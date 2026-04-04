Omul care vrea să pună capăt erei Viktor Orbán: cine este Péter Magyar, fostul aliat care vrea să-l detroneze după 16 ani

„Acum ori niciodată”. Este mesajul pe care Peter Magyar îl transmite ungurilor, în turneul său în toate cele 106 circumscripții din Ungaria, într-o campanie electorală intensă, marcată de acuzații de corupție și amenințări cu publicarea de imagini compromițătoare.

Fost aliat al lui Viktor Orban, membru Fidesz până în 2024, politicianul de 45 de ani reprezintă cea mai mare amenințare adresa dominației lui Viktor Orbán în Ungaria de când acesta a obținut prima dintre cele patru victorii consecutive în 2010.

Sloganul lui Magyar pentru alegerile din 12 aprilie 2026, pe care sondajele sugerează că le-ar putea câștiga, își are originea într-un apel revoluționar din secolul al XIX-lea al unui poet care îndemna la ridicarea pentru patrie, scrie BBC.

După mai mult de 100 de opriri în campanie, mesajul său a fost scurtat la „Acum”: cuvintele „ori niciodată” au fost tăiate, accentuând urgența momentului. „Știu că le este foarte frică. Este o oportunitate unică în viață, nu pentru Peter Magyar, ci pentru țară”, a spus Magyar.

Liderul Tisza se află într-un turneu în cele 106 circumscripții electorale ale Ungariei și a susținut patru, cinci, chiar și șase discursuri pe zi. Magyar și-a construit o bază solidă de susținători în mai bine de doi ani de turnee prin țară, inclusiv în orașe mici și sate unde Fidesz domină tradițional.

Anul trecut a mers pe jos 300 de kilometri, de la Budapesta până la granița cu România, într-o campanie de „reunificare” a națiunii, încercând să atragă de partea sa alegători tradiționali ai Fidesz.

Fost aliat al lui Orban, membru Fidesz timp de 22 de ani

Magyar promite să combată corupția, să îmbunătățească starea economică și a încercat să câștige sprijinul comunității rome defavorizate din Ungaria. De asemenea, a promis să deblocheze miliarde de euro din fonduri UE, înghețate în mare parte din cauza îngrijorărilor privind statul de drept.

Dar Orbán l-a prezentat ca pe o „marionetă” a UE și a Ucrainei, iar Magyar a fost atent să nu se apropie prea mult de Bruxelles, promițând alegătorilor că „noi suntem adevăratul partid al păcii”.

Încrederea sa vine dintr-o înțelegere profundă a rivalului pe care îl are. Timp de 22 de ani, din 2002 până în februarie 2024, Magyar a făcut parte din familia Fidesz.

S-a alăturat partidului în timpul facultății și s-a căsătorit cu una dintre figurile în ascensiune ale formațiunii politice, Judit Varga, cu care are trei copii.

Apoi Magyar i-a surprins pe unguri cu o apariție live pe canalul de YouTube Partizán, favorabil opoziției. Într-o țară de 9,6 milioane de oameni, un milion au urmărit cum un Peter Magyar sobru explica de ce a ajuns la limită cu propriul partid.

„Toată lumea m-a avertizat să nu fac asta, prieteni, familie, oameni pe care îi cunosc. Evident, am fost în acest sistem, în acest cerc, foarte mult timp”, i-a spus el prezentatorului Márton Gulyás.

Ungaria se afla în mijlocul unui scandal, după ce fosta președintă Katalin Novák grațiase un bărbat care ajutase la mușamalizarea unui caz de abuz sexual într-un centru de copii administrat de stat.

Ea a demisionat, la fel și fosta soție a lui Magyar, Judit Varga. Varga fusese ministru al Justiției și co-semnatara decretului de grațiere. Două femei importante din Fidesz au fost lăsate să suporte consecințele.

Varga era considerată o viitoare figură importantă în partid, după ce renunțase la funcția de ministru pentru a conduce campania Fidesz pentru alegerile europene. Cariera ei politică s-a încheiat atunci.

Acum, că aceasta nu mai făcea parte din mecanismul Fidesz, Peter Magyar a simțit că acesta este momentul lui. „Nu vreau să fac parte dintr-un sistem în care adevărații decidenți se ascund în spatele fustelor femeilor”, a scris el pe Facebook.

Spre finalul interviului Partizán, Magyar a vorbit despre speranța unei schimbări politice, recunoscând că aceasta va fi foarte dificilă cât timp Orbán rămâne la putere.

Actuala opoziție este complet ineficientă, a spus el, așa că schimbarea trebuie să vină din interior. Dar într-o zi va veni schimbarea, iar atunci ar putea fi rapidă, a prezis el. Apariția sa pe YouTube a devenit virală.

