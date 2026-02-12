Ungaria: Echipa-surpriză a lui Peter Magyar

Acțiunile liderului opoziției Peter Magyar au fost mult timp percepute drept ”one man show”. Acum el prezintă o echipă de profesioniști din economie și diplomație. Mulți dintre ei provin din apropierea lui Viktor Orban.

Impostor, escroc, balon de săpun și în câte alte feluri nu a fost etichetat liderul opoziției maghiare Péter Magyar, șeful partidului Tisza (Respect și Libertate) și favorit al alegerilor parlamentare din 12 aprilie, de către aparatul de propagandă al guvernului lui Viktor Orban. Chiar și observatori independenți din Ungaria s-au întrebat dacă Magyar și partidul său nu sunt, de fapt, o construcție de tip „one man show”.

Fapt este că, multă vreme, Magyar a lăsat într-adevăr această impresie. Avocatul în vârstă de 44 de ani, fost membru al partidului Fidesz al lui Orban (Alianța Tinerilor Democrați), a apărut complet neașteptat pe scena politică în februarie 2024. El a câștigat rapid popularitate datorită talentului său retoric și a reușit de mai multe ori să adune sute de mii de oameni la manifestații de protest împotriva regimului Orban. Magyar a preluat micul partid Tisza, care a surclasat relativ repede Fidesz în sondaje, promițând o schimbare radicală de politică și de sistem în Ungaria. Cum și cu cine urma însă să realizeze acest lucru a fost însă neclar.

În ultimele luni și săptămâni, numeroși experți și personalități cunoscute din Ungaria s-au alăturat însă partidului Tisza. Printre cei mai recenți se numără omul de afaceri și fostul manager Shell, Istvan Kapitany, precum și diplomata și experta în energie Anita Orban (fără legătură de rudenie cu premierul), care a aparținut cândva aripii euroatlantice din Fidesz. De mai mult timp face parte din echipă și fostul șef al Statului Major General al Ungariei, Romulusz Ruszin-Szendi. Iar duminica trecută (7.02.2026), Magyar și cabinetul său de experți au prezentat, în sfârșit, mult așteptatul program electoral al Tisza.

Nici vorbă despre o prestație pe cont propriu

În special noile achiziții de personal, cu nume sonore, ale partidului Tisza i-au surprins pe mulți observatori ungari. ”Cea mai mare problemă a partidului și punctul său cel mai sensibil este ideea de one man show”, spune politologul Gábor Török într-un podcast al portalului 24.hu. ”Mulți credeau că Tisza nu este o formațiune suficient de aptă să guverneze. Faptul că persoane precum Istvan Kapitany și Anita Orban s-au alăturat partidului contrazice această impresie. În afară de asta, m-a surprins că oameni de un asemenea calibru își asumă deja, înainte de alegeri, public, numele și imaginea pentru acest partid”.

O explicație oferă politologul Daniel Rona. Într-un interviu pentru portalul Telex, el a spus că mulți maghiari nu exclud un sfârșit al sistemului Orban. ”Dacă oameni de afaceri de succes se alătură Tisza, acesta este și un semnal că ei cred într-o asemenea schimbare”, afirmă expertul.

De la Ordinul de Merit la ”reprezentant al marelui capital internațional”

În vârstă de 64 de ani, economistul Istvan Kapitany, și-a început cariera la sfârșitul anilor ’80, când Ungaria se afla în plin proces de tranziție către economia de piață. Inițial angajat al unei mici filiale ungare a companiei Shell, el a ajuns până la funcția de vicepreședinte al Shell International Petroleum, poziție pe care a ocupat-o până la plecarea sa din companie, în 2024. De asemenea, Kapitany a fost președinte al Asociației Managerilor din Ungaria (MOSZ).





Pentru activitatea sa, guvernul Orbán l-a decorat, între altele, cu Ordinul de Merit. Însă la scurt timp după ce, la mijlocul lunii ianuarie 2025, Kapitany a anunțat că se alătură partidului Tisza ca expert în economie, tonul aparatului de propagandă al lui Orban s-a schimbat radical. De atunci, Kapitany este, în cuvintele ministrului de Externe Peter Szijjarto, un ”reprezentant al marelui capital internațional”, care nu apără interesele poporului maghiar și nici ideea de solidaritate.

