Marți, 25 Noiembrie 2025
Adevărul
Misterul orașului european cu 84 de locuitori care atrage 1,5 milioane de turiști pe an: ascunde legenda unei mirese fără cap

Publicat:

Un mic oraș fortificat din Europa, cu doar 84 de locuitori permanenți, atrage anual până la 1,5 milioane de turiști, devenind una dintre cele mai vizitate destinații din regiune raportat la populație. Pe lângă arhitectura medievală și priveliștile spectaculoase, vizitatorii vin atrași și de una dintre cele mai tulburătoare legende locale: povestea Miresei fără Cap, fantoma despre care se spune că ar bântui străzile înguste ale orașului în nopțile liniștite.

Mdina a fost capitala Maltei FOTO: Pixibay
Mdina a fost capitala Maltei FOTO: Pixibay

Mdina, vechea capitală a Maltei, cunoscută și sub numele de „Orașul Tăcut”, este unul dintre cele mai vizitate orașe europene raportat la numărul de locuitori: doar 84 de persoane trăiesc aici permanent, dar în fiecare an ajung până la 1,5 milioane de turiști.

Situat pe un deal strategic în inima insulei, orașul păstrează urme ale civilizațiilor feniciene, romane, arabe și ale Cavalerilor de Sfântul Ioan, oferind o experiență autentică de istorie medievală.

„Pentru un oraș atât de mic, istoria aici este uriașă. Chiar dacă sunt mulți vizitatori, poți să descoperi colțuri liniștite, departe de aglomerație, în curțile interioare sau pe străzile din Rabat. Timing-ul vizitei contează foarte mult”, explică Mario Cacciottolo, fost jurnalist BBC și ghid turistic, potrivit telegraph.

Orașul, o atracție pentru turiști FOTO: pexels
Orașul, o atracție pentru turiști FOTO: pexels

Atracțiile orașului includ străzile înguste și piețele pitorești, clădirile din piatră aurie cu balcoane tradiționale și fortificațiile masive. Turiștii se pot bucura de panorame impresionante de pe ziduri și pot vizita obiective mai puțin cunoscute, cum ar fi Domvs Romana, cu mozaicuri și statui romane, sau grota Sfântului Pavel.

„Este ca și cum ai păși într-un platou de film. Fiecare colț spune o poveste”, spune Emily Johnson, turistă din Marea Britanie, vizitând orașul pentru prima dată.

„Îmi place cum orașul combină istoria cu atmosfera modernă – cafenele, restaurante și mici hoteluri boutique în clădiri vechi”, spune aceasta.

Orașul este și renumit pentru legendele sale întunecate.

„Katerina, mireasa fără cap, bântuie străzile orașului. Oamenii vin să vadă locurile ei și să afle poveștile spuse de localnici. Este o parte fascinantă a farmecului acestui loc”, povestește Mario Cacciottolo.

Potrivit publicației citate, în ultimii ani, orașul Mdina și zonele învecinate au cunoscut o reinventare turistică semnificativă, cu restaurante care combină bucătăria tradițională cu cea modernă și baruri tematice. Toate acestea oferă vizitatorilor experiențe culturale și culinare deosebite, fără a pierde însă farmecul medieval.