„Nu a fost o mișcare planificată. Mama m-a sunat să nu merg, dar am făcut exact invers. Toată lumea știa situația din Ungaria. Nu este foarte sigur să te opui acestui guvern”, a declarat ulterior pentru BBC.

Căsnicia sa cu profil înalt din interiorul partidului s-a destrămat în 2023, dar el rămăsese o figură importantă în Fidesz, chiar dacă era puțin cunoscut publicului larg.

Se potrivea natural cu conservatorismul social al lui Orbán. Fiul a doi avocați, mama sa fiind judecător de rang înalt, nașul lui Peter Magyar este un fost președinte al Ungariei și a fost interesat de politică încă de tânăr.

A urmat un liceu catolic de elită pentru băieți din centrul Budapestei, apoi a studiat dreptul la o universitate catolică din capitală, în perioada în care Orbán se afla la primul său mandat de premier (1998–2002).

Magyar s-a alăturat partidului după înfrângerea electorală a lui Orbán, iar soția sa, Judit Varga, avea să devină ministru al Justiției în 2019, la nouă ani după revenirea lui Orbán la putere.

Magyar a devenit diplomat la reprezentanța permanentă a Ungariei la Bruxelles, iar ulterior a coordonat echipa lui Orbán care lucra cu Parlamentul European. A făcut parte și din consiliile de administrație ale unor companii de stat.

Nemulțumirea sa față de partid a crescut treptat. „După un timp am devenit tot mai critic, deschis și în cercul de prieteni. Pot să vă spun că Fidesz-ul de azi este foarte diferit de cel la care m-am alăturat în 2002”, a explicat el.

„Mi s-a spus mereu de către politicieni că este necesar să păstrezi puterea: am acceptat asta o vreme. Dar, desigur, momentul decisiv a fost în 2024”, a spus el pentru BBC.

Pentru o perioadă, Magyar s-a temut că a făcut o greșeală: „Am trei copii, îi iubesc foarte mult și eram foarte îngrijorat și pentru viitorul lor.”

Amenințări cu imagini presupus compromițătoare

Dacă interviul de pe YouTube a fost punctul de cotitură, următorul moment important a venit pe 15 martie 2024, o zi națională care marchează revoluția eșuată din 1848.

În timp ce Orbán vorbea de pe treptele Muzeului Național din Budapesta, condamnând UE și cerând „ocuparea Bruxelles-ului”, Peter Magyar se adresa unei mulțimi de aproximativ 10.000 de oameni, acuzând corupția și gestionarea defectuoasă a economiei.

El a anunțat formarea unui nou partid, cu doar câteva săptămâni înainte de alegerile europene. Și-a intensificat acuzațiile de corupție și a publicat o înregistrare secretă a unei conversații cu fosta sa soție, în care aceasta vorbea despre un proces important.

Judit Varga s-a declarat revoltată de acțiunile lui Magyar și l-a acuzat de abuz, acuzații pe care acesta le-a negat. De asemenea, s-a certat cu un fost prieten, ministrul lui Orbán, Gergely Gulyás, care a spus că Magyar este „un om care își trădează mai întâi familia, apoi țara, ca agent al Bruxelles-ului”.

Întrebat ce crede despre adversarul său, Orbán a spus pentru BBC: „A plecat din Fidesz, atât.”

Între timp, fostul soț al lui Varga făcea progrese politice importante și își forma noi alianțe, printre care și cu actorul popular Ervin Nagy.

Magyar a preluat un partid inactiv numit Tisza și a obținut 29,6% din voturi și șapte locuri în Parlamentul European. Tisza a rămas în urma Fidesz, care a obținut 44,8%, dar mesajul lui Magyar a fost puternic.

Până în toamna lui 2024, partidul său conducea în sondaje și a criticat dur relațiile apropiate ale lui Orbán cu Rusia, în timp ce organizau marșuri rivale pentru comemorarea revoluției din 1956.

În timp ce Orbán a numit Tisza „instigatori la război”, care se alătură „marșului de război al Bruxelles-ului, Magyar l-a ironizat, spunând că liderul care în 1989 cerea retragerea trupelor ruse a devenit acum „cel mai loial aliat al Kremlinului”.

„Domnule prim-ministru, de ce nu mai spuneți ‘rușii acasă’?”, a întrebat el.

Magyar nu este liberal. A criticat opoziția liberală din trecut, care nu a reușit să-l învingă pe Orbán, doar ca liderul Fidesz să obțină o supermajoritate, care i-a permis să modifice Constituția.

