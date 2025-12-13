search
Sâmbătă, 13 Decembrie 2025
Orașul din inima Toscanei care oferă până la 20.000 de euro pentru a atrage noi familii. Ce obligații au locuitorii

Un mic oraș din Toscana lansează un program inedit pentru a atrage noi rezidenți, diferită de binecunoscuta ofertă cu case la un euro. Autoritățile locale oferă stimulente financiare consistente: cumpărătorii de locuințe pot primi până la 20.000 de euro, iar chiriașii beneficiază de jumătate din chirie plătită timp de doi ani, dacă se mută rapid.

Screenshot 2025 12 13 114036 jpg
Radicondoli, un orășel situat în Toscana FOTO Shutterstock
Radicondoli, un orășel situat în Toscana FOTO: captura youtube
Îți dorești să te muți în Toscana pentru a te plimba pe dealuri verzi, a savura vin roșu  și a mânca paste pe săturate? Ei bine, acum poți, deoarece un mic oraș toscan oferă sume mari de bani pentru cei care se mută acolo.

Radicondoli, un orășel situat pe un deal, oferă stimulente potențialilor rezidenți pentru a atrage chiriași și cumpărători noi, cu scopul de a obține locuitori pe termen lung. Această inițiativă este diferită de binecunoscuta ofertă italiană cu case de un euro, scrie dailymail.

Potrivit sursei citate, inițiativa face parte dintr-un plan mai amplu de revitalizare a comunității, unde numeroase case și apartamente sunt disponibile pentru vânzare sau închiriere. 

Schema locuințelor, lansată inițial acum doi ani, este acum întărită. Am alocat peste 400.000 euro în acest an pentru a sprijini achizițiile și închirierile de locuințe noi, alături de alte măsuri-cheie, cum ar fi ajutor financiar pentru studenți, navetiști și abonați la energie verde”, a declarat primarul Francesco Guarguaglini. 

Prețurile locuințelor pornesc de la aproximativ 50.000 euro pentru unitățile mai mici și ajung la 100.000 euro sau mai mult pentru cele mai mari. Cu bonusul oferit de primărie, un apartament mic poate fi achiziționat pentru doar 30.000 de euro. În cazul închirierii, locuințele care costau în mod obișnuit 400 de euro pe lună vor fi disponibile la jumătate din preț.

Există însă condiții: cumpărătorii trebuie să se angajeze să rămână în comunitate cel puțin 10 ani, iar chiriașii minimum patru ani.

Primarul subliniază că scopul este de a revitaliza zona.

Scopul este de a oferi oportunități de îmbunătățire a calității vieții, de a stimula dezvoltarea economică și rezidențială, și de a invita noi prieteni să se alăture comunității, cu un accent special pe tineri”,  a spus edilul.

Micul orășel păstrează farmecul medieval al Toscanei, cu străzi pavate, clădiri istorice și trasee pentru drumeții și ciclism.

Se află la aproximativ o oră de Florența și aproape de Siena, fiind o destinație atractivă pentru cei care caută o viață liniștită în mijlocul naturii, dar aproape de centre culturale.


