Péter Magyar, liderul opoziției ungare, susține că oamenii lui Orban pregătesc un clip fals în care apare în ipostaze intime

Liderul opoziției ungare, Péter Magyar, președintele Partidului Tisza, susține că guvernul condus de Viktor Orbán și partidul Fidesz îl șantajează și plănuiesc să lanseze un clip în care ar apărea în ipostaze intime, alături de fosta sa iubită, înainte de alegerile parlamentare programate pe 12 aprilie, notează hvg.hu.

„Mă șantajează și mă amenință de mult timp cu înregistrări video și cu discreditarea, iar acum se pare că, la aniversare, vor lansa acea campanie de tip rusesc, considerată până acum de neconceput”, a transmis, pe Facebook, liderul opoziției din Ungaria.

„Bănuiesc că intenționează să publice o înregistrare, probabil falsificată, realizată cu echipament al serviciilor secrete, în care apar eu și fosta mea iubită într-o situație intimă”, a spus Magyar.

„Da, sunt un bărbat de 45 de ani, obișnuiesc să am viață sexuală. Cu un partener adult. Am trei copii minori, pe care această putere ticăloasă, autointitulată „prietenoasă cu familiile”, îi ignoră cu desăvârșire. Dar e bine ca toată lumea să știe: nici până acum și nici de aici înainte nu voi ceda niciunui șantaj”, a mai transmis el.

„Nu eu am furat 650 de miliarde din Banca Națională, nu eu am grațiat complici ai pedofililor, nu eu am asistat la distrugerea a mii de copii aflați în grija statului și nici la subminarea sănătății a zeci de mii de concetățeni de-ai noștri. Dragi fricoși din Fidesz, scoateți cu curaj tot ce aveți, falsificați după bunul plac, eu nu voi ceda nici șantajului, nici amenințărilor. Nici în fața mafiei politico-economice maghiare, nici în fața membrilor rețelei internaționale care îi susține. Ungaria nu este de vânzare, nu există preț pentru care să-mi abandonez concetățenii”, a încheiat Magyar.

Pe de altă parte, liderul opoziției i-a acuzat recent pe premierul Viktor Orbán și partidul Fidesz că ar derula o campanie de dezinformare pe TikTok, similară celei din turul întâi al alegerilor prezidențiale din România.

„În ultimele zile, Fidesz și-a intensificat și mai mult campania de dezinformare pe TikTok, peste nivelul obișnuit. Fac exact ceea ce a făcut candidatul român ulterior descalificat în timpul ultimei alegeri prezidențiale trucate din România: cu sprijin rusesc, într-o operațiune coordonată central, care costă miliarde, inundă platforma cu mii de videoclipuri generate de inteligență artificială. Această platformă este deosebit de populară în rândul tinerilor. Frauda electorală a Fidesz se bazează pe minciuni, pe discreditarea candidaților TISZA și pe conținut care încalcă grav drepturile personale și este profund dezumanizant. Guvernul, în mod evident îngrozit de perspectiva pierderii puterii, a coborât la un nou nivel minim”, a transmis Péter Magyar pe X.

Sondajele recente arată o cursă electorală strânsă în Ungaria. Conform unui studiu al Institutului 21, realizat între 28 ianuarie și 2 februarie și publicat de 24.hu, partidul Tisza are 35% susținere în rândul tuturor alegătorilor, față de 28% pentru Fidesz. În rândul alegătorilor hotărâți să voteze, Tisza ar obține 53%, în timp ce Fidesz 37%.

Un alt sondaj, efectuat de Institutul Publicus și publicat de Népszava, arată că, dintre cei deciși să participe la vot, 48% ar vota pentru Tisza, iar 40% pentru Fidesz. Rezultatele sugerează o competiție strânsă și un context politic tensionat, în care acuzațiile de șantaj și manipulare media au rolul de a influența opinia publică înainte de scrutinul parlamentar.