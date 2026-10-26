 Oficialii europeni avertizează asupra unei „ierni brutale” în Ucraina: „Nu există speranță pentru o pace iminentă” | adevarul.ro
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Oficialii europeni avertizează asupra unei „ierni brutale” în Ucraina: „Nu există speranță pentru o pace iminentă”

Război în Ucraina
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Miniștrii europeni ai Apărării și reprezentanți ai Uniunii Europene au avertizat că Ucraina se confruntă cu luni dificile și au insistat că sprijinul pentru Kiev trebuie menținut, în pofida eforturilor Statelor Unite de a iniția negocieri cu Rusia.

Kaja Kallas
Șefa diplomației UE, Kaja Kallas Foto: EPA-EFE

„Există un nou impuls diplomatic, dar este clar și că acțiunile lui Putin spun o cu totul altă poveste”, a declarat luni, la o conferință de presă organizată la Paris, șefa diplomației UE, Kaja Kallas, potrivit POLITICO. Aceasta a spus că se așteaptă ca Ucraina să aibă parte de o „iarnă brutală” și că „nu există nicio speranță pentru o pace iminentă”, reiterând necesitatea de a ajuta Ucraina „să reziste atacurilor și să crească prețul pe care Rusia trebuie să îl plătească”.

Kallas și comisarul european pentru Apărare și Spațiu, Andrius Kubilius, au participat la o reuniune cu miniștrii Apărării din grupul E5, format din Franța, Marea Britanie, Germania, Polonia și Italia. Întâlnirea a fost găzduită de Ministerul francez al Forțelor Armate.

Reuniunea a avut loc în contextul reluării eforturilor Statelor Unite de a determina Ucraina să înceapă negocieri de pace cu Rusia și al îndoielilor tot mai mari cu privire la sprijinul Washingtonului pentru Kiev.

Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, a declarat săptămâna trecută că îi va propune președintelui rus Vladimir Putin să poarte discuții directe cu președintele american Donald Trump și cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski, în vederea obținerii unui armistițiu.

„Nu se obțin absolut niciun fel de rezultate atunci când se încearcă negocieri cu Putin”, a declarat ministrul german al Apărării, Boris Pistorius. „Și care sunt rezultatele? Nu se ajunge nicăieri. Nu există absolut niciun semnal că Putin ar căuta pacea.”

Ministrul britanic Wes Streeting a adăugat: „Deși niciunul dintre noi nu caută o confruntare cu Rusia, trebuie să fim conștienți de amenințarea pe care aceasta o reprezintă.”

Franța, prin vocea ministrului Catherine Vautrin, a promis „transparență totală” în relația cu Statele Unite și a declarat că țările din grupul E5 vor „lucra împreună în mod concret”, concentrându-se pe producția de armament și pe interoperabilitatea forțelor armate.

„Să producem mai mult, să producem mai repede, să producem echipamente adaptate conflictelor de astăzi, dar trebuie să începem deja să ne pregătim pentru conflictele de mâine”, a declarat Vautrin. „În această privință, inițiativele financiare ale UE ne pot ajuta să avansăm în această direcție.”

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