorale, mulți membri ai Fidesz ar putea atribui responsabilitatea conducerii campaniei.

Între timp, guvernul ungar și mass-media apropiată acestuia au intensificat retorica anti-ucraineană, care a devenit un element central al mesajului electoral al partidului Fidesz.

În perspectiva alegerilor, Viktor Orbán pare să ducă o campanie pe mai multe fronturi politice, iar relația cu Ucraina reprezintă doar unul dintre ele. Disputele cu Polonia privind Rusia, sancțiunile și politica energetică sugerează că relațiile dintre cele două țări nu mai sunt la fel de apropiate ca în trecut.

Europa

