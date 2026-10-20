Kaja Kallas acuză SUA că a presat Ucraina să se „predea în condițiile lui Putin”

Înaltul Reprezentant Kaja Kallas a acuzat dur Statele Unite că exercită presiuni asupra Ucrainei pentru a capitula în condiții exclusiv favorabile președintelui rus Vladimir Putin, chiar în momentul în care o nouă rundă de negocieri de pace se desfășura la Oslo, în Norvegia.

Kaja Kallas, șefa diplomației europene Foto: Profimedia

„Negociatorii americani încearcă să împingă Ucraina la capitulare de aproape doi ani”, a declarat Kaja Kallas marți în Parlamentul European.

„Motivul pentru care Ucraina nu s-a predat în condițiile lui Putin este pentru că Europa a sprijinit Ucraina.”

Kallas a susținut, de asemenea, că prezența europeană la masa negocierilor este necesară pentru a „echilibra” pozițiile adoptate de Casa Albă, care au devenit din ce în ce mai înclinate spre interesele Moscovei, scrie Euronews.

Relațiile dintre SUA și Europa s-au înrăutățit de când președintele american Donald Trump a încheiat un acord de furnizare de motorină cu Putin și a relaxat sancțiunile până în aprilie 2027, fără a obține în schimb nicio concesie din partea Rusiei.

Trump a cerut noi alegeri în Ucraina, care sunt interzise în timpul războiului, și s-a plâns că președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost „mai dificil de gestionat” decât Putin. La rândul său, Zelenski a spus că se simte trădat de Trump.

„Cred că s-au luat măsuri pentru a convinge Ucraina să capituleze”, a declarat Zelenski într-un interviu recent pentru Bloomberg.

Kallas a tras un semnal de alarmă cu privire la ultimele evoluții în timp ce se adresa Parlamentului de la Strasbourg, unde mai mulți eurodeputați s-au plâns că Europa nu are o strategie de pace.

„Nu este adevărat”, a spus Kallas, referindu-se la un document pe care l-a prezentat capitalelor UE, cu cerințe pe care Europa ar trebui să le aștepte de la Moscova să le îndeplinească într-o viitoare înțelegere.

„Dacă Rusia își prezintă cerințele și solicitările maximaliste, ar trebui să punem pe masă cerințele noastre maxime pentru a echilibra aceste negocieri și, de asemenea, pentru a transmite un mesaj clar Rusiei că pentru toate lucrurile care o interesează – ridicarea sancțiunilor – Europa trebuie să fie la masa respectivă, deoarece acestea sunt decizii europene. Nu renunțăm la aceste lucruri gratuit pentru că nu este vorba doar de pacea care ar putea exista, ci și de faptul că această pace este durabilă și dreaptă”, a adăugat ea.

Kallas a acuzat Rusia că pune în pericol securitatea Mării Negre prin blocada sa armată, prin transformarea aprovizionării cu alimente în arme și prin încercarea de a declanșa o foamete globală. România și Bulgaria au raportat recent atacuri cu drone rusești în largul apelor lor teritoriale.

Înaltul Reprezentant a criticat, de asemenea, Moscova pentru refuzul unui armistițiu energetic și pentru intensificarea campaniei de bombardamente împotriva Ucrainei înainte de sezonul de iarnă.

„Ucraina își dorește pacea mai mult decât oricine, pentru că este bombardată deja de patru ani, iar al cincilea an este deja în desfășurare”, a spus ea.

„Și Europa vrea pace. Nu este corect să spunem că nu vrem pace. Singura care nu vrea pace este Rusia. Să fim foarte limpezi în această privință.”

Kallas a fost printre cei mai vehemenți critici din Europa ai orientării lui Trump către Moscova. Săptămâna trecută, ea a declarat pentru Euronews că acordul cu motorina a fost un cadou pentru Putin.

Bruxellesul insistă că, în ciuda dezacordurilor tot mai mari, colaborarea cu SUA ar trebui să continue să influențeze procesul de pace și să apere interesele Ucrainei.

Înalți oficiali ai Comisiei Europene, NATO, Germaniei, Franței, Regatului Unit și Poloniei au zburat marți la Oslo pentru a participa la ultima rundă de discuții.