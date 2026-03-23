Forțele ruse au lansat ofensiva de primăvară în estul Ucrainei

Armata rusă a început o nouă ofensivă de primăvară în estul Ucrainei, folosind zeci de tancuri și vehicule blindate, potrivit informațiilor furnizate de militarii ucraineni și analiști militari. Operațiunile se intensifică pe măsură ce președintele Volodimir Zelenski avertizează că are un „sentiment foarte prost” în legătură cu efectele pe care conflictul din Orientul Mijlociu le-ar putea avea asupra Ucrainei.

Potrivit evaluării publicate de Institutul pentru Studiul Războiului, la 21 martie, ofensiva se conturează pe două axe principale: din nord, în direcția Lîman, și din sud, prin Kramatorsk și Kostiantînivka. Deși Rusia pare să fi inițiat operațiunea, ISW consideră puțin probabil ca aceasta să reușească ocuparea completă a centurii în 2026, în ciuda unor câștiguri tactice posibile, obținute însă cu costuri ridicate.

„Centura Fortificată” reprezintă o linie defensivă de aproximativ 50 de kilometri, care leagă orașele Sloviansk, Kramatorsk, Drujkivka și Kostiantînivka — fortificate încă din 2014. Prăbușirea acestei linii ar deschide Rusiei acces direct spre vest, către regiunile Harkov, Dnipro și Zaporijjea, motiv pentru care experții militari au descris în repetate rânduri capturarea sa ca fiind un obiectiv complex, de durată, care implică resurse considerabile.

Într-un interviu acordat BBC, Zelenski a declarat că întâlnirile diplomatice internaționale sunt amânate în mod repetat din cauza războiului din Iran. „Există un singur motiv: războiul din Iran”, a spus liderul ucrainean, sugerând că evoluțiile din această regiune influențează direct agenda diplomatică globală.

El a mai afirmat că președintele rus Vladimir Putin ar avea de câștigat din prelungirea conflictului: creșterea prețului petrolului și relaxarea unor sancțiuni americane asupra exporturilor de petrol rusesc ar putea sprijini economia Rusiei.

În acest context, Moscova își intensifică acțiunile militare pe frontul din estul Ucrainei. Comandantul-șef al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, a declarat că, odată cu schimbarea condițiilor meteo, presiunea rusă s-a amplificat pe mai multe sectoare ale frontului. El a precizat că, timp de mai multe zile consecutive, numărul confruntărilor a depășit 200, în timp ce pierderile ruse sunt estimate la peste 1.000 de militari pe zi — cifre care nu pot fi verificate independent.

Reprezentanți ai armatei ucrainene susțin, de asemenea, că Rusia desfășoară mișcări active de trupe, artilerie intensificată, aviație tactică și un număr crescut de drone pe întreg frontul, indicând pregătiri pentru o nouă etapă ofensivă.

Rusia a început ofensiva de primăvară–vară 2026 împotriva „Centurii Fortificate” a Ucrainei din Donețk

Unul dintre punctele centrale ale atacurilor rusești rămâne orașul Lîman din regiunea Donețk, situat la marginea așa-numitei „centuri fortificate” a Ucrainei — o linie defensivă considerată crucială pentru apărarea orașului Sloviansk.

Potrivit armatei ucrainene, forțele ruse au utilizat în zonă zeci de vehicule blindate și peste 500 de militari, însă atacurile au fost respinse. Experții Institutului pentru Studiul Războiului notează că amploarea acestor operațiuni marchează o schimbare de tactică, după ce în mare parte din anul trecut Rusia a mizat pe grupuri mici de infanterie pentru infiltrare.

În același timp, forțele ruse pregătesc o ofensivă și pe direcția sudică a centurii fortificate. Potrivit unui purtător de cuvânt al unui corp de armată ucrainean, citat de presa locală, intensificarea atacurilor în zonele Sloviansk și Kramatorsk sugerează o etapă preliminară a unei ofensive mai largi.

Trupele ruse ar fi început deplasarea de personal și tehnică militară în apropierea Kostiantînivka, concomitent cu intensificarea atacurilor cu drone FPV și muniții de tip „Molniia” din zona Ciasiv Iar. De asemenea, au fost semnalate creșteri ale frecvenței loviturilor de artilerie și ale atacurilor aeriene tactice în direcția Kramatorsk.

În ansamblu, analiza ISW indică o pregătire sistematică a unei campanii ofensive de lungă durată, desfășurată pe mai multe axe simultan, cu obiectivul de a eroda treptat apărarea ucraineană din Donețk.

În pofida presiunii crescute, analiștii consideră că, deși Rusia ar putea obține câștiguri limitate în Donețk, cucerirea completă a centurii fortificate rămâne improbabilă. Forțele ruse sunt descrise ca fiind epuizate, insuficient instruite și suprasolicitate, în condițiile în care durata instruirii pentru unele unități ar fi fost redusă semnificativ.

Pe front, tehnologia joacă un rol tot mai important. Dronele de supraveghere și atac domină spațiul de luptă, complicând reaprovizionarea pozițiilor din linia întâi. Militarii ucraineni și analiștii vorbesc despre o „zonă gri” în expansiune, unde controlul este fragmentat și instabil.

În același timp, Kremlinul își menține obiectivul declarat de a controla restul celor patru regiuni din estul Ucrainei, în pofida avansurilor limitate și a pierderilor semnificative.

În ansamblu, evoluțiile recente indică o intensificare a confruntărilor pe frontul din est, într-un moment în care contextul geopolitic global — inclusiv tensiunile din Orientul Mijlociu — începe să influențeze indirect dinamica războiului din Ucraina.