Mai întâi trimis special, acum ”agentă Soros”

O evoluție similară are și diplomata Anita Orban. În vârstă de 51 de ani, ea are diplome în economie și drept internațional și este o expertă recunoscută la nivel internațional în domeniul energiei. Până în 2021, Anita Orban a lucrat, între altele, ca expert pentru companii din sectorul gazelor naturale lichefiate (LNG), iar ulterior ca manager la Vodafone Ungaria. Ea a făcut cândva parte din aripa prooccidentală, euroatlantică din Fidesz și a fost, între 2010 și 2015, trimisul special al Ungariei pentru securitate energetică.

La sfârșitul lunii ianuarie, de când a anunțat că dorește să lucreze pentru Tisza, ea este creditată cu șanse de a deveni șefa diplomației externe. Odinioară elogiată în cercurile lui Orban, ea este acum etichetată de liderul grupului parlamentar Fidesz, Mate Kocsis, drept ”agent Soros”. Ministrul de Externe Szijjarto îi reproșează că ”face lobby împotriva Ungariei” pentru ca țara să nu cumpere ”gaz rusesc ieftin”.





Alte personalități cunoscute care s-au alăturat Tisza în 2024 și 2025 sunt, pe lângă fostul șef al Statului Major Ruszin-Szendi, medicul și popularul influencer în domeniul sănătății Andras Kulja, actorul și regizorul Mark Radnai, expertul bancar și financiar Andras Karman, cântăreața Erzsebet Csezy și pastorul bisericii reformate Zoltan Tarr, a cărui soție a fost concediată la sfârșitul lui 2024 din Ministerul Transporturilor pentru că a apreciat pe Facebook postări ale soțului ei.

Program electoral prezentat printr-un clip pe YouTube

Câțiva susținători ai Tisza au prezentat sâmbăta trecută (7.02.2026) programul electoral al partidului. Documentul de 240 de pagini a fost expus nu în cadrul unui eveniment de amploare, ci într-un clip de aproximativ o oră pe YouTube. Pe lângă marea promisiune a Tisza, de a desființa sistemul corupt al lui Orban și de a restabili statul de drept și democrația în Ungaria, cele mai importante puncte ale programului mult așteptat sunt: revenirea Ungariei ca partener de încredere în UE și NATO, reforme în sistemele grav neglijate de sănătate și educație, precum și o politică socială mai bună și o combatere durabilă a sărăciei.

Tisza dorește totodată să mențină majoritatea măsurilor sociale ale sistemului Orban, precum sprijinul pentru familii sau pensionari. Nici în politica de migrație nu este anunțată o schimbare de direcție. De asemenea, partidul se pronunță împotriva unei integrări rapide a Ucrainei în UE, dar anunță că dorește normalizarea relațiilor cu țara vecină. În același timp, dependența de petrolul și gazele rusești ar urma să fie redusă semnificativ până în 2035.

Tabăra Orban amenință cu un clip video sexual

Liderul Tisza, Peter Magyar, subliniază că la programul electoral au lucrat, timp de luni de zile, sute de membri și experți. Mulți observatori independenți din Ungaria văd în acest program mai degrabă o încercare de a contracara acuzațiile, uneori halucinante, venite din tabăra lui Orban. ”Este izbitor cât de mult trebuie ca un program electoral să țină cont de punctele de atac pe care le-ar putea oferi adversarului”, spune, de pildă, comentatorul electoral Balázs Cseke pe Telex.

Între timp, tabăra Orban pare să se pregătească pentru cu totul alte tipuri de atacuri la adresa Tisza. Peter Magyar susține, într-o postare pe Facebook, că ar urma să fie publicate videoclipuri sexuale compromițătoare despre el. Există deja un site misterios, sub un nume de domeniu asociat vicepreședintelui Tisza, Mark Radnai, care însă nu este site-ul său real. Pe acesta poate fi văzut un pat gol, într-un dormitor, din perspectiva unei camere de supraveghere. Deasupra apare mesajul: ”Coming soon”.

Keno Verseck - DW