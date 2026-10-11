OMS nu știe ce a provocat pneumonia care a ucis o angajată a unui laborator anti ciumă din Rusia. 200 de persoane, plasate în carantină

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a anunțat sâmbătă că nu știe încă ce a provocat pneumonia care a dus la moartea unei angajate a unui centru de cercetare ant ciumă din Siberia, în această lună. Niciun caz de ciumă nu a fost înregistrat.

OMS nu a determinat ce a dus la moartea femeii Foto: Shutterstock

OMS a precizat că autoritatea rusă de reglementare în domeniul sănătății a raportat rezultate negative la testele pentru agenții patogeni cu risc ridicat efectuate în cazul angajatei și al persoanelor care au intrat în contact cu aceasta. Contactele sale nu prezentau în continuare simptome, iar alte cazuri de pneumonie severă asociate acestui eveniment nu au fost identificate, scrie Reuters.

„Pe baza informațiilor furnizate (...) OMS nu a identificat dovezi ale unei transmiteri continue asociate acestui eveniment. O incertitudine importantă rămâne lipsa unui diagnostic confirmat în cazul angajatei de laborator decedate”, a transmis organizația într-un comunicat.

Angajata laboratorului s-a îmbolnăvit și a murit în circumstanțe care nu au fost făcute publice, la 2 octombrie. Incidentul a determinat autoritățile să plaseze în carantină aproximativ 200 de persoane și a stârnit îngrijorări privind sănătatea publică pe rețelele sociale.

Oficialii din domeniul sănătății la nivel internațional sunt deosebit de vigilenți în cazul pneumoniilor mortale cu o cauză necunoscută, după pandemia de COVID-19, care a început cu un focar de îmbolnăviri respiratorii cu evoluție rapidă și mortalitate ridicată în China. În multe situații, cauza exactă a unui caz individual de pneumonie nu poate fi stabilită.

Autoritățile ruse au declarat că angajata era vaccinată corespunzător și că, în urma analizelor efectuate asupra organismului său, nu au fost identificați microorganisme asociate activității sale profesionale.

Joi, Rusia a anunțat că a finalizat controalele medicale pentru toate persoanele care au intrat în contact cu angajata. Autoritățile ruse susțin că au furnizat OMS toate informațiile necesare, în conformitate cu procedurile stabilite.

Cazul a readus în atenție riscurile asociate ciumei pneumonice, una dintre cele mai grave forme ale bolii. Deși ciuma continuă să existe, această formă poate evolua rapid și poate fi fatală în lipsa tratamentului prompt.