Joi, 21 Mai 2026
Ultimele știri

Și ediţia de anul viitor a Eurovisionului se va afla sub semnul boicotului. Care sunt țările care amenință cu proteste

După ediţia din 2026 de la Viena, marcată de boicoturi şi proteste, nimeni nu ştie cu certitudine dacă toţi invitaţii vor fi prezenţi la următorul concurs, care va avea loc în Bulgaria.

Eurovision FOTO: Profimedia

Irlanda a fost prima ţară care s-a pronunţat clar pe această temă. Întrebat a doua zi după finală despre posibilitatea unei reveniri în 2027, directorul general al Radioteleviziunii Irlandeze (RTÉ), Kevin Bakhurst, a declarat: „În calitate de radiodifuzor de serviciu public, care crede în importanţa protejării jurnaliştilor şi a drepturilor omului, nu există niciun motiv în acest moment să ne schimbăm decizia”, scrie News.

„Raţionamentul nostru rămâne valabil: civilii continuă să moară în număr semnificativ în Gaza şi în Liban. Jurnaliştii continuă să fie vizaţi”, a declarat el în cadrul emisiunii „Morning Ireland” de la RTÉ Radio 1.

Regatul Ţărilor de Jos a suspendat orice decizie privind ediţia din 2027. Prin intermediul unor comunicate de presă, posturile de televiziune olandeze NPO şi AVROTROS au declarat că aşteaptă o decizie din partea Uniunii Europene de Radiodifuziune şi Televiziune. Aceasta din urmă ar urma să efectueze o evaluare oficială luna viitoare.

Islanda, Spania şi Slovenia nu s-au pronunţat încă cu privire la următoarea ediţie. Posturile de televiziune din aceste trei ţări s-au opus ferm participării Israelului la Eurovision - nici măcar nu au transmis spectacolul în acest an. Pare puţin probabil ca acestea să-şi schimbe poziţia.

Cu o zi înainte de Eurovision, prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez – unul dintre cei mai virulenţi critici ai Israelului din cadrul Uniunii Europene – a declarat că îşi plasează ţara „de partea cea bună a istoriei” prin refuzul de a participa la Eurovision. RTVE a difuzat astfel mesajul chiar în momentul în care începea marea finală de la Viena: „Eurovisionul este o competiţie, nu drepturile omului. Nu este loc pentru indiferenţă. Pace şi dreptate pentru Palestina”.

În ceea ce priveşte ţările participante la ultima ediţie, doar Belgia s-a pronunţat oficial pe această temă. După o perioadă de ezitare, postul de televiziune valon RTBF a decis în cele din urmă să participe la concursul de la Viena. Anul viitor, va fi rândul postului flamand VRT să desemneze un candidat pentru Eurovision, dacă va decide, totuşi, să participe.