Unul dintre secretele succesului său a fost demolarea vechii opoziții fragmentate. Îl consideră pe fostul lider socialist Ferenc Gyurcsány la fel de problematic ca Orbán.

Nu s-a ferit nici să confrunte presa favorabilă lui Orbán, care domină discursul public din Ungaria. La începutul acestui an, a susținut că a fost ținta unei campanii de discreditare „în stil rusesc”, implicând o presupusă înregistrare compromițătoare.

Jurnaliștilor le fusese trimisă o imagine de supraveghere în alb-negru, în care păreau că se află droguri pe o masă de lângă un pat.

Magyar a reacționat înainte de publicarea altor materiale. A recunoscut că a întreținut relații sexuale consensuale cu o fostă premieră, dar a negat puternic orice implicare cu droguri și a spus că a fost victima unei capcane, întinsă de serviciile secrete.

„Conștiința mea este curată”, a spus el, adăugând că a făcut un test antidrog pentru a demonstra acest lucru.

Până acum, niciuna dintre acuzațiile împotriva sa nu a avut efect. Ca fost consilier Fidesz, el crede că acest lucru îi oferă un avantaj. „Îi cunosc, le cunosc trucurile. Știu că le este foarte frică”, a spus el.

După 16 ani la putere, Orban ar putea fi trimis ”la pensie”

Majoritatea sondajelor de opinie plasează partidul de opoziție Tisza și liderul său, Peter Magyar, cu mult înaintea Fidesz-ului lui Orban - cel mai recent cu 58%, față de 35% al ​​lui Orban. Și acesta face tot ce poate pentru a reduce decalajul. După 16 ani de guvernare, cel mai longeviv lider al Europei încearcă să-și mobilizeze susținătorii și să ajungă la cei indeciși. Mai are doar o săptămână pentru a-și salva guvernul și mișcarea populistă internațională pe care o întruchipează de la o înfrângere zdrobitoare.

„Putem observa o schimbare majoră în percepția publicului”, a declarat Endre Hann de la agenția Median, o firmă de cercetare a opiniei publice. În ianuarie, 44% dintre cei chestionați au spus că cred că Fidesz va câștiga, comparativ cu 37% pentru Tisza. Până în martie, 47% credeau că Tisza va câștiga, în timp ce 35% credeau că Fidesz o va face. „Acest lucru reflectă o schimbare uriașă de încredere. Oamenii cred că se poate schimba”, spune el.

Ungaria: Echipa-surpriză a lui Peter Magyar

O dinamică interesantă se manifestă în aceste alegeri - aceeași furie a alegătorilor împotriva celor considerați „elite conducătoare corupte” în întreaga Europă lucrează acum împotriva lui. În Ungaria, Orban și partidul său Fidesz sunt acum văzuți de mulți, în special de tineri, drept „elita conducătoare coruptă”.

Guvernul Orban a fost acuzat în repetate rânduri că a secat vistieria statului și că a acordat licitații de stat pentru proiecte unor companii deținute de apropiați. Guvernul explică această concentrare a averii ca pe o încercare de a plasa averea în mâini naționale.

Proiectele au inclus poduri, stadioane de fotbal și autostrăzi. Ginerele lui Orban, Istvan Tiborcz, deține o serie de hoteluri importante. Prietenul său din copilărie, Lörinc Meszaros, fost instalator de gaze, a devenit cel mai bogat om din țară. Orban refuză să răspundă la întrebări despre averea personală a prietenilor și familiei sale. Toți neagă că ar fi făcut vreo greșeală.

Orban este cel mai pro-rus lider din UE

Guvernul său a refuzat să urmeze eforturile Germaniei, Cehiei și Poloniei de a se debarasa de petrolul rusesc. În această campanie, Fidesz a prezentat Ucraina și liderul său, Volodimir Zelenski, drept inamic. Panouri publicitare gigantice îl înfățișează pe președintele ucrainean zâmbitor, cu sloganul: „Nu-l lăsați pe Zelenski să râdă ultimul!”, mai anunță BBC.

Ce ar însemna o victorie sau o înfrângere a Fidesz pentru Ungaria

„Ceea ce avem acum este un stat care a fost complet capturat de un singur partid”, spune spus Andras Baka, fostul președinte al Curții Supreme a Ungariei. Dacă Fidesz câștigă, „avem o autocrație din ce în ce mai rigidă”.

Dacă Tisza câștigă, va exista o listă lungă de rezolvat, inclusiv restabilirea independenței instanțelor, a serviciului procuraturii de stat, a biroului de audit de stat, a mass-media publice și a serviciilor de informații din partea guvernului de la putere.