Olanda se alătură celorlalte ţări europene care „boicotează” Eurovision 2027 din cauza participării Israelului

Televiziunea publică olandeză a anunţat oficial că nu va trimite niciun concurent la ediția din 2027 a Eurovision, dar va transmite competiția.

Concursul Eurovision din 2027 va fi găzduit de Bulgaria. Foto: Shutterstock

Olanda va lipsi de la Eurovision în 2027. Decizia a fost luată de postul public NPO, după consultări interne privind participarea Israelului, un subiect care a provocat controverse și a adâncit divergențele din societatea olandeză.

„Ştim de ceva vreme că participarea Israelului suscită diverse reacţii în cadrul societăţii şi reprezintă o sursă de dezbateri şi diviziuni... De aceea, după consultarea Consiliului difuzorilor, NPO a decis să renunţe la participarea la ediţia din 2027”, a declarat Jurre Bosman, directorul departamentului media al NPO, potrivit comunicatului oficial, citat de Agerpres.

Retragerea nu înseamnă însă că publicul olandez nu va putea urmări concursul, deoarece, deși nu va participa cu un reprezentant, NPO va difuza Eurovision. Președintele executiv al instituției, Jet de Ranitz, a recunoscut că hotărârea va dezamăgi o parte dintre fanii competiției, dar a motivat decizia:

„Având în vedere problemele delicate legate de temele aflate în prezent în discuţie, am decis să luăm o pauză pentru moment”.

Olanda nu este singura țară care se hotărăşte să se retragă de la Eurovision din cauza participării Israelului. Irlanda a anunțat, la rândul său, că nu va lua parte la ediția din 2027, iar conducerea televiziunii publice din Spania a susținut ideea unui boicot.

Și televiziunea publică din Cehia a renunțat la participare, însă motivaţia ei o reprezintă problemele bugetare, nu controversa legată de Israel.

Ediţia din 2027 a Eurovision va fi găzduită de Bulgaria, după ce DARA a câștigat concursul din acest an cu piesa „Bangaranga”. Spectacolele vor avea loc la Burgas, pe litoralul Mării Negre: prima semifinală este programată pe 11 mai, a doua pe 13 mai, iar finala pe 15 mai.

La ediția din 2026, România a fost reprezentată de Alexandra Căpitănescu, care s-a clasat pe locul al treilea cu piesa „Choke Me”, obținând 296 de puncte.